ETV Bharat / technology

ભારતમાં WhatsApp Plusમાં સબ્સ્ક્રિપ્શન શરૂ, દર મહિને રુ.79માં મળશે ખાસ ફીચર્સ

WhatsApp Plus સબ્સ્ક્રિપ્શન હવે ભારતના બધા વપરાશકર્તાઓ માટે ઉપલબ્ધ છે, જેની કિંમત દર મહિને રૂ. 79 ​​છે.

ભારતમાં WhatsApp Plus સબ્સ્ક્રિપ્શન શરૂ, દર મહિને રુ.79માં મળશે ખાસ ફીચર્સ
ભારતમાં WhatsApp Plus સબ્સ્ક્રિપ્શન શરૂ, દર મહિને રુ.79માં મળશે ખાસ ફીચર્સ (Image Credit: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 19, 2026 at 2:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ : મેટાએ આખરે ભારતમાં પણ તમામ યુઝર્સ માટે WhatsApp Plus સબ્સ્ક્રિપ્શન સેવા શરૂ કરી દીધી છે. થોડા અઠવાડિયા પહેલા આ સુવિધા મર્યાદિત દેશો અને પસંદગીના યુઝર્સ માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી હતી, પરંતુ હવે તેને ભારતના તમામ યુઝર્સ સુધી ધીમે-ધીમે પહોંચાડવામાં આવી રહી છે.

જો તમારા WhatsAppની Settingsમાં Subscriptionનો વિકલ્પ દેખાતો ન હોય, તો Google Play Store અથવા Apple App Store પરથી એપને અપડેટ કરો. ત્યારબાદ WhatsApp ખોલીને Settingsમાં જશો તો Subscriptionનો નવો વિકલ્પ જોવા મળશે. જો અપડેટ પછી પણ આ વિકલ્પ ન દેખાય, તો થોડા દિવસ રાહ જોઈ ફરી એપ અપડેટ કરીને તપાસી શકો છો.

WhatsApp Plus સબ્સ્ક્રિપ્શન Android અને iOS બંને પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. Settingsમાં Subscription વિભાગમાં યુઝર્સને ઉપલબ્ધ ફીચર્સ અને તેની કિંમત વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મળશે. WhatsApp Plus માટે ભારતમાં દર મહિને રુ.79 ચૂકવવા પડશે, જોકે કંપની પ્રથમ મહિના માટે ફ્રી ટ્રાયલ પણ આપી રહી છે.

ડાબી બાજુએ એન્ડ્રોઇડ ડિવાઇસનો સ્ક્રીનશોટ અને મધ્યમાં અને જમણી બાજુએ એપલ ડિવાઇસનો સ્ક્રીનશોટ
ડાબી બાજુએ એન્ડ્રોઇડ ડિવાઇસનો સ્ક્રીનશોટ અને મધ્યમાં અને જમણી બાજુએ એપલ ડિવાઇસનો સ્ક્રીનશોટ (Image Credit: ETV Bharat)

WhatsApp Plusમાં શું મળશે?

વોટ્સએપ પ્લસની મુખ્ય સુવિધાઓ નીચે મુજબ છે:

  • એક્સક્લૂઝિવ સ્ટિકર્સ: સબ્સ્ક્રાઇબર્સને ખાસ સ્ટિકર્સ મળશે, જે સામાન્ય WhatsApp યુઝર્સ માટે ઉપલબ્ધ નહીં હોય.
  • કસ્ટમ એપ આઇકોન: યુઝર્સ પોતાની પસંદગી મુજબ WhatsAppના આઇકોનનો રંગ અને દેખાવ બદલી શકશે.
  • એપ થીમ્સ: WhatsAppના ઇન્ટરફેસને વિવિધ થીમ્સ દ્વારા પોતાની પસંદગી મુજબ કસ્ટમાઇઝ કરી શકાશે.
  • એક્સક્લૂઝિવ રિંગટોન્સ: સબ્સ્ક્રાઇબર્સને ખાસ અને અનોખા રિંગટોન્સનો વિકલ્પ મળશે.
  • ચેટ લિસ્ટ અપગ્રેડ: ચેટ્સને વધુ સારી રીતે ગોઠવવા અને મેનેજ કરવા માટે વધારાના વિકલ્પો મળશે.
  • વધુ ચેટ્સ પિન કરવાની સુવિધા: સામાન્ય WhatsAppમાં માત્ર 3 ચેટ્સ પિન કરી શકાય છે, જ્યારે WhatsApp Plusમાં 20 સુધી ચેટ્સ પિન કરી શકાશે.

કંપનીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ તમામ ફીચર્સ મુખ્યત્વે કસ્ટમાઇઝેશન અને પર્સનલાઇઝેશન માટે છે. મેસેજિંગ, વોઇસ કોલ, વીડિયો કોલ અને એન્ડ-ટુ-એન્ડ એન્ક્રિપ્શન જેવી મુખ્ય સેવાઓ અગાઉની જેમ સંપૂર્ણપણે મફત જ રહેશે. એટલે કે, પેઇડ સબ્સ્ક્રિપ્શન લીધા વગર પણ યુઝર્સ WhatsAppનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે કરી શકશે.

ભારતમાં WhatsApp Plusની કિંમત રુ.79 પ્રતિ મહિનો રાખવામાં આવી છે, જ્યારે વૈશ્વિક બજારમાં તેની કિંમત 2.99 ડોલર સુધી છે. સબ્સ્ક્રિપ્શન Google Play Store અથવા Apple App Store મારફતે મેનેજ કરવામાં આવશે અને તે ઓટો-રિન્યુ થશે. જરૂર પડે તો યુઝર્સ Settingsમાંથી તેને રદ પણ કરી શકશે

મેટાનું કહેવું છે કે આ સેવા એવા યુઝર્સ માટે લાવવામાં આવી છે, જે WhatsAppને વધુ વ્યક્તિગત અને સુવ્યવસ્થિત રીતે ઉપયોગ કરવા માંગે છે. કંપની યુઝર્સના પ્રતિસાદના આધારે ભવિષ્યમાં વધુ નવા ફીચર્સ ઉમેરવાની તૈયારીમાં છે.

યુઝર્સની પ્રતિક્રિયા

ભારતીય યુઝર્સ તરફથી આ નવા ફીચરને લઈને મિશ્ર પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. કેટલાક લોકોનું માનવું છે કે ₹79ની કિંમત વધારે નથી અને તેના બદલામાં મળતા કસ્ટમાઇઝેશન ફીચર્સ ઉપયોગી છે. બીજી તરફ, કેટલાક યુઝર્સનું કહેવું છે કે આ વધારાના ફીચર્સ એટલા મહત્વના નથી કે તેના માટે અલગથી પૈસા ચૂકવવા પડે. જોકે, ખાસ કરીને કસ્ટમાઇઝેશન અને 20 ચેટ્સ સુધી પિન કરવાની સુવિધા ઘણા યુઝર્સને પસંદ આવી રહી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. WhatAppનું નવું ફીચર: હવે એક જ જગ્યાએ દેખાશે તમામ ઑનલાઈન લોકોનું લિસ્ટ
  2. WhatsApp ગ્રુપ ચેટ માટે નવું ફીચર લૉન્ચ, નવા મેમ્બર્સ પણ જૂના મેસેજ જોઈ શકશે

TAGGED:

WHATSAPP PLUS PRICE INDIA
WHATSAPP PLUS FEATURES
WHATSAPP PAID PRICE IN INDIA
WHATSAPP PLUS FREE TRIAL
WHATSAPP PLUS SUBSCRIPTION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.