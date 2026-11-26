ભારતમાં Vivo X500ની નવી સિરીઝ લોન્ચ; જાણો કેવા મળશે ફિચર્સ અને કેટલી છે કિંમત?
Vivo Indiaએ ભારતમાં ત્રણ નવા સ્માર્ટફોન લોન્ચ કર્યા છે: Vivo X500, Vivo X500 Pro Max અને Vivo X500 Pro.
Published : November 26, 2026 at 4:36 PM IST
હૈદરાબાદ: સ્માર્ટફોન નિર્માતા કંપની Vivo Indiaએ ભારતમાં ત્રણ નવા સ્માર્ટફોન લોન્ચ કર્યા છે: Vivo X500, Vivo X500 Pro Max અને Vivo X500 Pro. કંપનીની આ ફ્લેગશિપ સિરીઝમાં MediaTek Dimensity 9600 Pro પ્રોસેસર અને 144Hz AMOLED ડિસ્પ્લે આપવામાં આવી છે. ZEISS સાથે મળીને વિકસાવવામાં આવેલા આ ફોનમાં 200 મેગાપિક્સલની કેમેરા સિસ્ટમ છે.
Vivo X500, Vivo X500 Pro અને Vivo X500 Pro Maxના વેરિઅન્ટ્સ અને કિંમતો
Vivo X500 Pro Max બે સ્ટોરેજ વિકલ્પોમાં ઉપલબ્ધ છે: 12GB+256GB અને 12GB+512GB. 12GB+256GB વેરિઅન્ટની કિંમત ₹1,64,999 છે, જ્યારે 12GB+512GB વેરિઅન્ટ ₹1,79,999 ની કિંમતે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે.
|Vivo X500ના મોડેલ
|વેરિઅન્ટ
|કિંમત
|X500
|12GB + 256GB
|₹1,19,999
|X500 Pro
|12GB + 256GB
|₹1,49,999
|X500 Pro Max
|12GB + 256GB
|₹1,64,999
|12GB + 512GB
|₹1,79,999
બીજી તરફ Vivo X500 Pro માત્ર એક જ સ્ટોરેજ વિકલ્પ 12GB + 256GB માં ઉપલબ્ધ છે, જેની કિંમત ₹1,49,999 છે. આ ઉપરાંત Vivo X500 ની કિંમત ₹1,19,999 રાખવામાં આવી છે.
Vivo X500 સિરીઝની વિશિષ્ટતાઓ
Vivo X500 Pro Maxની વિશિષ્ટતાઓ: નવા Vivo X500 Pro Max માં 6.85-ઇંચની LTPO ડિસ્પ્લે છે, જેનું રિઝોલ્યુશન 1440×3168 છે અને તેમાં 1Hzથી 144Hz સુધીનો રિફ્રેશ રેટ મળે છે. આ ફોનની મહત્તમ બ્રાઇટનેસ 4,400થી 5,000 નિટ્સ સુધીની છે અને તેનું વજન આશરે 225થી 229 ગ્રામ છે.
આ સ્માર્ટફોનમાં ટ્રિપલ રિયર કેમેરા સેટઅપ છે, જેમાં 50MPનો LYTIA L910 મુખ્ય સેન્સર, 50MPનો વાઇડ-એંગલ લેન્સ અને OIS સપોર્ટ સાથે 200MPનો ટેલિફોટો કેમેરો સામેલ છે. આ ઉપરાંત તેમાં 50MPનો ફ્રન્ટ કેમેરો પણ આપવામાં આવ્યો છે. આ સ્માર્ટફોનમાં 7,800mAhની લિથિયમ-આયન બેટરી છે, જે 90W વાયર્ડ ફ્લેશચાર્જને સપોર્ટ કરે છે.
The anticipation was extraordinary. The experience is even more so. The #vivoX500Series is finally here. Explore the lineup. Book yours today. #vivoindia #BornToCreate https://t.co/Y4fSfRCrQN— vivo India (@Vivo_India) November 26, 2026
Vivo X500 Proની વિશિષ્ટતાઓ: બીજી તરફ Vivo X500 Pro એ વધુ કોમ્પેક્ટ સ્માર્ટફોન છે. તેમાં 6.36-ઇંચની ડિસ્પ્લે છે, જેનું રિઝોલ્યુશન 1216×2660 છે અને તેમાં 144Hz સુધીનો રિફ્રેશ રેટ મળે છે. આ ડિવાઇસનું વજન આશરે 192 ગ્રામ છે.
