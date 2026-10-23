સરકારનો નવો નિયમ: ...તો WhatsApp, Telegram જેવી એપ્સ નહીં ચાલાવી શકો, તમે તો નથી કરતા ને આ ભૂલ?
ભારતમાં સાયબર છેતરપિંડીને રોકવા અને ડિજિટલ પ્રણાલીઓને વધુ સુરક્ષિત બનાવવા માટે સરકારનો નવો નિયમ લાવવામાં આવ્યો છે.
Published : October 23, 2026 at 3:49 PM IST
હૈદરાબાદઃ ભારતના ટેલિકોમ્યુનિકેશન વિભાગ એટલે કે DoTએ મેસેજિંગ અને કોમ્યુનિકેશન એપ્સને હવે બિલ્કુલ સ્પષ્ટ નિર્દેષ આપી દીધા છે. 1 જાન્યુઆરી 2027થી વ્હોટ્સએપ અને ટેલીગ્રામ જેવી એપ્સને સિમ-બાઈડિંગ નિયમોનું પાલન કરવું પડશે. તેનો અર્થ છે કે, હવે આ એપ્સમાં યુઝર્સનું એકાઉન્ટ તેના રજિસ્ટર્ડ ભારતીય મોબાઈલ નંબરવાળા એક્ટિવ સિમકાર્ડ સાથે જોડાયેલા હોવું જરૂરી હશે. તેનો અર્થ છે કે, હવે તમારા ફોનમાં વ્હોટ્સએપ અને ટલીગ્રામ જેવા મેસેજિંગ એપ્સ ત્યાં સુધી નહીં ચાલે, જ્યાં સુધી એ એપ્સ સાથે લિંક્ડ સિમ ડિવાઈસમાં ન હોય.
DoTનો ઉદ્દેશ્ય ફ્રૉડ રોકવા અને ડિજિટલ સિસ્ટમને સુરક્ષિત રાખવાનું છે. જેથી, હવે આ નવા નિયમ આ મેસેજિંગ એપ્સના ઉપયોગ કરવાની રીત બદલી શકે છે. અત્યાર સુધી ઘણા લોકોના ફોનમાં તે સિમ નહોતા હોતા, જે સિમ નંબરનું વ્હોટ્સએપ કે ટેલીગ્રામ એકાઉન્ટ તેઓ યુઝ કરી રહ્યા હતા. હવે નવા વર્ષે આવું નહીં થઈ શકે.
DoTનો નિર્દેશ અને સમય મર્યાદા
DoTએ આ નિર્દેશ 28 નવેમ્બર 2025એ ટેલીકૉમ સાયબર સિક્યોરિટી રૂલ્સ 2024 અંતર્ગત જારી કર્યા છે. તેને સરકારે 1 ડિસેમ્બર 2025એ પ્રેસ ઈન્ફોર્મેશન બ્યૂરોની પ્રેસ રિલીઝ મારફતે સાર્વજનિક કર્યું. પહેલા એપ્સને 90 દિવસનો સમય આપવામા આવ્યો હતો. ઈન્ડસ્ટ્રીની માગ પર સમય મર્યાદાને વધારીને 31 ડિસેમ્બર 2026 કરી દેવામા આવી. હવે જાન્યુઆરી 2027થી તમામ એપ્સને નવા નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી હશે.
આ નિર્દેશમાં આઠ એપ્સનું નામ સામેલ છે. તેમાં WhatsApp, Telegram, Snapchat, Arattai, ShareChat, Josh, JioChat અને Signal સામેલ છે. આ નિયમ આ તમામ એપ બેસ્ડ કોમ્યુનિકેશન સર્વિસ પર લાગુ થશે, જે યુઝર્સને ઓળખવા કે સર્વિસ આપવા માટે ઈન્ડિયન મોબાઈલ નંબરનો ઉપયોગ કરે છે.
SIM બાઈડિંગ કેવી રીતે કામ કરશે
સિમ-બાઈડિંગ મારફતે મેસેજિંગ એપ ફક્ત એ જ એક્ટિવ સિમ સાથે જોડાયેલી રહેશે, જેનાથી નંબર રજિસ્ટર્ડ છે. જો ફોનમાંથી સિમ કાઢી દેવામા આવે કે બંધ થઈ ગઈ તો એપ કામ નહીં કરે. આ નિયમનું પાલન કરવા માટે સર્વિસ પ્રોવાઈડર્સને કેટલાક નવા પગલા ઉઠાવવા પડશે. જેમ કે ફોનમાંથી સિમ હટાવવા કે બંધ થયા બાદ એકાઉન્ટનું એક્સેસ રોકવું.
