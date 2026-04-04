ETV Bharat / technology

નવી Taigun Facelift કારનું ટીઝર રિલીઝ, 9 એપ્રિલે લોન્ચ થઈ શકે

ફોક્સવેગન ઈન્ડિયાએ નવી ટાઈગુન ફેસલિફ્ટની પહેલી ઝલક જાહેર કરી છે. કંપનીએ કારનું ટીઝર રિલીઝ કર્યું છે.

નવું ફોક્સવેગન ટાયગુન ફેસલિફ્ટ ટીઝર (Volkswagen India)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 4, 2026 at 1:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ : કાર ઉત્પાદક ફોક્સવેગન ઇન્ડિયા ભારતીય બજારમાં તેની નવી ફોક્સવેગન તૈગુન ફેસલિફ્ટ લોન્ચ કરવા જઈ રહી છે. કંપની 9 એપ્રિલે ભારતમાં આ કાર લોન્ચ કરશે, પરંતુ તે પહેલાં, કંપનીએ નવી તૈગુન ફેસલિફ્ટની પહેલી ઝલક આપી છે. આ માટે, કંપનીએ તેના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર કારની સાઇડ પ્રોફાઇલની ઝાંખી તસવીર જાહેર કરી છે. જો કે, આ સિંગલ તસવીર ચોક્કસપણે આ SUV ની ડિઝાઇનમાં કરવામાં આવેલા કેટલાક ફેરફારો દર્શાવે છે.

કારની ટીઝર ઈમેજનું વધુ પ્રકાશિત વર્ઝન SUVમાં અપેક્ષિત કેટલાક ફેરફારો દર્શાવે છે. હેડલેમ્પ્સ વધુ પાંદડાના આકારના દેખાય છે, જે ટિગુઆન અને ટેરોન જેવા જ છે, જ્યારે આગળનો બમ્પર પણ નવો લાગે છે. સાઇડ પ્રોફાઇલમાં નવી એલોય વ્હીલ ડિઝાઇન છે, જ્યારે પાછળની પ્રોફાઇલમાં ટેલ લેમ્પ્સમાં નવી LED લાઇટ ગાઇડ ડિઝાઇન છે, પરંતુ તે અગાઉની SUVની કનેક્ટેડ ડિઝાઇન જાળવી રાખે છે. પાછળના બમ્પર ડિઝાઇનને પણ અપડેટ કરવામાં આવશે.

નવી ટાઈગુનના કેટલાક ફોટા ઓનલાઈન સામે આવ્યા છે

ઓનલાઈનમાં સામે આવેલા ફોટા દર્શાવે છે કે આ અપડેટેડ SUVનો ફ્રન્ટ-એન્ડ ડિઝાઇન ફોક્સવેગનની ગ્લોબલ SUV જેવો જ હશે, જેમાં ફરીથી ડિઝાઇન કરાયેલ હેડલેમ્પ્સ વચ્ચે પાતળી ગ્રિલ હશે.

કારની અન્ય ડિઝાઇન, જે તેના કેટલાક વૈશ્વિક સમકક્ષો સાથે શેર કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે, તેમાં ગ્રિલની ટોચની ધાર પર LED લાઇટબાર અને મધ્યમાં પ્રકાશિત VW લોગોનો સમાવેશ થઈ શકે છે.

ફોક્સવેગન તાઈગુન ફેસલિફ્ટ ઇન્ટિરિયર

કારની અંદરની બાજુએ, SUV ને ફેસલિફ્ટેડ સ્કોડા કુશાક જેવા જ અપડેટ્સ છે, જેમાં નવું 10.25-ઇંચ ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, અપડેટેડ ટચસ્ક્રીન, પેનોરેમિક સનરૂફ અને પાછળની સીટ માટે મસાજ ફંક્શનનો સમાવેશ થાય છે.

ફોક્સવેગન ટાઈગન ફેસલિફ્ટ એન્જિન

મિકેનિકલ રીતે, નવી ટાઈગન ફેસલિફ્ટમાં 1.0-લિટર TSI પેટ્રોલ અને 1.5-લિટર TSI પેટ્રોલ એન્જિન વિકલ્પો હશે. જોકે, સ્કોડા કુશકની જેમ, એવી શક્યતા છે કે 1.0-લિટર TSI પેટ્રોલ એન્જિન 6-સ્પીડ ઓટોમેટિકને બદલે નવા 8-સ્પીડ ટોર્ક કન્વર્ટર ઓટોમેટિક સાથે ઓફર કરવામાં આવી શકે છે. પહેલાની જેમ, 1.0 TSI 6-સ્પીડ મેન્યુઅલ સાથે સ્ટાન્ડર્ડ આવશે, જ્યારે 1.5 TSI ફક્ત DSG સાથે ઓફર કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે.

TAGGED:

VOLKSWAGEN TAIGUN FACELIFT LAUNCH
VOLKSWAGEN TAIGUN FACELIFT DESIGN
VOLKSWAGEN TAIGUN FACELIFT TEASER
VOLKSWAGEN TAIGUN FACELIFT ENGINE
VOLKSWAGEN TAIGUN FACELIFT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.