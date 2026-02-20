ETV Bharat / technology

WhatsApp ગ્રુપ ચેટ માટે નવું ફીચર લૉન્ચ, નવા મેમ્બર્સ પણ જૂના મેસેજ જોઈ શકશે

વોટ્સએપે તેની એપ માટે એક નવું ફીચર રજૂ કર્યું છે જેનો હેતુ ગ્રુપ ચેટમાં વિક્ષેપો ઘટાડવાનો છે. GROUP MESSAGE HISTORY FOR WHATSAPP

WhatsApp ગ્રુપ ચેટ માટે નવું ફીચર રજૂ કર્યુ
WhatsApp ગ્રુપ ચેટ માટે નવું ફીચર રજૂ કર્યુ (WhatsApp)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 20, 2026 at 1:34 PM IST

હૈદરાબાદ : ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ એપ વોટ્સએપે શુક્રવારે તેની એપ માટે એક નવી સુવિધા રજૂ કરી છે, જેનો હેતુ ગ્રુપ ચેટમાં વિક્ષેપો ઘટાડવાનો છે. ગ્રુપ મેસેજ હિસ્ટ્રી તરીકે ઓળખાતી આ નવી સુવિધા યુઝરની ગોપનીયતા સાથે સમાધાન કર્યા વિના ગ્રુપ ઓનબોર્ડિંગને સરળ બનાવે છે. તે જૂના સંદેશાઓને મેન્યુઅલી ફોરવર્ડ કરવાની જરૂરિયાતને દૂર કરે છે અને પ્લેટફોર્મની એન્ડ-ટુ-એન્ડ એન્ક્રિપ્શન નીતિનું પાલન કરે છે.

મેટાની માલિકીની ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ એપ્લિકેશન, વોટ્સએપે જણાવ્યું હતું કે ગ્રુપ એડમિનિસ્ટ્રેટર્સ પાસે નવા સભ્યો સાથે અગાઉના મેસેજ હિસ્ટ્રી શેર કરવા કે નહીં તે પસંદ કરવાનો વિકલ્પ છે.

વોટ્સએપ પર ગ્રુપ મેસેજ હિસ્ટ્રી ફીચર

એક બ્લોગ પોસ્ટમાં, વોટ્સએપે સમજાવ્યું કે નવી ગ્રુપ મેસેજ હિસ્ટ્રી ફીચર નવા સભ્યોને ગ્રુપમાં જોડાવાની મંજૂરી આપશે જેથી તેઓ સભ્ય બનતા પહેલા મોકલેલા તાજેતરના સંદેશાઓ જોઈ શકશે. અગાઉ, ગ્રુપમાં ઉમેરાયેલા વપરાશકર્તાઓ ફક્ત જોડાયા પછી મોકલેલા સંદેશાઓ જ જોઈ શકતા હતા, જેના કારણે ઘણીવાર મૂંઝવણ થતી હતી અથવા સંદર્ભને મેન્યુઅલી અન્ય સભ્યોને ફોરવર્ડ કરવાની જરૂર પડતી હતી.

વોટ્સએપ પર ગ્રુપ મેસેજ હિસ્ટ્રીને વૈકલ્પિક અને ગોઠવી શકાય તેવી બનાવવામાં આવી છે. ટેક કંપનીનું કહેવું છે કે ગ્રુપ એડમિનિસ્ટ્રેટર્સ નવા સભ્યો સાથે અગાઉના મેસેજ હિસ્ટ્રી શેર કરવા કે નહીં તે પસંદ કરી શકે છે. તેઓ ઓછામાં ઓછા 25 થી શરૂ કરીને કેટલા મેસેજ ફોરવર્ડ કરવામાં આવશે તે પણ પસંદ કરી શકે છે. આ ગ્રુપ આધારે લવચીકતા પ્રદાન કરવાનો દાવો કરવામાં આવે છે, જેમાં વ્યાવસાયિક, સમુદાય અથવા વ્યક્તિગત ચેટ્સનો સમાવેશ થાય છે.

કંપનીએ દાવો કર્યો હતો કે આ સુવિધા ગોપનીયતાને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મમાંથી મળેલી માહિતી અનુસાર, ગ્રુપ મેસેજ હિસ્ટ્રી એન્ડ-ટુ-એન્ડ એન્ક્રિપ્ટેડ છે, જે ખાતરી કરે છે કે ફક્ત ગ્રુપમાં રહેલા લોકો જ શેર કરેલા સંદેશાઓને ઍક્સેસ કરી શકે છે. કંપનીએ ભાર મૂક્યો હતો કે આ અપડેટ તેના એન્ક્રિપ્શન ધોરણોને નબળા પાડતું નથી અને મેસેજ દૃશ્યતા ગ્રુપ વાતાવરણમાં નિયંત્રિત થાય છે.

વોટ્સએપે જણાવ્યું હતું કે પારદર્શિતા જાળવવા માટે, જ્યારે નવા ઉમેરાયેલા સભ્યને સંદેશ ઇતિહાસ મોકલવામાં આવે છે, ત્યારે દરેક જૂથ સભ્યને ટાઇમસ્ટેમ્પ અને મોકલનારની માહિતી આપવામાં આવે છે. વધુમાં, સંદેશ ઇતિહાસ નિયમિત સંદેશાઓથી દૃષ્ટિની રીતે અલગ છે.

કંપનીએ માહિતી આપી હતી કે ગ્રુપ મેસેજ હિસ્ટ્રીનું રોલઆઉટ વિશ્વભરમાં શરૂ થઈ ગયું છે અને ટૂંક સમયમાં તે WhatsAppના એન્ડ્રોઇડ અને iOS બંને વર્ઝન પર ઉપલબ્ધ થશે. વપરાશકર્તાઓને નવા ફંક્શનને ઍક્સેસ કરવા માટે એપ્લિકેશનને નવીનતમ સંસ્કરણ પર અપડેટ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

