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WhatsAppનું iPhone યૂઝર્સ માટે નવું ફીચર: 2GB ફ્રી ક્લાઉડ સ્ટોરેજ સાથે મળશે સુરક્ષિત ચેટ બેકઅપ

આ ફીચરની મદદથી યુઝર્સ પોતાના ચેટ બેકઅપને iCloudના બદલે વોટ્સએપના પોતાના સર્વર્સ પર સ્ટોર કરી શકશે.

WhatsAppનું નવું ફીચર, 2GB ફ્રી ક્લાઉડ સ્ટોરેજ સાથે મળશે સુરક્ષિત ચેટ બેકઅપ
WhatsAppનું નવું ફીચર, 2GB ફ્રી ક્લાઉડ સ્ટોરેજ સાથે મળશે સુરક્ષિત ચેટ બેકઅપ (Image Credit: Meta)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 15, 2026 at 1:42 PM IST

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હૈદરાબાદ : વોટ્સએપ એક એવા નવા ક્લાઉડ બેકઅપ ફીચર પર કામ કરી રહ્યું છે, જે iPhone યુઝર્સ માટે Appleના iCloud પરની નિર્ભરતા ઘટાડવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ ફીચરની મદદથી યુઝર્સ પોતાના ચેટ બેકઅપને iCloudના બદલે વોટ્સએપના પોતાના સર્વર્સ પર સ્ટોર કરી શકશે, તે પણ બાય-ડિફોલ્ટ એન્ડ-ટુ-એન્ડ એન્ક્રિપ્શન સાથે.

હાલમાં આ ફીચર ડેવલપમેન્ટ સ્ટેજમાં છે અને હજુ સુધી બીટા ટેસ્ટર્સને પણ તેનો એક્સેસ આપવામાં આવ્યો નથી. આ પહેલાં એવી માહિતી સામે આવી હતી કે વોટ્સએપ એન્ડ્રોઇડ યુઝર્સ માટે પણ આવી જ બેકઅપ સર્વિસ તૈયાર કરી રહ્યું છે.

નવું બેકઅપ સિસ્ટમ કેવી રીતે કામ કરશે?

WABetaInfoની એક પોસ્ટ અનુસાર, આ અપકમિંગ ફીચર WhatsApp Beta for iOS વર્ઝન 26.28.10.16માં જોવા મળ્યું છે, જે TestFlight મારફતે ઉપલબ્ધ છે. રિપોર્ટ મુજબ, iPhone યુઝર્સને ચેટ બેકઅપ સેટઅપ કરતી વખતે iCloud અને WhatsAppની બેકઅપ સર્વિસમાંથી કોઈ એક પસંદ કરવાનો વિકલ્પ મળશે.

જોકે, iCloud ડિફોલ્ટ બેકઅપ વિકલ્પ તરીકે જ રહેશે, પરંતુ યુઝર્સ કોઈપણ સમયે વોટ્સએપની સર્વિસ પર સ્વિચ કરી શકશે અને જરૂર પડે ત્યારે ફરી iCloud પર પણ પાછા જઈ શકશે. વોટ્સએપ આ સર્વિસ માટે 2GB ફ્રી ક્લાઉડ સ્ટોરેજ આપશે, જેથી યુઝર્સ પોતાની iCloud સ્ટોરેજને ફોટોઝ, ફાઇલ્સ, ડિવાઇસ બેકઅપ અને અન્ય એપ્સ માટે બચાવી શકશે.

iCloudથી કેવી રીતે અલગ હશે આ સર્વિસ?

ઉલ્લેખનીય છે કે Apple હાલમાં 5GB ફ્રી iCloud સ્ટોરેજ આપે છે, જે ફોટોઝ, ફાઇલ્સ, ડિવાઇસ બેકઅપ અને એપ્સ વચ્ચે શેર થાય છે. મોટા વોટ્સએપ બેકઅપ્સ ખૂબ જ ઝડપથી આ સ્ટોરેજ ભરી દે છે, જેના કારણે યુઝર્સને જૂનો ડેટા ડિલીટ કરવો પડે છે અથવા પછી પેઇડ iCloud સ્ટોરેજ પ્લાન લેવો પડે છે.

રિપોર્ટ મુજબ, કંપનીના પોતાના બેકઅપ પ્લેટફોર્મ પર સ્ટોર થતો દરેક બેકઅપ બાય-ડિફોલ્ટ એન્ડ-ટુ-એન્ડ એન્ક્રિપ્ટેડ હશે, જ્યારે iCloud પર એન્ક્રિપ્ટેડ વોટ્સએપ બેકઅપ માટે યુઝર્સે તેને મેન્યુઅલી એનેબલ કરવું પડે છે.

વોટ્સએપ બેકઅપને વધુ સુરક્ષિત બનાવવા માટે પાસકી (Passkey)નો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરશે, પરંતુ યુઝર્સ પાસવર્ડ અથવા 64-ડિજિટ એન્ક્રિપ્શન કીનો પણ ઉપયોગ કરી શકશે. આ બેકઅપને માત્ર એકાઉન્ટનો માલિક જ એક્સેસ કરી શકશે, એટલે કે વોટ્સએપ અથવા Meta પણ તેને ડિક્રિપ્ટ કરી શકશે નહીં.

રિપોર્ટ અનુસાર, વોટ્સએપ એન્ડ્રોઇડ માટે પણ આવી ફર્સ્ટ-પાર્ટી બેકઅપ સર્વિસ વિકસાવી રહ્યું છે, જે Google Driveના વિકલ્પ તરીકે કામ કરશે. તેમાં પણ 2GB ફ્રી સ્ટોરેજ સાથે ફરજિયાત એન્ડ-ટુ-એન્ડ એન્ક્રિપ્ટેડ બેકઅપ મળશે. ઉપરાંત કંપની પેઇડ સ્ટોરેજ વિકલ્પો પર પણ કામ કરી રહી છે.

એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે 50GB પ્લાનની કિંમત આશરે 0.99 ડોલર (લગભગ રુ.95 પ્રતિ મહિને) હોઈ શકે છે, જ્યારે 1TB સ્ટોરેજ વિકલ્પ પણ ટેસ્ટ કરવામાં આવી રહ્યો છે. જોકે, સ્ટોરેજ પ્લાન્સ અને તેની કિંમત હાલમાં ડેવલપમેન્ટ સ્ટેજમાં છે અને સામાન્ય યુઝર્સ માટે રિલીઝ થાય તે પહેલાં તેમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.

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