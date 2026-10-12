250 કિમીની રેન્જવાળુ નવું VLF Strada ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર લોન્ચ; જાણો કિંમતથી લઈને ફીચર્સ સુધી બધું
VLF Indiaએ ભારતમાં તેનું નવું ઈલેક્ટ્રિક સ્કૂટર, VLF Strada લોન્ચ કર્યું છે. તેની શરૂઆતની કિંમત....
Published : October 12, 2026 at 12:35 PM IST
હૈદરાબાદઃ ઈલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર નિર્માતા કંપની VLF Indiaએ ભારતમાં પોતાનું નવું ઈલેક્ટ્રિક સ્કૂટર VLF Strada લૉન્ચ કરી દીધું છે. કંપનીએ આ સ્કૂટરને 1.20 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ)ની શરૂઆતી કિંમત પર ઉતાર્યું છે. આ સ્કૂટર બે વેરિયન્ટ્સ-CITY અને MAXમાં વેચાશે. જ્યાં કંપનીએ Cityની કિંમત 1.20 લાખ રૂપિયા રાખી છે, જ્યાં Max વેરિયન્ટની કિંમત 1.55 લાખ રૂપિયા રાખવામા આવી છે. આ સ્કૂટરનો મુકાબલો બજારમાં Yamaha EC-06 અને Suzuki E-Access જેવા સ્કૂટર્સ સાથે થવાનો છે.
VLF Stradaનો પાવરટ્રેન
કંપનીએ VLF Stradaમાં એક BLDC હબ મોટરનો ઉપયોગ કર્યો છે, જે 4.8kWની પીક પાવર અને 34Nmનો પીક ટોર્ક પ્રદાન કરે છે. આ સ્કૂટરમાં ત્રણ રાઇડિંગ મોડ્સ મળે છે, જેમાં દરેકની સ્પીડ લિમિટ અલગ-અલગ છે. ઇકો મોડ (45 kmph), સિટી મોડ (65 kmph) અને સ્પોર્ટ મોડ (85 kmph).
સ્કૂટરના 'સિટી' વેરિઅન્ટમાં 2.16 kWhનું બેટરી પેક આપવામાં આવ્યું છે, જે 130 કિમી સુધીની IDC રેન્જ આપે છે, જ્યારે 'મેક્સ' વેરિઅન્ટમાં 4.32 kWhનું મોટું બેટરી પેક વપરાયું છે, જે 250 કિમી સુધીની IDC રેન્જ પ્રદાન કરે છે. કંપનીએ આ સ્કૂટરમાં 'સ્વેપેબલ બેટરી' (બદલી શકાય તેવી બેટરી)ની સુવિધા પણ આપી છે.
કહેવાય છે કે, ચાર્જિંગ કૉન્ફિગરેશનનો ઉપયોગ કરીને, સ્કૂટરને બે કલાકથી ઓછા સમયમાં ચાર્જ કરી શકાય છે. જોકે, સાથે આપવામાં આવેલા ચાર્જરની વિગતો મુજબ, બંને બેટરીઓને ચાર્જ થવામાં લગભગ 6 કલાકનો સમય લાગે છે.
VLF Stradaની ડિઝાઈન અને ફીચર્સ
ડિઝાઇનની દ્રષ્ટિએ, VLF Stradaમાં આગળના ભાગે ડ્યુઅલ-બીમ પ્રોજેક્ટર LED હેડલેમ્પ્સ અને ઇન્ટિગ્રેટેડ ટર્ન ઈન્ડિકેટર્સ આપવામાં આવ્યા છે. તેની અન્ય ડિઝાઈન વિશેષતાઓમાં સ્ટેપ્ડ ટુ-પીસ સીટ, ઉપરની તરફ વળેલો (અપસ્વેપ્ટ) ટેલ સેક્શન અને ઇન્ટિગ્રેટેડ લગેજ રેકનો સમાવેશ થાય છે. આ સ્કૂટરમાં આગળના ભાગે ઉપરના કાઉલ સાથે જોડાયેલું ઊંચું અને પારદર્શક વિન્ડસ્ક્રીન પણ આપવામાં આવ્યું છે. તેની સીટની ઊંચાઈ 780mm છે.
ફીચર્સની વાત કરીએ તો, આ સ્કૂટરમાં 5-ઇંચનું TFT ડિસ્પ્લે, ઇલ્યુમિનેટેડ ઇગ્નિશન સાથે કી-લેસ એન્ટ્રી અને USB Type-A તથા Type-C ચાર્જિંગ પોર્ટ્સ આપવામાં આવ્યા છે. VLF Stradaમાં 16-ઇંચનું આગળનું વ્હીલ અને 14-ઇંચનું પાછળનું વ્હીલ છે.
બ્રેકિંગ માટે, તેમાં 'કમ્બાઈન્ડ બ્રેકિંગ સિસ્ટમ' (CBS) સાથે ડિસ્ક બ્રેક સેટઅપ આપવામાં આવ્યું છે. તેમાં થ્રી-પિસ્ટન કેલિપર સાથેની 240mmની ફ્રન્ટ ડિસ્ક અને ટુ-પિસ્ટન કેલિપર સાથેની 220mmની રિયર ડિસ્ક બ્રેક આપવામા આવી છે. VLF Strada ચાર કલર વિકલ્પોમાં ઉપલબ્ધ છે: કાર્બોનિયો બ્લેક, અર્બાનો સિલ્વર, ટાઇટેનિયો ગ્રે અને લુના વ્હાઇટ.
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