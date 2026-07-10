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WhatsApp એ 'Username' ફિચરને ભારતમાં લૉન્ચ કરવા અંગે સરકારની નોટિસનો આપ્યો જવાબ

સરકારે WhatsApp ને ચર્ચા પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી ભારતમાં આ સુવિધા શરૂ ન કરવા જણાવ્યું હતું

વોટ્સએપે યુઝરનેમ ફીચર અંગે પોતાનો જવાબ રજૂ કર્યો
વોટ્સએપે યુઝરનેમ ફીચર અંગે પોતાનો જવાબ રજૂ કર્યો (Image Credit Input: WhatsApp)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 5:11 PM IST

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હૈદરાબાદ : વોટ્સએપની ‘યુઝરનેમ’ સુવિધાને લઈને ઉઠેલા વિવાદ વચ્ચે કંપનીએ સરકારી નોટિસનો જવાબ સુપરત કરી દીધો છે અને કેન્દ્ર સરકાર હાલ તેના પ્રતિભાવની ઝીણવટભરી તપાસ કરી રહી છે. ફ્રૉડ, ફિશિંગ, ઇમ્પર્સોનેશન અને ડિજિટલ-અરેસ્ટ જેવા સ્કેમની આશંકાઓને ધ્યાનમાં રાખીને સરકારે સ્પષ્ટ નિર્દેશ આપ્યો છે કે, જ્યાં સુધી પરામર્શ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી ભારતમાં આ ફીચર લોન્ચ ન કરવામાં આવે.

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, Metaની માલિકીની ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ વોટ્સએપે પ્રસ્તાવિત ‘યુઝરનેમ’ ફીચર અંગે સરકાર દ્વારા મોકલવામાં આવેલા નોટિસનો જવાબ આપી દીધો છે, જેની હવે કેન્દ્ર ચકાસણી કરી રહ્યું છે. ગયા અઠવાડિયે જ વોટ્સએપે આ સુવિધાની જાહેરાત કરી હતી, જેના દ્વારા યુઝર્સ પોતાનો ફોન નંબર જાહેર કર્યા વગર પ્લેટફોર્મ પર એકબીજા સાથે જોડાઈ શકશે. આ ફીચર આગામી મહિનાઓમાં વૈશ્વિક સ્તરે રોલઆઉટ થવાનું છે, અને તેની જાહેરાત સાથે જ યુનિક આઈડી માટેના રિઝર્વેશન પણ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યા હતા.

મેટાએ યુઝરનેમને ગોપનીયતાના વધુ સારા રક્ષણના સાધન તરીકે રજૂ કર્યું હોવા છતાં, તેના દુરુપયોગ અંગે ચિંતા ઉઠવા લાગી અને સરકારે આ ફીચરની તપાસ શરૂ કરી. મેટાએ પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવા માટે એક FAQ જાહેર કર્યું. તેમ છતાં, કેન્દ્રએ ગયા બુધવારે મેટાને નોટિસ પાઠવી, જેમાં ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી કે આ ફીચર ઓનલાઈન છેતરપિંડી, ફિશિંગ, ડિજિટલ-અરેસ્ટ સ્કેમ અને ઇમ્પર્સોનેશન એટેકની ઘટનાઓમાં મોટા પાયે વધારો કરી શકે છે.

કેન્દ્રએ મેટાને એવો પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો કે, “સરકારના સંતોષ માટે” પરામર્શ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી આ ફીચર લૉન્ચ ન કરવામાં આવે. ત્યારબાદ, વોટ્સએપે જવાબ સુપરત કરવા માટે થોડો વધુ સમય માંગ્યો અને સરકારને ખાતરી આપી કે ચર્ચાઓ પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી ભારતમાં તેને રોલઆઉટ કરવામાં આવશે નહીં. હમણાં જ, આઈટી સચિવ એસ. કૃષ્ણને CII GCC બિઝનેસ સમિટ દરમિયાન યાદ અપાવ્યું હતું કે યુઝરનેમ નોટિસ પર વોટ્સએપનો જવાબ ગુરુવાર સુધીમાં આપવાનો હતો. હવે વોટ્સએપે પોતાનો જવાબ આઈટી મંત્રાલયને સુપરત કરી દીધો છે અને સરકાર એની ચકાસણી કરી રહી છે. જોકે, કેન્દ્રએ હજી સત્તાવાર રીતે આ પ્રતિભાવ મળ્યાની સ્વીકૃતિ આપી નથી.

સરકારી નોટિસમાં માત્ર એટલું જ પૂછવામાં આવ્યું નહોતું કે આ નવા ફીચરને કારણે સાયબર ક્રાઈમના બનાવો વધવાની સંભાવના હોય તો શા માટે પગલાં શરૂ ન કરવા જોઈએ, પરંતુ કંપનીને એ પણ યાદ કરાવવામાં આવ્યું કે એક મહત્વપૂર્ણ સોશિયલ-મીડિયા મધ્યસ્થ તરીકે વોટ્સએપ, IT એક્ટ અને નિયમો હેઠળ ડ્યૂ-ડિલિજન્સની જવાબદારીઓથી બંધાયેલ છે.

