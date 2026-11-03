WhatsAppમાં આવ્યું 'Smart Text Actions' ફીચર; જાણો કેવી રીતે કરશે કામ અને શું થશે ફાયદો
આ ફીચરને હજુ કેટલાક પસંદગીના યુઝર્સ માટે જ શરુ કરવામા આવ્યું છે, પણ ટૂંક જ સમયમાં યુઝર્સ માટે પણ રોલઆઉટ થઈ શકે છે.
Published : November 3, 2026 at 11:29 AM IST
હૈદરાબાદઃ વ્હોટ્સએપમાં એક નવું ફીચર આવ્યું છે, જેનું નામ Smart Text Actions છે. આ ફીચરને હજુ કેટલાક પસંદગીના યુઝર્સ માટે જ શરુ કરવામા આવ્યું છે, પણ ટૂંક જ સમયમાં યુઝર્સ માટે પણ રોલઆઉટ થઈ શકે છે. તેને એન્ડ્રૉઈડ અને આઈઓએસ બન્ને પર લેટેસ્ટ વર્ઝનવાળા વ્હોટ્સએપ સાથે રોલઆઉટ કરવામા આવી રહ્યું છે. જો કે, આ ફીચર વિશે વ્હોટ્સએપએ હજુ સુધી સત્તાવાર જાહેરાત નથી કરી.
WhatsApp ફીચર્સને ટ્રેક કરતા પ્લેટફૉર્મ WabetaInfoએ આ ફીચરની જાણકારી આપી છે. આ ફીચર ચેટમાં લખેલી ખાસ ડિટેલ્સને જાતે જ ઓળખી લે છે. ફોન નંબર, તારીખ, સમય, ઈમેલ એડ્રેસ અને સરનામા જેવી ચીજો જો મેસેજમાં હોય તો WhatsApp આ નવા ફીચરની મદદથી તેને સમજી જાય છે. ઓળખાયેલા ટેક્સ્ટ નીચે ડૉટેડ અંડરલાઈન આવી જાય છે. યુઝર તે અંડરલાઈનવાળા ટેક્સ્ટ પર ટેપ કરે તો એક પૉપ-અપ મેનુ ખુલે છે. તે મેનુમાં યોગ્ય શૉર્ટકટ દેખાય છે અને ઉપર ડિટેક્ટેડ ટેક્સ્ટ પણ દેખાય છે, જેથી યુઝર ચેક કરી શકે કે વ્હોટ્સએપે સાચુ ઓળખ્યું છે કે નહીં.
WhatsApp is rolling out message text actions on Android and iOS! WhatsApp is introducing a feature that automatically detects phone numbers, dates, addresses, and email addresses. https://t.co/iA6AtCYFpW https://t.co/7VKR1Pl2V3— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 2, 2026
કેવી રીતે કામ કરે છે આ ફીચર
ઉદાહરણ તરીકે જો ચેટમાં તમને ફોન નંબર દેખાય તો તમે તે કૉપી કરી શકો છો. કૉન્ટેક્ટમાં સેવ કરી શકો છો કે ડાયલ પણ કરી શકો છો. તારીખ અને સમય પર ટેપ કરવાથી કેલેન્ડરમાં ઈવેન્ટ બનાવી શકો છો કે ફક્ત કૉપી કરી શકો છો.
જો કોઈનું એડ્રેસ હોય તો મેપ્સ એપમાં ખોલીને નેવિગેશન શરુ કરી શકો છો. ઈમેલ એડ્રેસ પર ટેપ કરીને ડિફૉલ્ટ ઈમેલ એપમાં નવો મેલ ખુલી જાય છે. આ તમામ ચીજો ઈનકમિંગ અને આઉટગોઈંગ બન્ને મેસેજમાં કામ કરે છે. ગ્રુપ ચેટ અને પર્સનલ ચેટ બન્નેમાં આ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે.
જૂની રીતો કરતાં વધુ સારું
આમાંથી કેટલાક કામ પહેલા પણ થઈ જતા હતા, પણ હવે બધું જ એક જ જગ્યા પર વ્યવસ્થિત રીતે દેખાય છે અને થાય છે. લૉન્ગ પ્રેસ કરવાની જરૂર નથી પડતી. બસ અંડરલાઈનવાળા ટેક્સ્ટ પર ટેપ કરવું કાફી છે. જો કોઈને આ શૉર્ટકટ પસંદ ન હોય તો તે અંડરલાઈનને નજર્ંદાજ કરી શકે છે. ચેટ સામાન્ય રીતે ચાલતી રહેશે. ફીચર યુઝ કર્યા બાદ વ્હૉટ્સએપ ફીડબેક પણ માંગે છે. નીચે એક સેક્શન આવે છે, જ્યાં પૂછવામા આવે છે કે સૂચન કામનું હતું કે નહીં.
રિપોર્ટ પ્રમાણે, અત્યાર સુધી આ ફીચર લેટેસ્ટ વ્હોટ્સએપ વર્ઝનવાળા પસંદગીના યુઝર્સને મળી રહ્યા છે. એન્ડ્રૉઈડ અને આઈઓએસ બન્ને પ્લેટફોર્મ પર ટેસ્ટિંગ ચાલી રહ્યું છે. તેને ધીરે-ધીરે વધારે લોકો સુધી પહોંચાડવામા આવશે.
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