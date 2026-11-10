WhatsAppનું નવું અપડેટ: 'Communities'ની જગ્યાએ આવશે 'Contacts'ટેબ, જાણો શું બદલાયું અને કેવી રીતે કરી શકાશે ઉપયોગ
WhatsAppનું નવું Contacts Tab યુઝર્સને online લોકોને ઝડપથી શોધવા અને વાત શરુ કરવામાં કરશે ખૂબ મદદ.
Published : November 10, 2026 at 8:02 AM IST
હૈદરાબાદઃ WhatsAppએ Android બીટા યુઝર્સ માટે એક નવું 'Contacts' ટેબ લૉન્ચ કર્યું છે. હવે બૉટમ નેવિગેટરબારમાં 'Communities' ની જગ્યાએ આ નવું ટેબ આવવાનું છે. તેનાથી યુઝર્સ પોતાના કૉન્ટેક્ટ્સને સરળતાથી જોઈ શકે છે અને જાણી શકે છે કે, કોણ ઑનલાઈન છે અને કોણ નહીં. આ ટેબની ઉપર Favorites સેક્શન હોય છે, જ્યાં તે કૉન્ટેક્ટ્સ જોઈ શકે છે, જેને યુઝરે પિન કર્યા હોય છે.
WABetaInfoના રિપોર્ટ અનુસાર આ ફીચરથી વાત શરૂ કરવી ખૂબ જ સરળ બની જશે. નીચે આખુ કૉન્ટેક્ટ લિસ્ટ રહે છે. યુઝર્સ તેને ત્રણ રીતે SORT કરી શકે છે. અલ્ફાબેટિકલ ઑર્ડર, બર્થડે કે એક્ટિવિટીઝ પ્રમાણે. એક્ટિવિટી પસંદ કરવા પર જે લોકો ઑનલાઈન હોય છે, તે ઉપર આવી જાય છે અને તેમના નામની સાથે ગ્રીન ડૉટ દેખાય છે. જે ઑનલાઈન નથી હોતા, તેમના લાસ્ટ સીન પ્રમાણે લિસ્ટ બને છે. આ જાણકારી ત્યારે દેખાય છે, જ્યારે કૉન્ટેક્ટ પોતાના લાસ્ટ સીન અને ઑનલાઈન સ્ટેટ્સ શેર કરે છે.
WhatsApp is rolling out a new Contacts tab on Android beta! WhatsApp is finally introducing a new tab to see online contacts from the bottom navigation bar on Android. https://t.co/KQb5KLQ7da https://t.co/0LxAE4ORL6— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 9, 2026
Meta AI અને inviteના વિકલ્પ
આ લિસ્ટની સૌથી નીચે મેટા એઆઈ સાથે વાત કરવાનું શૉર્ટકટ ઑપ્શન પણ છે. મેટા એઆઈ ઑનલાઈન જ રહે છે, માટે તેના આઈકોન પર ગ્રીન ડૉટ લાગેલું રહે છે. આ સાથે બીજી એપ્સમાં ઈનવાઈટ લિંક શેર કરવાનું ઑપ્શન પણ આપવામા આવ્યું છે. તેમાં ઈન્સ્ટાગ્રામ ફૉલઓર્સને પણ વ્હોટ્સએપ પર ઈનવાઈટ કરવાની રીત સામેલ છે.
સ્ક્રીનની નીચે જમણી બાજુએ ફ્લોટિંગ એક્શન બટન દબાવીને નવા કૉન્ટેક્ટ જોડી શકાય છે. તેમાં ફર્સ્ટ નેમ, લાસ્ટ નેમ, યુઝરનેમ અને ફોન નંબર ભરવાના હોય છે. ફોન નંબરવાળા કૉન્ટેક્ટ્સને ફોનની એડ્રેસ બુકમાં સિંક પણ કરી શકાય છે.
Communities Tab કેમ બદલાયું
વ્હોટ્સએપએ ચેટ લિસ્ટમાં કોમ્યુનિટિઝનું ફિલ્ટર પહેલા જ જોડ્યું હતું. તેનાથી અલગ Communities tabની જરૂરિયાત પૂરી થઈ ગઈ. હવે તેની જગ્યાએ કૉન્ટેક્ટ ટેબ આવી ગયું છે, જેથી યુઝર્સ ચેટ ખોલ્યા વગર ઝડપથી ઑનલાઈન લોકોને શોધી શકે.
વ્હોટ્સએપ અલગ-અલગ કૉન્ફિગરેશન્સ ટેસ્ટ કરી રહ્યું છે. કેટલાક યુઝર્સ પાસે મેટા એઆઈવાળુ ટેબ છે, તો ત્યાં કૉન્ટેક્ટ ટેબ અલગ રીતે આવી શકે છે. આ સુવિધા અત્યાર સુધી ફક્ત કેટલાક બીટા ટેસ્ટર્સને મળી રહી છે. જો કે, થોડાક ટાઈમ બાદ તેને નવા અપડેટ સાથે તમામ યુઝર્સ માટે રોલઆઉટ કરવામા આવી શકે છે પછી લોકો ગુગલ પ્લે સ્ટોર પરથી વ્હોટ્સએપને અપડેટ કરીને આ નવા ફીચરનો ઉપયોગ કરી શકશે. વ્હોટ્સએપએ હજુ સુધી આ વાતની જાણકારી નથી આપી કે તેને તમામ યુઝર્સ માટે ક્યાં સુધીમાં રોલઆઉટ કરવામા આવશે.
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