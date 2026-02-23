iPhone યૂઝર્સ માટે WhatsApp નવા ફીચર પર કરી રહ્યું છે કામ, જાણો શું છે ખાસ
WhatsApp શેડ્યૂલ મેસેજ ફીચર પર કામ કરી રહ્યું છે. આ ફીચરની મદદથી કોઇ તારીખ અને સમય માટે મેસેજ શેડ્યૂલ કરી શકશો.
Published : February 23, 2026 at 3:39 PM IST
હૈદરાબાદ: ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ એપ WhatsApp, Google Messages જેવા શેડ્યૂલ મેસેજ ફીચર પર કામ કરી રહ્યું છે. WABetaInfoના એક રિપોર્ટ અનુસાર, WhatsApp એક નવા શેડ્યૂલ મેસેજ ફીચર પર કામ કરી રહ્યું છે, જેનાથી યૂઝર્સ મેસેજ લખી શકશે અને તેને ઓટોમેટિકલી મોકલવા માટે એક ખાસ તારીખ અને સમય માટે શેડ્યૂલ કરી શકશે.
આ રિપોર્ટની માનીએ તો આ ફીચર TestFlight દ્વારા રિલીઝ થયેલા લેટેસ્ટ iOS બીટા અપડેટ (વર્જન 26.7.10.72)માં જોવા મળ્યું હતું. શેડ્યૂલિંગ મેસેજ ફીચર રિમાઇન્ડર, ગ્રીટિંગ્સ અથવા બીજા જરૂરી અપડેટ સેટ કરવા માટે કામનું હોઇ શકે છે.
WhatsApp શેડ્યૂલ મેસેજ ફીચર કેવી રીતે કામ કરશે
આ ફીચરની વાત કરીએ તો WABetaInfoના રિપોર્ટ અનુસાર, યૂઝર્સ મેસેજ ટાઇપ કરી શકશે અને પછી ડિલીવરી માટે યોગ્ય સમય અને તારીખ પસંદ કરી શકશે. મોકલનારા ચેટ ઇન્ફો સ્ક્રીનની અંદર એક ખાસ સેક્શનમાં શેડ્યૂલ કરવામાં આવેલા મેસેજને જોઇ અને મેનેજ પણ કરી શકશે. યૂઝર્સ કોઇ પણ શેડ્યૂલ કરવામાં આવેલા મેસેજને મોકલતા પહેલા, રિસીવરને જણાવ્યા વગર ડિલેટ પણ કરી શકશે.
સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે આ ફીચર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ચેટ અને ગ્રુપ ચેટ બન્નેમાં કામ કરશે, જેનાથી આ રિમાઇન્ડર, ગ્રીટિંગ અથવા કામ સાથે જોડાયેલા અપડેટ માટે કામ કરશે. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે "WhatsAppના શેડ્યૂલ મેસેજને સપોર્ટ કરવાથી, યૂઝર્સ પાસે આ વાત પર વધારે કંટ્રોલ હશે કે તેમના મેસેજ ક્યારે મોકલવામાં આવે. યૂઝર્સને આ યાદ રાખવું નહીં પડે કે જરૂરી મેસેજ ક્યારે અને ક્યા સમયે મોકલવામાં આવે."
WhatsAppનું ગ્રુપ મેસેજ હિસ્ટ્રી ફીચર પણ લૉન્ચ થયું
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, તાજેતરમાં WhatsAppએ ગ્રુપ મેસેજ હિસ્ટ્રી ફીચરને રજૂ કર્યું છે, જેનાથી એડમિન અને મેમ્બર ગ્રુપમાં સામેલ થનારા કોઇ પણ વ્યક્તિ સાથે તાજેતરના ચેટ મેસેજ શેર કરી શકે છે. યૂઝર નવા મેમ્બરને 25થી 100 જૂના મેસેજ મોકલી શકે છે.
આનાથી તેમને બેકસ્ક્રોલ કર્યા વગર વિના વાતચીતમાં જોડાવા માટે પૂરતો કૉન્ટેક્સ્ટ મળી જાય છે. આ ફીચર એન્ડ-ટૂ-એન્ડ એન્ક્રિપ્ટેડ છે, જે WhatsAppના મોટા મેસેજિંગ સ્ટાન્ડર્ડના હિસાબથી વસ્તુઓને પ્રાઇવેટ રાખે છે, તેનો અર્થ એવો થયો કે કોઇ સ્ક્રીનશોટ લઇ શકતો નથી, કોઇને અપડેટ કરવા માટે કોઇ અજીબ કોપી-એન્ડ-પેસ્ટ થ્રેડ નથી હોતો.