ગયા અઠવાડિયે વોટ્સએપના એક પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે યુઝરનેમનો ઉપયોગ કરવાની ક્ષમતા હજી શરૂ થઈ નથી અને આ ફીચર ધીમે ધીમે આ વર્ષના અંતમાં રોલઆઉટ કરવામાં આવશે. પ્રવક્તાએ કહ્યું, “ઇમ્પર્સોનેશન સામે રક્ષણ માટે, અમે સૌથી હાઈ-પ્રોફાઈલ નામો — જેમ કે જાહેર વ્યક્તિઓ, સરકારી સંસ્થાઓ, સેલિબ્રિટીઝ, ચકાસાયેલા મેટા એકાઉન્ટ્સને એ રીતે સુરક્ષિત રાખ્યા છે કે એ ફક્ત તેમના મૂળ માલિકો દ્વારા જ ક્લેમ કરી શકાય, અને જાણીતા નામો સાથે મળતા-આવતા ડેરિવેટિવ્ઝને પણ અટકાવવામાં આવ્યા છે.”

કંપનીએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે યુઝર્સને હજુ પણ વોટ્સએપ ચલાવવા માટે ફોન નંબરની જરૂર રહેશે. સાથે જ, યુઝરનેમ સાથે સંકળાયેલા સ્કેમ સામે રક્ષણના અનેક સ્તરો બનાવવામાં આવ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું કે, બીજા યુઝર્સે તમને મેસેજ મોકલવા માટે ચોક્કસ યુઝરનેમ જાણવું જરૂરી રહેશે, અને તેઓ એ વાતને મર્યાદિત કરશે કે એક એકાઉન્ટ કેટલા નવા લોકોનો સંપર્ક કરી શકે છે, કોઈના યુઝરનેમ કીનો અનુમાન લગાવવાના વારંવારના પ્રયાસોને બ્લોક કરશે, અને સામાન્ય ઇમ્પર્સોનેશન તથા અબ્યુઝ પેટર્ન દર્શાવતી પ્રવૃત્તિઓને શોધીને દૂર કરવાની સિસ્ટમ ધરાવે છે.

વોટ્સએપે એમ પણ જણાવ્યું કે, યુઝર જવાબ આપે એ પહેલા, પહેલીવાર મેસેજ મોકલનાર વ્યક્તિ નવું એકાઉન્ટ છે, કોન્ટેક્ટ છે, મ્યુચ્યુઅલ ગ્રુપનો સભ્ય છે કે બીજા દેશનો છે, તે દર્શાવવામાં આવશે. “જ્યારે આ ફીચર ઉપલબ્ધ થશે અને તમારા યુઝરનેમ મારફતે કોઈ પહેલીવાર મેસેજ મોકલશે, ત્યારે અમે તમને બતાવીશું કે તે નવું એકાઉન્ટ છે, તે તમારો કોન્ટેક્ટ છે, તમારા કોમન ગ્રુપ છે કે કેમ અને તે બીજા દેશમાં છે કે નહીં, જેથી તમે જવાબ આપવો કે નહીં એ નક્કી કરી શકો,” એમ વોટ્સએપે જણાવ્યું.

ટેલિગ્રામ અને સિગ્નલ પર યુઝરનેમ ફીચર અંગે સરકારી નોટિસ

ટેલિગ્રામ અને સિગ્નલ વર્ષોથી યુઝરનેમ સુવિધા ધરાવે છે. વોટ્સએપે વૈશ્વિક સ્તરે અને ભારતના 50 કરોડ યુઝર્સ માટે આ જ ફીચર અપનાવવાનો નિર્ણય લીધા બાદ, બાકીની બંને મેસેજિંગ સેવાઓ પણ સરકારના રડાર પર આવી ગઈ અને તેમને પણ આવા જ નોટિસ મોકલવામાં આવ્યા. સમિટ દરમિયાન સચિવ કૃષ્ણનને ટેલિગ્રામ અને સિગ્નલના જવાબ અંગે પૂછવામાં આવતા તેમણે કહ્યું કે બંને પ્લેટફોર્મ પાસે હજુ જવાબ આપવા માટે થોડો સમય બાકી છે.

છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં મેટા અને ટેલિગ્રામને અન્ય મુદ્દાઓ પર પણ નિયમનકારી તપાસનો સામનો કરવો પડ્યો છે. શનિવારે સરકારે ઇન્સ્ટાગ્રામની જાહેરાતોમાં બાળ-જાતીય શોષણ સામગ્રી અંગે મેટાને સખત નોટિસ પાઠવી હતી, જ્યારે ટેલિગ્રામને તેના પ્લેટફોર્મ દ્વારા પાઇરેટેડ ફિલ્મો, OTT કન્ટેન્ટ અને અન્ય ઓડિયો-વિઝ્યુઅલ સામગ્રીના “વ્યાપક પ્રસાર” પર કડક કાર્યવાહી કરવાનો નિર્દેશ આપતી નોટિસ મોકલવામાં આવી હતી.

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