WhatsAppએ ભારતમાં પ્રીપેડ યુઝર્સ માટે લોંચ કર્યું મોબાઇલ રિચાર્જ ફીચર, જાણો કેવી રીતે કરી શકાશે રિચાર્જ
ગ્રાહકોને WhatsApp પરથી સીધું Jio, Airtel અને Viના રિચાર્જ પ્લાન બ્રાઉઝ કરી ટૉપ-અપ કરવાની સુવિધા મળશે, આવતા અઠવાડિયામાં તમામ યૂઝર્સ સુધી પહોંચશે.
Published : April 24, 2026 at 6:33 PM IST
હૈદરાબાદ: વોટ્સએપે ભારતમાં પ્રીપેડ મોબાઇલ યૂઝર્સ માટે એક નવી રિચાર્જ સુવિધા શરૂ કરી છે. મેટાની માલિકીના આ ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મે નેધરલેન્ડ્સ સ્થિત પેમેન્ટ ફર્મ PayU સાથે મળીને આ ફીચર વિકસાવ્યું છે. હવે પ્રીપેડ સિમ ધરાવતા યૂઝર્સ વોટ્સએપ એપ્લિકેશનની અંદર જ રહીને વિવિધ રિચાર્જ પ્લાન જોઈ શકશે અને પેમેન્ટ પૂર્ણ કરી શકશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, વોટ્સએપ અગાઉથી જ પસંદગીના ભારતીય શહેરોમાં બિલ પેમેન્ટ અને મેટ્રો ટિકિટ બુકિંગની સેવા આપે છે.
આ પ્રીપેડ મોબાઈલ રિચાર્જ ફીચર એન્ડ્રોઇડ અને iOS બંને પ્રકારના યૂઝર્સ માટે ધીમે-ધીમે રોલઆઉટ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને આગામી અઠવાડિયામાં તે તમામ યૂઝર્સ સુધી પહોંચી જશે.
Jio, Airtel અને Viના પ્રીપેડ ગ્રાહકો વોટ્સએપની બહાર નિકળ્યા વગર રિચાર્જ કરી શકે છે. આ સુવિધા વાપરવા માટે હોમ સ્ક્રીન પર કૅમેરા આઇકોનની સાથે દેખાતા રૂપિયા (₹) ચિહ્ન પર ટૅપ કરવાનું રહે છે. આ ચિહ્ન પેમેન્ટ સેક્શન ખોલે છે, જ્યાંથી મોબાઈલ રિચાર્જ ઉપરાંત UPI દ્વારા નાણાં ટ્રાન્સફર અને મેટ્રો ટિકિટિંગ સેવાઓનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. જણાવી દઈએ કે, વ્યક્તિગત ચેટમાં પણ રૂપિયાનું આઇકોન ઉપલબ્ધ છે, જેનાથી મેસેજ કરતી વખતે સીધું પેમેન્ટ મોકલી શકાય છે.
WhatsApp પર મોબાઈલ રિચાર્જ કરવાની સરળ પદ્ધતિ:
Android અને iOS યૂઝર્સ માટે
સ્ટેપ 1: WhatsApp એપ ખોલો.
સ્ટેપ 2: ઉપર જમણી બાજુના More Options (ત્રણ ડોટ) આઇકોન પર ટૅપ કરો.
સ્ટેપ 3: Payments પસંદ કરો.
સ્ટેપ 4: Mobile recharge પર ટૅપ કરો.
સ્ટેપ 5: પસંદ કરેલા ઓપરેટર (Jio, Airtel, Vi) સાથે રિચાર્જ કરવાનો નંબર સિલેક્ટ કરો.
સ્ટેપ 6: એક યોગ્ય રિચાર્જ પ્લાન પસંદ કરી, 'Select this plan' પર ટૅપ કરો.
સ્ટેપ 7: બિલ રકમ ચકાસ્યા બાદ 'Continue to Payment' પર જાઓ.
સ્ટેપ 8: પેમેન્ટ મેથડ તરીકે UPI પસંદ કરો.
સ્ટેપ 9: 'Select payment' ટૅપ કરી પેમેન્ટ કન્ફર્મ કરો.
સ્ટેપ 10: વ્યવહાર પ્રમાણિત કરવા તમારો UPI પિન દાખલ કરો.
