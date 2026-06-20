ફેસબુક-ઇન્સ્ટાગ્રામ જેવું ખાસ ફીચર હવે WhatsAppમાં પણ આવશે, ચેટ ખોલ્યા વગર જ ખબર પડશે કોણ એક્ટિવ છે
વર્ઝન 2.26.24.5માં દેખાયો ગ્રીન ડોટ ફીચર, પ્રાઇવસી સેટિંગમાંથી છુપાવી શકાશે ઓનલાઈન સ્ટેટસ.
Published : June 20, 2026 at 3:11 PM IST
હૈદરાબાદઃ ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ એપ WhatsApp પોતાના પ્લેટફોર્મ પર નવા ફીચર્સ લાવવાની તૈયારી કરી રહી છે. મેટાની માલિકીની આ કંપની ચેટ લિસ્ટમાં જ ઓનલાઈન કોન્ટેક્ટ્સ બતાવતા એક ખાસ ગ્રીન ડોટ ફીચર પર કામ કરી રહી છે. આ ફીચરથી યુઝર્સને કોઈપણ ચેટ ખોલ્યા વગર જ ખબર પડી જશે કે તેમના સંપર્કમાં રહેલા લોકો એપ પર એક્ટિવ છે કે નહીં.
ફીચર ટ્રેકર WABetaInfoના અહેવાલ પ્રમાણે, WhatsApp એન્ડ્રોઇડના બીટા વર્ઝન 2.26.24.5માં આ નવું ગ્રીન ડોટ ફીચર જોવા મળ્યું છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ઓનલાઈન હશે, ત્યારે ચેટ ઈન્ફો સ્ક્રીનમાં તેની પ્રોફાઈલ ફોટો પર એક લીલો ડોટ દેખાશે. આ ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને સ્લેક જેવી અન્ય એપ્સમાં પહેલેથી અસ્તિત્વમાં રહેલા ગ્રીન ડોટ જેવો જ હોવાની ધારણા છે, જે યુઝર્સને રીઅલ ટાઈમમાં જાણવામાં મદદ કરશે કે ચેટ કરવા માટે કોણ ઉપલબ્ધ છે.
આ ફીચર ચેટ ઈન્ફો સ્ક્રીનમાં હાલ દેખાતા ‘ઓનલાઈન’ ટેક્સ્ટ લેબલનું સ્થાન લેશે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે આ ઓનલાઈન ઇન્ડિકેટરને યુઝર્સ પોતાની પ્રાઇવસી સેટિંગ્સમાંથી છુપાવી પણ શકશે, જેથી તેમની ઓનલાઈન હાજરી અન્યને દેખાડવી કે નહીં તે નક્કી કરવાની સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા રહેશે. હાલ આ ફીચર ડેવલપમેન્ટ સ્ટેજમાં છે અને બીટા ટેસ્ટિંગ માટે હજુ ઉપલબ્ધ થયું નથી.
આ ઉપરાંત, મેટાની ચેટ સર્વિસ યુઝર્સ માટે એક ખાસ ઇન-એપ બેકઅપ મેનેજમેન્ટ સેક્શનની પણ ટેસ્ટિંગ કરી રહી છે. આ ફીચર દ્વારા યુઝર્સ પોતાના જૂના બેકઅપ જોઈ શકશે, ડિલીટ કરી શકશે અને ડુપ્લિકેટ ડેટા દૂર કરી સ્ટોરેજ સ્પેસ ખાલી કરી શકશે. આ ફીચરમાં ગૂગલ ડ્રાઇવ સ્ટોરેજને મેનેજ કરવા અને એન્ડ્રોઇડ સિસ્ટમ સેટિંગ્સમાંથી સીધી બેકઅપ સેટિંગ્સ એક્સેસ કરવા માટે શોર્ટકટ પણ સામેલ હોઈ શકે છે.
જાણકારી પ્રમાણે, ગૂગલ પણ એન્ડ્રોઇડ સિસ્ટમ સેટિંગ્સમાં એક સમર્પિત બેકઅપ મેનેજમેન્ટ સેક્શન ઉમેરીને આ પ્રોજેક્ટમાં મદદ કરી રહ્યું છે. લેટેસ્ટ ગૂગલ પ્લે સર્વિસિસ v26.23 અપડેટ સાથે, એન્ડ્રોઇડ યુઝર્સ તેમના ડિવાઇસની સિસ્ટમ સેટિંગ્સમાંથી સીધા જ WhatsApp બેકઅપ મેનેજ કરી શકશે. આ બંને નવા ફીચર્સ ટૂંક સમયમાં સામાન્ય યુઝર્સ માટે ઉપલબ્ધ થવાની સંભાવના છે, જે WhatsAppના અનુભવને વધુ સરળ અને સુગમ બનાવશે.
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