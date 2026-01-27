Vivo X200T ભારતમાં લોન્ચ, ZEISS કેમેરા અને 6200 mAhની બેટરીથી સજ્જ સ્માર્ટફોન
Vivo X200T ભારતમાં ZEISS કેમેરા, Dimensity 9400+ ચિપસેટ, 6200 mAhની બેટરી અને પ્રીમિયમ ડિઝાઈન સાથે લોન્ચ થયો છે.
Published : January 27, 2026 at 10:08 PM IST
હૈદરાબાદ: Vivo એ ભારતમાં તેની X સીરિઝનો વિસ્તાર કરીને એક નવો સ્માર્ટફોન, Vivo X200T લોન્ચ કર્યો છે. આ ફોન કંપનીના હાલના X200 અને X200 Pro ના મજબૂત વિકલ્પ તરીકે સ્થિત છે. Vivo X200T ખાસ કરીને એવા વપરાશકર્તાઓ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે જેઓ ફ્લેગશિપ-સ્તરનું પ્રદર્શન, પાવરફુલ કેમેરા અને રોજિંદા ઉપયોગ માટે વિશ્વસનીય બેટરી ઇચ્છે છે.
આ ફોનની ખાસિયત એ છે કે તેનો ટ્રિપલ કેમેરા સેટઅપ ZEISS સાથે કો-એન્જિનિયર થયેલ છે. ફોનમાં 50MP ZEISS સુપર ટેલિફોટો કેમેરા છે, જે 3x થી 10x ની ઝૂમ રેન્જમાં ઉત્તમ વિગતો કેપ્ચર કરે છે. તેની સાથે 50MP ZEISS મુખ્ય કેમેરા અને 50MP અલ્ટ્રા-વાઇડ-એંગલ કેમેરા છે, જે પોટ્રેટ, લેન્ડસ્કેપ અને દૈનિક ફોટોગ્રાફીમાં નોંધપાત્ર વધારો કરે છે. સેલ્ફી માટે, તેમાં 32MP ફ્રન્ટ કેમેરા છે.
સ્પેસિફિકેશન અને ફીચર્સ
ડિસ્પ્લેની વાત કરીએ તો, Vivo X200T માં 120Hz રિફ્રેશ રેટ માટે સપોર્ટ સાથે 6.67-ઇંચની ફ્લેટ AMOLED ડિસ્પ્લે છે. આ સ્ક્રીન માત્ર સરળ અનુભવ જ નહીં પરંતુ વિડિઓ અને ગેમિંગ જોતી વખતે પ્રીમિયમ અનુભવ પણ પ્રદાન કરે છે.
પરફોર્મન્સ માટે, ફોનમાં MediaTek Dimensity 9400+ ચિપસેટ મળે છે, જે તેને ફ્લેગશિપ-સ્તરની સ્પીડ અને AI પ્રદર્શન આપે છે. તેની સાથે LPDDR5X RAM અને UFS 4.1 સ્ટોરેજ છે, જે મલ્ટિટાસ્કિંગ અને ભારે એપ્લિકેશનોનો ઉપયોગ સરળ બનાવે છે. લાંબા ગાળા સુધી પરફોર્મન્સ ટકાવી રાખવા માટે એક મોટું લિક્વિડ કૂલિંગ વેપર ચેમ્બર પણ આપવામાં આવ્યું છે.
કંપનીએ આ ફોનમાં મોટી 6200mAh બેટરી પ્રદાન કરી છે, જે સરળતાથી આખો દિવસ ચાલી શકે છે. તે 90W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ અને 40W વાયરલેસ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે. ફોન OriginOS 6 પર ચાલે છે, જે ઓફિસ કિટ, ડ્રેગ એન્ડ ગો, ફ્લિપ કાર્ડ્સ અને સુધારેલ મલ્ટિટાસ્કિંગ જેવી સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે. કંપનીએ આ ફોન માટે 5 વર્ષ OS અપડેટ્સ અને 7 વર્ષ સુરક્ષા અપડેટ્સનું વચન આપ્યું છે.
કિંમત અને વેચાણ
Vivo X200T ભારતમાં Stellar Black અને Seaside Lilac કલર વિકલ્પોમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે. 12 GB RAM + 256 GB સ્ટોરેજ વેરિઅન્ટની કિંમત 59,999 રૂપિયા અને 12 GB RAM + 512 GB સ્ટોરેજ વેરિઅન્ટની કિંમત 69,999 રૂપિયા છે. ફોનનું વેચાણ 3 ફેબ્રુઆરીથી Vivoની વેબસાઇટ, ફ્લિપકાર્ટ અને ઓફલાઇન સ્ટોર્સ પર શરૂ થશે.
