WhatsApp પર ચેટ માટે હવે નહીં પડે નંબરની જરૂર, આવ્યું આ નવું ફિચર
WhatsAppના યૂઝર્સ પોતાનો ફોન નંબર જાહેર કર્યા વગર પણ કનેક્ટ થઈ શકશે, તે માટે યુઝરનેમ્સ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. જે આગામી મહિનાઓમાં સંપૂર્ણ રોલઆઉટ થશે.
Published : June 30, 2026 at 12:59 PM IST
હૈદરાબાદ: ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ એપ WhatsApp દ્વારા પોતના યુઝર્સની ગોપનીયતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એક નવું યુઝરનેમ ફીચર રજૂ કર્યું છે. આ ફીચર્સના માધ્યમથી યુઝર્સ પોતાનો ફોન નંબર જાહેર કર્યા વગર કોઈપણ સાથે કનેક્ટ થઈ શકશે. કંપનીએ આ વર્ષના અંતમાં એક મોટું અપડેટ કરવાની યોજના બનાવી છે, પરંતુ તે પહેલાં, મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ યુઝરનેમ રિઝર્વેશન શરૂ કરી દીધું છે, જેનાથી યુઝર્સ ફીચરના મોટાપાયે ઉપલબ્ધ થયા પહેલાં એક યૂનિક હેન્ડલનો દાવો કરી શકે છે.
આ નવતર પહેલ, વોટ્સએપના સૌથી મોટા ગોપનીયતા-કેન્દ્રિત ફેરફારોમાંનું એક, વપરાશકર્તાઓને તેમનો મોબાઇલ નંબર શેર કરવાને બદલે યુઝરનેમનો ઉપયોગ કરીને વાતચીત શરૂ કરવાનો વિકલ્પ આપશે. વોટ્સએપના અહેવાલ મુજબ, કંપનીએ સોમવારે એક સત્તાવાર બ્લોગ પોસ્ટમાં આ ફીચરની જાહેરાત કરી હતી અને કહ્યું હતું કે આગામી મહિનાઓમાં તે ધીમે ધીમે રોલઆઉટ કરવામાં આવશે.
યુઝર્સ રિઝર્વ કરી શકે છે યુઝરનેમ
વોટ્સએપે જાહેરાત કરી છે કે યુઝર્સ તેમના યુઝરનેમ અગાઉથી રિઝર્વ કરી શકે છે, જેનાથી તેમને પોતાની પંસદગીનું હેન્ડલ (યુઝર નેમ) મેળવવાની વધુ સારી તક મળશે. કંપનીએ કહ્યું કે આ ઝડપી રિઝર્વેશન પ્રક્રિયા જરૂરી છે, કારણ કે પ્લેટફોર્મ પર હવે વિશ્વભરમાં ત્રણ અબજથી વધુ યુઝર્સ છે. જો કે, આ ફીચર વૈકલ્પિક છે અને યુઝર્સને પહેલીવાર કોઈને મેસેજ કરતી વખતે તેમના પોતાનો ફોન નંબરને યુઝરનેમથી બદલવાની મંજુરી આપશે, શરત છે ફોન નંબર સક્રિય હોવો જોઈએ.
WhatsApp યુઝરનેમ કેવી રીતે રિઝર્વ કરવું
વોટ્સએપ તરફથી મળેલી માહિતી અનુસાર, યુઝર્સને મોબાઇલ એપ્લિકેશનના નવીનતમ સંસ્કરણમાં તેમના યુઝરનેમને અપડેટ કરી શકે છે. આ સુવિધા ધીમે ધીમે શરૂ થઈ રહી છે, તેથી તે હાલમાં ભારતમાં iOS પર ઉપલબ્ધ નથી. જો કે, Android યુઝર્સ યુઝરનેમ રિઝર્વેશન કરી શકે છે.
કરો આ સેટિંગ
યુઝર્સ એ WhatsApp ખોલીને Settings, પછી Account અને પછી Username પર જઈને પોતાનું પસંદગીનું યુઝરનેમ ચેક કરીને જાણી શકશે કે પોતાની પસંદગીનું યુઝર નેમ ઉપલબ્ધ છે કે નહીં ? કંપનીએ જણાવ્યું છે કે, યુઝર્સને તેમના દેશમાં આ સુવિધા ઉપલબ્ધ થતાં જ ઇન-એપ નોટિફિકેશન મળશે. જો પસંદગીનું યુઝરનેમ પહેલેથી જ કોઈએ લઈ લીધું છે, તો WhatsApp એક બિલ્ટ-ઇન યુઝરનેમ જનરેટર ઓફર કરશે જે અન્ય હેન્ડલ્સ સૂચવશે.
ગોપનીયતા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું અને અનિચ્છનીય મેસેજ ઘટાડવા
ઘણા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મથી વિપરીત, WhatsAppનું કહેવું છે કે તે શોધી શકાય તેવી યૂઝર્સનેમની ડિરેક્ટરી નહીં લાવે. તેના બદલે, લોકો ફક્ત ત્યારે જ કોઈનો સંપર્ક કરી શકશે, જ્યારે તેમને પહેલેથી જ તેમનું સાચું યુઝરનેમ ખબર હોય.