નવી Hyundai Bayonના વેરિઅન્ટમાં ક્યા ફીચર્સ છે, જાણો કિંમત
Hyundai Motorએ તાજેતરમાં પોતાની નવી Hyundai Bayon SUVને લોન્ચ કરી છે. અહીં અમે તેમને વેરિઅન્ટ અનુસાર ફીચર્સ જણાવી રહ્યા છીએ.
Published : October 27, 2026 at 1:22 PM IST
હૈદરાબાદ: કાર બનાવતી કંપની Hyundai Motor Indiaએ તાજેતરમાં પોતાની નવી Hyundai Bayon SUVને બજારમાં લોન્ચ કરી દીધી છે. કંપનીએ આ કારને 10 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શો રૂમ)ની પ્રાથમિક કિંમત પર ઉતારી છે.
કંપનીએ પોતાની નવી SUVને પોતાના ભારતીય પોર્ટફોલિયોમાં Hyundai Creata અને Venue વચ્ચે રાખવામાં આવી છે. નવી Hyundai Bayonને કૂલ સાત ટ્રિમ લેવલમાં ઉતારવામાં આવ્યા છે જેમાં HX2,HX3,HX3+,HX5,HX6,HX8 અને HX10 સામેલ છે. અહીં અમે આ કારના દરેક વેરિએન્ટની વિશેષતાઓનું વર્ણન જણાવી રહ્યા છીએ.
નવી Hyundai Bayonની પ્રાઇસ લિસ્ટ
|Hyundai Bayonના વેરિઅન્ટ
|Petrol MT
|Petrol CVT
|HX2
|10 લાખ રૂપિયા
|-
|HX3
|10.9 લાખ રૂપિયા
|-
|HX3+
|11.8 લાખ રૂપિયા
|-
|HX5
|12.45 લાખ રૂપિયા
|13.85 લાખ રૂપિયા
|HX6
|13.57 લાખ રૂપિયા
|14.97 લાખ રૂપિયા
|HX8
|15.10 લાખ રૂપિયા
|16.54 લાખ રૂપિયા
|HX10
|16.65 લાખ રૂપિયા
|18 લાખ રૂપિયા
Hyundai Bayon HX 2ના ફીચર્સ
(ગિયરબોક્સ-MT)
- LED પ્રોજેક્ટર હેડલેમ્પ્સ અને LED DRLs
- કવર સાથે 16-ઇંચ સ્ટીલ વ્હીલ્સ
- ઇલેક્ટ્રિકલી એડજસ્ટેબલ થનારા ORVMs
- ફેબ્રિક સીટ અપહોલ્સ્ટ્રી સાથે ડ્યુઅલ-ટોન ઇન્ટિરિયર
- મેન્યુઅલી એડજસ્ટેબલ ડ્રાઇવર સીટની ઊંચાઈ
- ફિક્સ્ડ સેન્ટર આર્મરેસ્ટ અને ઊંચાઈ-એડજસ્ટેબલ ફ્રન્ટ હેડરેસ્ટ
- 4-ઇંચ કલર TFT ડ્રાઇવર ડિસ્પ્લે
- ચાર પાવર વિન્ડોઝ
- રીઅર AC વેન્ટ સાથે મેન્યુઅલ AC
- ટિલ્ટ અને ટેલિસ્કોપિક સ્ટીયરિંગ એડજસ્ટમેન્ટ
- આગળ અને પાછળના મુસાફરો માટે USB ટાઇપ-C ચાર્જર
- ડે/નાઇટ IRVM
- ઓટોમેટિક હેડલેમ્પ્સ
- છ એરબેગ્સ
- ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ (ESC)
- હિલ-સ્ટાર્ટ આસિસ્ટ કંટ્રોલ (HAC)
- ટાયર પ્રેશર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ (TPMS)
- રીઅર પાર્કિંગ સેન્સર્સ
- ફ્રન્ટ ડિસ્ક બ્રેક
Hyundai Bayon HX 3ના ફીચર્સ
(ગિયરબોક્સ - MT)
HX 2 મુકાબલે વધારાના ફીચર્સ
- રીઅર-વ્યૂ કેમેરા
- ડ્રાઈવર રીઅર વ્યૂ મોનિટર (DRVM)
- પુશ-બટન સ્ટાર્ટ સાથે સ્માર્ટ કી
- ડ્યુઅલ ઇન્ટિગ્રેટેડ ડિસ્પ્લે
- 10.25-ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ
- OTA અપડેટ્સ
- વાયરલેસ એપલ કારપ્લે અને એન્ડ્રોઇડ ઓટો
- વોઇસ રેકગ્નિશન
- ફ્રન્ટ અને રીઅર સ્પીકર્સ, તેમજ ફ્રન્ટ ટ્વીટર
- બ્લુટુથ કનેક્ટિવિટી
- સ્ટીયરિંગ પર ઓડિયો અને બ્લુટુથ કંટ્રોલ