આ હેન્ડસેટમાં ટ્રિપલ રિયર કેમેરા સેટઅપ છે, જેમાં 50MPનો LYTIA L910 મુખ્ય સેન્સર, 50MPનો વાઇડ-એંગલ લેન્સ અને OIS સપોર્ટ સાથે 64MPનો ટેલિફોટો કેમેરો છે. તેમાં 50MPનો ફ્રન્ટ કેમેરો પણ છે. આ સ્માર્ટફોનમાં 6,510mAhની લિથિયમ-આયન બેટરી છે, જે 90W વાયર્ડ ફ્લેશચાર્જને સપોર્ટ કરે છે. ધૂળ અને પાણી સામે સુરક્ષા માટે તેમાં IP68 અને IP69 રેટિંગ આપવામાં આવ્યા છે.
Vivo X500 ના સ્પેસિફિકેશન્સ: વધુમાં સ્ટાન્ડર્ડ Vivo X500માં 6.59-ઇંચની ફ્લેક્સિબલ AMOLED ડિસ્પ્લે આપવામાં આવી છે, જેનું રિઝોલ્યુશન 2750 x 1260 પિક્સેલ્સ છે. આ ડિસ્પ્લે 144Hz રિફ્રેશ રેટ, 6,000 નિટ્સની લોકલ પીક બ્રાઇટનેસ અને 459 ppi પિક્સેલ ડેન્સિટી ધરાવે છે. તેમાં ઓક્ટા-કોર 3nm MediaTek Dimensity 9600M પ્રોસેસર છે, જેની સાથે 12GB LPDDR5X Ultra RAM અને 256GB UFS 4.1 સ્ટોરેજ આપવામાં આવ્યું છે. આ સ્માર્ટફોનમાં ટ્રિપલ રિયર કેમેરા સેટઅપ છે, જેમાં 50MP LYTIA 828 મેઈન સેન્સર, 50MP વાઈડ-એંગલ લેન્સ અને ઓપ્ટિકલ ઈમેજ સ્ટેબિલાઈઝેશન (OIS) સપોર્ટ સાથેનો 64MP ટેલિફોટો કેમેરો સામેલ છે. આ ઉપરાંત, તેમાં 50MPનો ફ્રન્ટ કેમેરો પણ છે. આ ડિવાઇસમાં 7,500mAhની લિથિયમ-આયન બેટરી આપવામાં આવી છે, જે 90W વાયર્ડ ફ્લેશચાર્જને સપોર્ટ કરે છે.
Vivo X500 સિરીઝનું કેમેરા સેટઅપ
કેમેરા સેટઅપની વાત કરીએ તો, Vivo X500 Pro અને X500 Pro Max બંનેમાં 50-મેગાપિક્સલના મેઈન (24mm) અને અલ્ટ્રા-વાઈડ (15mm) કેમેરા આપવામાં આવ્યા છે. ઝૂમ ક્ષમતાઓ માટે X500 Pro Maxમાં 200-મેગાપિક્સલ (1/1.4″)નો ZEISS APO ટેલિફોટો કેમેરો છે, જેની ફોકલ લેન્થ 85mm છે અને તે 400mm (Gen 2 Ultra) એક્સ્ટેન્ડરને સપોર્ટ કરે છે.
બીજી તરફ Vivo X500 Proમાં 64-મેગાપિક્સલનું Sony LYTIA 610 ટેલિફોટો સેન્સર છે, જેની ફોકલ લેન્થ 85mm છે અને તે 200mm (Gen 2) એક્સ્ટેન્ડરને સપોર્ટ કરે છે.
Vivo X500 સિરીઝનું બેટરી પેક
બેટરીની વાત કરીએ તો Vivo X500 Pro Maxમાં 7,800 mAhની 'BlueVolt' બેટરીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે Vivo X500 Pro માં તેનાથી થોડી નાની, 6,510 mAhની બેટરી આપવામાં આવી છે. બંને ઉપકરણો 90W વાયર્ડ ચાર્જિંગ અને 40W વાયરલેસ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે.
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