લાસ વેગાસમાં જનતા માટે શરૂ થઈ રોબોટેક્સી સર્વિસ, આપમેળે ચાલતી કાર
Waymoએ લાસ વેગાસમાં પહેલીવાર જાહેર જનતા માટે ડ્રાઇવરલેસ ટેક્સી સેવા ઉપલબ્ધ કરાવી છે.
Published : September 16, 2026 at 8:53 AM IST
હૈદરાબાદ: આલ્ફાબેટની કંપનીની Waymoએ સોમવારે એક મોટી જાહેરાત કરી. હવે, સામાન્ય લોકો પણ લાસ વેગાસમાં ડ્રાઇવરલેસ ટેક્સી એટલે કે, રોબોટેક્સીમાં મુસાફરી કરી શકે છે. આ નેવાદા રાજ્યમાં કંપનીનો પહેલો પ્રયાસ છે.
જોકે, Waymo પહેલાથી જ કેલિફોર્નિયા, ટેક્સાસ, ફ્લોરિડા અને એરિઝોનામાં રોબોટેક્સી સેવાઓ સંચાલિત કરી રહી છે, હાલમાં તેણે ડેનવર, સાન ડિએગો અને ટૈમ્પામાં પણ તેની સેવાનો વિસ્તાર કરવાની યોજના જાહેર કરી હતી. લાસ વેગાસ હવે તેનું 15મું સૌથી મોટું બજાર બની ગયું છે.
કેટલો ખર્ચ ?
શરૂઆતમાં કંપની થોડી જ ડઝન કાર ચલાવશે અને પછી ધીમે ધીમે આ સંખ્યા સેંકડો સુધી વધારવાની યોજના છે. નેવાદા સરકારે વાર્ષિક 1,000 કારના સંચાલનને અધિકૃત કર્યું છે.
આ સેવાનો વિસ્તાર આશરે 24 ચોરસ માઇલને આવરી લે છે. જેમાં લાસ વેગાસ સ્ટ્રિપનો મોટો ભાગ છે, ત્યાર બાદ બોલ્ડર જંકશનથી લઈને સહારા એવન્યુ સુધીનો માર્ગ શામેલ છે. તેમાં સ્પ્રિંગ વેલી અને વિન્ચેસ્ટરની આસપાસના વિસ્તારોને પણ આવરી લેવામાં આવ્યા છે. વધુમાં, લોકો એલિજિઅન્ટ સ્ટેડિયમ અને ધ વેનેશિયન જેવા મુખ્ય સ્થળોએ રોબોટેક્સી રાઇડ મેળવી શકે છે.
કઈ કાર અને કેટલી સલામત?
આ સેવા વાયમોની છઠ્ઠી પેઢીની સિસ્ટમ પર ચાલે છે. આ કારનું નામ Ojai છે. તે Zeekr કંપનીના પ્લેટફોર્મ પર બનેલી છે, તે સંપૂર્ણપણે ઇલેક્ટ્રિક છે, અને પાછલી કાર કરતાં વધુ આંતરિક જગ્યા ધરાવે છે.
કંપનીનો દાવો છે કે તેની સેલ્ફ ડ્રાઇવિંગ સિસ્ટમ માનવ ડ્રાઇવરો કરતાં 94% ઓછા ગંભીર અકસ્માતોનું કારણ બને છે. લાસ વેગાસની શેરીઓ પર મહિનાઓના પરીક્ષણ પછી આ સેવા લોકોને આપવામાં આવી રહી છે.
સ્પર્ધા અને ભવિષ્યની યોજનાઓ
અત્યાર સુધી, ફક્ત એમેઝોનનું ઝૂક્સ લાસ વેગાસમાં પેઇડ રાઇડ્સ ઓફર કરી રહ્યું હતું. તેણે ગયા મહિને પેઇડ રાઇડ્સ ઓફર કરવાનું શરૂ કર્યું. Waymoના આગમનથી શહેરમાં બે મોટી કંપનીઓ સામસામે આવી ગઈ છે. એલોન મસ્કની ટેસ્લા અને ઉબેર પણ શહેરમાં સેવાઓ શરૂ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે.
ફેબ્રુઆરીમાં, Waymoએ $16 બિલિયનનું રોકાણ એકત્ર કર્યું. તે સમયે, કંપનીનું મૂલ્યાંકન $126 બિલિયન જેટલું હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. આ ભંડોળ સાથે, કંપનીએ તેની સેવાનો ઝડપથી વિસ્તાર કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. લાસ વેગાસમાં 100,000 થી વધુ લોકોએ પહેલાથી જ રસ દર્શાવ્યો છે. કંપની તેમને ધીમે ધીમે આમંત્રિત કરશે. આ સેવા થોડા અઠવાડિયા કે મહિનામાં બધા માટે ખુલ્લી થઈ જશે.
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