હ્યુન્ડાઇ બેયોન HX 3+ના ફીચર્સ
(ગિયરબોક્સ - MT)
HX 3ના વધારાના ફીચર્સ
- 17-ઇંચ સ્ટાઇલ ધરાવતા સ્ટીલ વ્હીલ્સ
- રૂફ રેલ્સ
- ઇલેક્ટ્રિક સનરૂફ
Hyundai Bayon HX 5ની વિશેષતાઓ
(ગિયરબોક્સ - MT/CVT)
HX 3+ના મુકાબલે વધારાના ફીચર્સ
- ટાઈમર સાથે રીઅર ડિફોગર
- ઓપ્શનલ ડ્યુઅલ-ટોન એક્સટીરિયર પેન્ટ
- રે઼ કલરની ટિડેલિંગ સાથે ઓપ્શનલ બ્લેક ઇન્ટીરિયર
- રીઅર પાર્સલ ટ્રે
- હ્યુન્ડાઇ બ્લુલિંક કનેક્ટેડ-કાર ટેકનોલોજી
- ઓટો અપ/ડાઉન ફીચર સાથે ડ્રાઇવર-સાઇડ વિન્ડો
- ક્રુઝ કંટ્રોલ
- ઇલેક્ટ્રિકલી ફોલ્ડ થનારા ORVMs
- પેડલ શિફ્ટર્સ (CVT)
- ડ્રાઇવ મોડ સિલેક્ટ (CVT)
Hyundai Bayon HX 6ના ફીચર્સ
(ગિયરબોક્સ - MT/CVT)
HX 5ની તુલનામાં વધારાના ફીચર્સ
- ડ્યુઅલ LED પ્રોજેક્ટર હેડલેમ્પ્સ
- ફ્રન્ટ LED ટર્ન ઇન્ડિકેટર્સ
- પડલ લેમ્પ્સ
- 17-ઇંચ ડાયમંડ-કટ એલોય વ્હીલ્સ
- લેધર-રેપ્ડ સ્ટીયરિંગ વ્હીલ અને ગિયર નોબ
- સ્લાઇડિંગ ફ્રન્ટ આર્મરેસ્ટ
- પેનોરેમિક સનરૂફ
- એમ્બિયન્ટ લાઇટિંગ
- બૂટ લેમ્પ્સ
Hyundai Bayon HX 8ના ફીચર્સ
(ગિયરબોક્સ- MT/CVT)
HX 6 પર વધારાના ફીચર્સ
- ઇલેક્ટ્રિક પાર્કિંગ બ્રેક (ફક્ત CVT)
- રીઅર ડિસ્ક બ્રેક્સ
- ડેશકેમ
- સરાઉન્ડ-વ્યૂ મોનિટર
- લેથેરેટ સીટ અપહોલ્સ્ટરી
- ઇલેક્ટ્રિકલી એડજસ્ટેબલ ડ્રાઇવરની સીટ
- કપ હોલ્ડર સાથે રીઅર સેન્ટર આર્મરેસ્ટ
- વેન્ટિલેટેડ ફ્રન્ટ સીટ્સ
- ટુ-સ્ટેપ રીઅર સીટ રિક્લાઇન
Hyundai Bayon HX 10ના ફીચર્સ
(ગિયરબોકસ - MT/CVT)
HX 8માં મળનારા ફીચર્સ સિવાય
- ઇલેક્ટ્રોક્રોમિક IRVM ટેલિમેટિક્સ સ્વિચ સાથે
- ડ્યુઅલ કર્વ્ડ પેનોરેમિક ડિસ્પ્લે
- 12.3-ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ
- 12.3-ઇંચ ડિજિટલ ડ્રાઇવર ડિસ્પ્લે
- સબવૂફર સાથે બોસ 8-સ્પીકર સાઉન્ડ સિસ્ટમ
- આઇડલ સ્ટોપ એન્ડ ગો (ISG)
- લેવલ 2 ADAS
- ફોરવર્ડ કોલિઝન વોર્નિંગ (FCW)
- ફોરવર્ડ કોલિઝન-એવોઇડન્સ આસિસ્ટ - કાર, રાહદારી, સાયકલ
- ફોરવર્ડ કોલિઝન-એવોઇડન્સ આસિસ્ટ - જંકશન, આવનાર વાહન
- ફોરવર્ડ કોલિઝન-એવોઇડન્સ આસિસ્ટ - આવનાર વાહન
- લેન ફોલોઇંગ આસિસ્ટ (LFA)
- લેન કીપિંગ આસિસ્ટ (LKA)
- લેન ડિપાર્ચર વોર્નિંગ (LDW)
- ડ્રાઇવર એટેન્શન વોર્નિંગ (DAW)
- સેફ એક્ઝિટ વોર્નિંગ (SEW)
- સ્ટોપ એન્ડ ગો સાથે સ્માર્ટ ક્રૂઝ કંટ્રોલ (CVT)
- નેવિગેશન-આધારિત સ્માર્ટ ક્રૂઝ કંટ્રોલ
- હાઇવે ડ્રાઇવિંગ આસિસ્ટ (CVT)
- લીડિંગ વ્હીકલ ડિપાર્ચર એલર્ટ (LVDA)
- હાઇ બીમ આસિસ્ટ (HBA)
- બ્લાઇન્ડ-સ્પોટ અથડામણ ચેતવણી (BCW)
- બ્લાઇન્ડ-સ્પોટ અથડામણ-નિવારણ સહાય (BCA)
- રીઅર ક્રોસ-ટ્રાફિક અથડામણ ચેતવણી (RCCW)
- રીઅર ક્રોસ-ટ્રાફિક અથડામણ-નિવારણ સહાય (RCCA)
- બ્લાઇન્ડ-સ્પોટ વ્યૂ મોનિટર (BVM)
આ પણ વાંચો: