Vivo X200T ટૂંક સમયમાં ભારતમાં લોન્ચ થશે, ફ્લિપકાર્ટ પર પેજ લાઇવ થયું
Vivo X200T ટૂંક સમયમાં ભારતમાં લોન્ચ થશે. ફોનમાં Zeiss ટ્રિપલ કેમેરા, AMOLED ડિસ્પ્લે અને શક્તિશાળી બેટરી હોવાની અપેક્ષા છે.
Published : January 12, 2026 at 5:53 PM IST
હૈદરાબાદ: ચીની સ્માર્ટફોન કંપની Vivo ટૂંક સમયમાં ભારતમાં એક નવો સ્માર્ટફોન લોન્ચ કરવા માટે તૈયાર છે, જેને Vivo X200T કહેવામાં આવે છે. આ ફોન માટે એક સમર્પિત લેન્ડિંગ પેજ ભારતીય ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ પર લાઇવ કરવામાં આવ્યું છે, જે તેના નિકટવર્તી લોન્ચની પુષ્ટિ કરે છે. Vivo X200T માટે એક માઇક્રોસાઇટ ઇ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ ફ્લિપકાર્ટ પર દૃશ્યમાન છે, જે સૂચવે છે કે Vivo X200T ત્યાં વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ થશે. જો કે, કંપનીએ હજુ સુધી ફોનની લોન્ચ તારીખ, કિંમત અથવા સુવિધાઓ વિશે સંપૂર્ણ વિગતો જાહેર કરી નથી.
જોકે, લાઇવ માઇક્રોસાઇટે Vivo X200T વિશે ઘણી બધી માહિતી જાહેર કરી છે. Vivo X200T ની રીઅર કેમેરા ડિઝાઇનને ટીઝ કરવામાં આવી છે. ફોનમાં રાઉન્ડ-આકારનો કેમેરા મોડ્યુલ છે, જે ટ્રિપલ રીઅર કેમેરા સેટઅપ ધરાવે છે. કંપનીએ એ પણ પુષ્ટિ આપી છે કે તેમાં Zeiss ટેકનોલોજીથી સજ્જ કેમેરા હશે. આ ફોન જાંબલી રંગના વેરિઅન્ટમાં પણ ઓફર કરવામાં આવશે. તેને સ્ટેલર બ્લેક અને સીસાઇડ લિલાક જેવા રંગ વિકલ્પોમાં પણ લોન્ચ કરવામાં આવી શકે છે.
Vivo X200T landing page is now live. As I mentioned last month, the phone is set to launch in late January 2026.— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) January 12, 2026
Specifications:
📲 6.67" 1.5k 2800×1260 amoled display
⬛ mediatek dimensity 9400+ soc
- lpddr5x ultra ram and ufs 4.1 storage
🍭 android 16 (5 android os updates + 7… pic.twitter.com/pYSPRpFCPn
વધુમાં, Vivo નો આગામી ફોન, Vivo X200T, BIS (બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ) વેબસાઇટ પર પણ જોવા મળ્યો હતો, જ્યાં તેનો મોડેલ નંબર V2561 છે. આ સૂચવે છે કે કંપની ભારતમાં ટૂંક સમયમાં લોન્ચ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે અને તૈયારીના અંતિમ તબક્કામાં છે. તાજેતરમાં, Vivo X200T ને BIS (બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ) વેબસાઇટ પર પણ જોવા મળ્યો હતો, જ્યાં તેનો મોડેલ નંબર V2561 તરીકે દેખાય છે. આ સૂચવે છે કે ફોનના ભારતમાં લોન્ચ માટેની તૈયારીઓ અંતિમ તબક્કામાં છે. અહેવાલો અનુસાર, કંપની તેને જાન્યુઆરીના છેલ્લા અઠવાડિયામાં લોન્ચ કરી શકે છે.
Vivo X200T ના સંભવિત સ્પેશીફીકેશન
ફોનના સ્પેશીફીકેશનની વાત કરીએ તો, Vivo X200T માં 1.5K રિઝોલ્યુશન માટે સપોર્ટ સાથે 6.67-ઇંચ AMOLED ડિસ્પ્લે હોવાની અપેક્ષા છે. પ્રદર્શન માટે, તે MediaTek Dimensity 9400+ પ્રોસેસર દ્વારા સંચાલિત હોવાની અપેક્ષા છે. કેમેરા સેટઅપમાં OIS સપોર્ટ સાથે 50MP સોની પ્રાઇમરી સેન્સર, 50MP પેરિસ્કોપ કેમેરા અને 50MP અલ્ટ્રા-વાઇડ કેમેરા સેન્સર શામેલ હોવાની અપેક્ષા છે. વધુમાં, ફોનમાં સેલ્ફી અને વિડિઓ કોલિંગ માટે 50MP ફ્રન્ટ કેમેરા હોવાની અપેક્ષા છે.
ફોનમાં 90W વાયર્ડ ફાસ્ટ ચાર્જિંગ અને 40W વાયરલેસ ચાર્જિંગ માટે સપોર્ટ સાથે 6200mAh બેટરી હોવાની પણ અપેક્ષા છે. સોફ્ટવેરની વાત કરીએ તો, ફોન નવીનતમ Android 16 પર ચાલવાની અપેક્ષા છે, જે Vivo ના OriginOS ઇન્ટરફેસ સાથે ટોચ પર છે. લીક થયેલી માહિતીની વાત કરીએ તો, Vivo X200T ની કિંમત ભારતમાં 50,000 થી 55,000 રૂપિયાની આસપાસ હોઈ શકે છે.
