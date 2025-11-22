WhatsApp ટૂંક સમયમાં ગ્રુપ મેમ્બર ટેગ ફીચર રજૂ કરશે, જેનાથી દરેક યુઝર પોતાની ઓળખ કરી શકશે

ETV Bharat / technology

WhatsApp એક નવી સુવિધાનું પરીક્ષણ કરી રહ્યું છે જે વપરાશકર્તાઓને તેમના ગ્રુપ નામોમાં કસ્ટમ ટૅગ્સ ઉમેરવાની મંજૂરી આપશે, જેનાથી ઓળખ સરળ બનશે.

વોટ્સએપ બીટામાં એક નવું ગ્રુપ મેમ્બર ટેગ ફીચર જોવા મળ્યું છે જે યુઝર્સને તેમના નામમાં 30 અક્ષરો સુધીના રોલ-આધારિત ટેગ ઉમેરવા દે છે.
વોટ્સએપ બીટામાં એક નવું ગ્રુપ મેમ્બર ટેગ ફીચર જોવા મળ્યું છે જે યુઝર્સને તેમના નામમાં 30 અક્ષરો સુધીના રોલ-આધારિત ટેગ ઉમેરવા દે છે. (WABetaInfo)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 22, 2025 at 6:27 PM IST

હૈદરાબાદ : વોટ્સએપએ તેની ગ્રુપ ચેટ સેવામાં એક નવું ફીચર ઉમેર્યું છે. કંપનીએ તેને વધુ વ્યવસ્થિત બનાવવાનું નક્કી કર્યું છે અને એક નવા ફીચરનું પરીક્ષણ કરી રહી છે, જે યુઝર્સને કસ્ટમ ટેગ્સ સોંપવાની મંજૂરી આપે છે. આ ફીચર હાલમાં એન્ડ્રોઇડ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના બીટા યુઝર્સ માટે લાઇવ છે. જેના દ્વારા કંપની આ નવી ફીચર પર ફીડબેક એકત્રિત કરશે. ચાલો સરળ શબ્દોમાં સમજીએ કે નવી ટેગ સિસ્ટમ શું કરે છે અને તે યુઝર્સ માટે કેવી રીતે ઉપયોગી થશે.

વોટ્સએપ ગ્રુપ મેમ્બર ટેગ શું છે?

WABetaInfoના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, આ સુવિધાને ઓફિસ અથવા ટીમમાં દરેક વ્યક્તિની ભૂમિકા જેવી જ ગણો, જેમ કે કોચ, મેનેજર, મોડરેટર, એડિટર, વગેરે. હવે, તમે WhatsApp ગ્રુપમાં તમારા નામ સાથે સમાન ટેગ ઉમેરી શકો છો. આ સુવિધાની કેટલીક મુખ્ય વિશેષતાઓ અહીં છે:

  • દરેક વપરાશકર્તા પોતાના ટેગ્સ સેટ કરી શકે છે.
  • આ ટેગ 30 અક્ષરો સુધી લાંબો હોઈ શકે છે.
  • ટેગ્સમાં ખાસ અક્ષરો, લિંક્સ અથવા ચેકમાર્ક કામ કરશે નહીં.
  • આ ટેગ ફક્ત તે જૂથમાં જ દેખાશે જ્યાં તે સેટ કરેલ હશે.
  • ગ્રુપ એડમિન દખલ કરી શકતા નથી.
  • ફરીથી ઇન્સ્ટોલેશન અથવા ડિવાઇસ બદલ્યા પછી પણ ટેગ દૂર કરવામાં આવશે નહીં.
  • ટેગ્સ હાલના અને નવા બંને જૂથોમાં ઉમેરી શકાય છે.

આ સુવિધા તમને જૂથોમાં, ખાસ કરીને વર્ગ જૂથો, ઓફિસ પ્રોજેક્ટ્સ, રમતગમત ટીમો, સમુદાય જૂથો અથવા કોઈપણ વિષય-આધારિત જૂથોમાં તમારી જાતને સ્પષ્ટ રીતે ઓળખવામાં મદદ કરશે.

ટેગ્સના ઉદાહરણો

  • પ્રોજેક્ટ મેનેજર
  • કોચ
  • ડિઝાઇનર
  • મધ્યસ્થી
  • લેખક
  • આયોજક
  • ટીમ લીડ
  • ફોટોગ્રાફર

તમારો ગ્રુપ ટેગ કેવી રીતે ઉમેરવો?

સ્ટેપ 1: WhatsApp ખોલો અને તમે જે ગ્રુપને ટેગ કરવા માંગો છો તેને ખોલો.

પગલું 2: ગ્રુપ માહિતી પર જાઓ અને યાદીમાં તમારા નામ પર ટેપ કરો.

પગલું 3: હવે તમારી પસંદગીનો ટેગ લખો.

પગલું 4: સેવ દબાવો અને તમારો ટેગ આખા જૂથને દેખાશે.

હવે તેનો ઉપયોગ કોણ કરી શકે?
આ સુવિધા હાલમાં એન્ડ્રોઇડ (v2.25.17.42) વપરાશકર્તાઓ માટે WhatsApp બીટા માટે ઉપલબ્ધ છે. જોકે, તે ટૂંક સમયમાં બધા વપરાશકર્તાઓ માટે રોલઆઉટ કરવામાં આવશે.