ઉપર જણાવ્યા મુજબ, ફોનમાંથી રજિસ્ટર્ડ SIM કાર્ડ કાઢી નાખ્યા પછી પણ ઘણી એપ્લિકેશન્સ કામ કરવાનું ચાલુ રાખે છે. આ અંગે, ટેલિકમ્યુનિકેશન વિભાગ (DoT) નું કહેવું છે કે, આ બાબત છેતરપિંડી કરનારાઓને દેશની બહાર રહીને પણ ભારતીય મોબાઈલ નંબરોનો દુરુપયોગ કરવાની તક પૂરી પાડે છે.
અગાઉ, આ મેસેજિંગ એપ્સના વેબ કે ડેસ્કટોપ વર્ઝનનો ઉપયોગ કરતી વખતે વપરાશકર્તાઓએ દર છ કલાકે લોગ આઉટ કરવું પડે તેવો નિયમ હતો. સરકારે હવે જોખમ-આધારિત અભિગમ અપનાવ્યો છે; જેનો અર્થ એ છે કે જ્યારે જરૂરી હોય ત્યારે જ લોગ આઉટ કરવું પડશે—બાકીના સમયે નહીં.
WhatsApp જેવી એપ્લિકેશન્સ પહેલેથી જ તૈયારીઓ કરી રહી છે. અહેવાલો અનુસાર, WhatsApp ભારતમાં તેના વપરાશકર્તાઓ માટે 'SIM ચેક' ફીચર પર કામ કરી રહ્યું છે. આ એપ યુઝર્સને જણાવશે કે નિયમનકારી પાલન (regulatory compliance) માટે SIM કાર્ડની ચકાસણી જરૂરી છે.
ફ્રોડ રોકવા માટે જરૂરિયાત અને યુઝર્સ પર અસર
ભારત સરકારે 'ડિજિટલ એરેસ્ટ' સ્કેમ, ઈમ્પર્સનેશન, ફિશિંગ, ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રૉડ અને લોન સંબંધિત કૌભાંડો સહિત વિવિધ કૌભાંડોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. DoTએ ડિસેમ્બર 2025માં એક આંકડો રિલીઝ કર્યો હતો, જેના અનુસાર 2024માં સાયબર ફ્રો઼થી ભારતમાં 22,800 કરોડ રૂપિયાથી વધારેનું નુકસાન થયું. બેકિંગ અને યૂપીઆઈ સર્વિસિઝમાં પહેલાથી સિમ લિંક્ડ વેરિફિકેશન ચાલી રહ્યું છે અને હવે તે મૉડલને મેસેજિંગ એપ્સમાં પણ શરુ કરવામા આવી રહ્યું છે.
જોકે આ નવા નિયમની મોટાભાગના લોકો પર ખાસ અસર પડશે નહીં, કારણ કે તેઓ સામાન્ય રીતે જે ડિવાઈસ પર વોટ્સએપ (WhatsApp) વાપરે છે, તેમાં જ તે ફોન નંબર સાથે જોડાયેલું સિમ કાર્ડ (SIM card) નાખેલું હોય છે. પરંતુ કેટલાક લોકો માટે આ એક પડકાર બની શકે છે. ઘણા લોકો વારંવાર ફોન બદલતા હોય છે, સિમ કાર્ડની અદલાબદલી કરતા હોય છે, ફોન નંબર બદલતા હોય છે, વારંવાર મુસાફરી કરતા હોય છે, અથવા તો સિમ કાર્ડ બીજા કોઈ હેન્ડસેટમાં રાખીને વોટ્સએપનો ઉપયોગ અન્ય ઉપકરણ (જેમ કે બીજો ફોન કે ટેબ્લેટ) પર કરતા હોય છે. હવે તેઓ આવું કરી શકશે નહીં, કારણ કે એપની શરત મુજબ, જે ઉપકરણ પર એપનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો હોય, તેમાં રજિસ્ટર્ડ સિમ કાર્ડ સક્રિય હોવું અને તે ઉપકરણની અંદર નાખેલું હોવું જરૂરી છે.
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