VLF મોબસ્ટર 135ની કિંમતમાં વધારો, જાણો પહેલા કરતા કેટલી વધુ મોંઘી થઈ

VLF ઈન્ડિયાએ ભારતમાં તેના સ્કૂટર VLF મોબસ્ટર 135ની શરુઆતની ઑફરને ક્લોઝ કરી દીધી છે. તેની કિંમત હવે 1.37 લાખ રૂપિયા છે.

VLF મોબસ્ટર 135 ની કિંમતમાં વધારો
VLF મોબસ્ટર 135 ની કિંમતમાં વધારો (VLF India)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 1, 2026 at 5:57 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ઇટાલિયન ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક કંપની વેલોસિફેરો (VLF) એ ભારતીય બજારમાં તેના સ્કૂટર VLF મોબસ્ટર 135ના પ્રારંભિક ઑફરને ક્લોઝ કરી દીધી છે, જેના પછી હવે સ્કૂટરની કિંમતોમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. માહિતી અનુસાર, આ સ્કૂટરની હવે 1.37 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) થઈ ગઈ છે જે પહેલાની પ્રારંભિક કિંમત કરતા 7,000 રૂપિયા વધુ છે.

લિમિટેડ યુનિટ્સ સુધી હતી પ્રારંભિક કિંમત જણાવી દઈએ કે કંપનીએ VLF મોબસ્ટર 135ને સપ્ટેમ્બર 2025માં ભારતીય બજારમાં લોન્ચ કર્યું હતું, જેની શરૂઆતી કિંમત 1.30 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) રાખવામાં આવી હતી. લોન્ચના પ્રથમ મહિને જ કંપનીને 2,500થી વધુ યુનિટ્સની બુકિંગ મળી હતી.

તે પછી, VLFએ શરૂઆતી કિંમતને વધુ 500 યુનિટ્સ સુધી વધારી દીધી, જેથી લોન્ચ કિંમતનો લાભ લેનારા કુલ ગ્રાહકોની સંખ્યા 3,000 થઈ ગઈ. આ ઑફર ક્લોઝ કરવા પહેલા પાંચ મહિનાથી થોડા વધુ સમય સુધી માન્ય રહી હતી.

VLF મોબસ્ટર 135નું એન્જિન મોબસ્ટર 135ના પાવરટ્રેનની વાત કરીએ તો તેમાં 125cc, સિંગલ-સિલિન્ડર, લિક્વિડ-કૂલ્ડ એન્જિનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જેને કન્ટિન્યુઅસલી વેરિએબલ ટ્રાન્સમિશન (CVT) સાથે જોડવામાં આવ્યું છે. આ એન્જિન 8,250 rpm પર 12.1 bhpની પાવર અને 6,500 rpm પર 11.7 Nmનું ટોર્ક જનરેટ કરે છે.

VLF Mobster 135
VLF Mobster 135 (VLF India)

VLFએ દાવો કર્યો છે કે તેની ટોપ સ્પીડ 100 kmph છે અને આ સ્કૂટર 46 કિમી પ્રતિ લીટરનું માઇલેજ આપે છે. સ્કૂટરમાં 8-લીટરનું ફ્યુઅલ ટેન્ક આપવામાં આવ્યું છે. તેના ફીચર્સની વાત કરીએ તો, મોબસ્ટર 135માં 5.0-ઇંચનું TFT ડિસ્પ્લે મળે છે, જે બ્લુટુથ કનેક્ટિવિટી, કીલેસ ઇગ્નિશન અને સ્વિચેબલ ટ્રેક્શન કંટ્રોલ સાથે આવે છે.

VLF મોબસ્ટર 135નું હાર્ડવેર સ્કૂટરનું કર્બ વેટ 122 kg, વ્હીલબેઝ 1,341mm, સીટની ઊંચાઈ 797mm અને ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ 155mm છે. તેના ઉપરાંત, સ્કૂટરમાં બ્રેકિંગ માટે 230mm ફ્રન્ટ ડિસ્ક અને 220mm રિયર ડિસ્ક બ્રેક મળે છે, જેમને ડ્યુઅલ-ચેનલ સ્વિચેબલ ABSનું સપોર્ટ પણ મળે છે.

VLF Mobster 135
VLF Mobster 135 (VLF India)

સ્કૂટરમાં સસ્પેન્શન સેટઅપ તરીકે આગળ ટેલિસ્કોપિક ફ્રન્ટ ફોર્ક અને પાછળ ગેસ-ચાર્જ્ડ ટ્વિન રિયર શોક એબ્ઝોર્બર આપવામાં આવ્યું છે. આ સ્કૂટરમાં 12-ઇંચના ટ્યુબલેસ ટાયર લગાવવામાં આવ્યા છે, જેમનું સાઇઝ ફ્રન્ટમાં 120/70 અને રિયરમાં 130/70 છે.

