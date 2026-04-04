WhatAppનું નવું ફીચર: હવે એક જ જગ્યાએ દેખાશે તમામ ઑનલાઈન લોકોનું લિસ્ટ

આ સુવિધા પ્રાઈવસી સેટિંગ્સનું સંપૂર્ણ પાલન કરશે અને ટૂંક સમયમાં iOS પર પણ ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે

આ સુવિધા પ્રાઈવસી સેટિંગ્સનું સંપૂર્ણ પાલન કરશે અને ટૂંક સમયમાં iOS પર પણ ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે
આ સુવિધા પ્રાઈવસી સેટિંગ્સનું સંપૂર્ણ પાલન કરશે અને ટૂંક સમયમાં iOS પર પણ ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે (META)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 4, 2026 at 10:46 PM IST

હૈદરાબાદ: વોટ્સએપ ભારત સહિત દુનિયાના ઘણા દેશોમાં સૌથી લોકપ્રિય મેસેજિંગ એપ્સમાંની એક છે. આ એપમાં સતત નવા ફીચર્સ ઉમેરાતા રહે છે અને કંપની હંમેશા કંઈક નવા અપડેટ પર કામ કરતી રહે છે. આ વખતે કંપની એક એવા ફીચર પર કામ કરી રહી છે, જે યુઝર્સ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. વોટ્સએપ પોતાના એન્ડ્રોઇડ બીટા વર્ઝન 2.26.13.3 માં આ ફીચરનું ટેસ્ટિંગ કરી રહ્યું છે. આ ફીચરથી તમારી કોન્ટેક્ટ લિસ્ટમાં હાલ કોણ-કોણ ઑનલાઇન છે તેની સંપૂર્ણ યાદી એક જ જગ્યાએ જોવા મળશે.

હાલમાં કોઈ વ્યક્તિ ઑનલાઇન છે કે નહીં તે જોવા માટે તમને તેની ચેટ ખોલવી પડે છે અને ત્યાં ‘Online’ લખેલું જોવું પડે છે. આ પ્રક્રિયામાં થોડો સમય લાગે છે અને દરેક વ્યક્તિની ચેટ ખોલીને સ્ટેટસ તપાસવું તો વધુ સમય લેતું કામ છે. હવે વોટ્સએપના આ આવનારા ફીચરની મદદથી તમે એક જ જગ્યાએ બધા ઑનલાઇન કોન્ટેક્ટ્સની લિસ્ટ જોઈ શકશો. તેમાં પહેલા હાલમાં ઑનલાઇન રહેલા લોકોની યાદી દેખાશે અને ત્યારબાદ તાજેતરમાં એક્ટિવ રહેલા લોકોના નામ આવશે. આ નામો સાથે ‘5 મિનિટ પહેલા’ જેવી માહિતી પણ દર્શાવવામાં આવશે.

ઑનલાઇન સ્ટેટસ જોઈને ચેટ શરૂ થશે

આ સેકશન સ્ક્રોલ કરી શકાય એવું હશે અને તમે સીધા ત્યાંથી જ ચેટ શરૂ કરી શકશો. વોટ્સએપ સેટિંગ્સમાં આ માટે નવું હબ બનાવવામાં આવશે. આ લિસ્ટને નામ પ્રમાણે અથવા ઑનલાઇન સ્ટેટસ પ્રમાણે સોર્ટ પણ કરી શકાશે. જો કોઈએ પોતાનું “લાસ્ટ સીન” છુપાવી રાખ્યું હશે તો તે આ લિસ્ટમાં દેખાશે નહીં. એટલે કે પ્રાઈવસીનું સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે.

ટેલિગ્રામમાં પહેલેથી જ આવી સુવિધા છે, જ્યાં ફ્રિક્વેન્ટ કોન્ટેક્ટ્સની ઑનલાઇન લિસ્ટ મળી જાય છે. સિગ્નલ સરળતા પર ભાર મૂકે છે, જ્યારે ફેસબુક મેસેન્જરમાં “એક્ટિવ” ટેબ છે, પરંતુ તેમાં પ્રમોશનલ વસ્તુઓ પણ જોવા મળે છે. વોટ્સએપનું આ નવું ફીચર આ બધાના વચ્ચે સારું બેલેન્સ બનાવી શકે છે.

ધીરે-ધીરે થશે રોલઆઉટ

iOS બીટામાં પણ તેનું ટેસ્ટિંગ શરૂ થઈ ગયું છે, એટલે લાગે છે કે જલ્દી જ બંને પ્લેટફોર્મ પર આ રોલઆઉટ થઈ જશે. હાલમાં આ ફીચર શરૂઆતની ટેસ્ટિંગ સ્ટેજમાં છે, એટલે કોઈ સત્તાવાર રિલીઝ તારીખ જાહેર કરવામાં આવી નથી. સામાન્ય રીતે વોટ્સએપ બીટા ફીચર્સને ધીમે ધીમે રિલીઝ કરે છે અને એક-બે મહિનામાં સ્ટેબલ વર્ઝનમાં ઉમેરે છે.

આ ફીચર માટે કોઈ વધારાની પરમિશનની જરૂર નહીં પડે અને મોટાભાગના એન્ડ્રોઇડ ફોનમાં તે કામ કરશે.

મોટા ગ્રુપ્સ મેનેજ કરતા લોકો અથવા પ્રોફેશનલ કામ માટે વોટ્સએપ વાપરતા લોકો માટે આ બદલાવ ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે. રોજિંદી નાની-નાની મુશ્કેલીઓ ઘટશે. જોકે સામાન્ય યુઝર્સને કદાચ એટલો મોટો ફરક નહીં લાગે, કારણ કે ચેટમાં ગ્રીન ડોટ પહેલાથી જ ઉપલબ્ધ છે.

