Vivoના ધમાકેદાર ફોન X300 અલ્ટ્રા અને X300s થયા લોન્ચ, દુનિયાનો પહેલો ફોન જેમાં છે બે 200MP કેમેરા, જાણો કિંમત અને ફીચર્સ
વિવો X300 અલ્ટ્રા વિશ્વનો પહેલો સ્માર્ટફોન બન્યો જેમાં ડ્યુઅલ 200 મેગાપિક્સલ કેમેરા સેન્સર આપવામાં આવ્યા છે અને એક પેરિસ્કોપ ટેલિફોટો લેન્સ સાથે જોડાયેલો છે.
Published : March 31, 2026 at 9:49 PM IST
હૈદરાબાદ: ચાઇનીઝ સ્માર્ટફોન ઉત્પાદક Vivoએ પોતાની ફ્લેગશિપ X300 સિરીઝના બે નવા મોડેલ X300 અલ્ટ્રા અને X300s લોન્ચ કર્યા છે. આ ફોન ઝીસ (Zeiss) સાથેની ભાગીદારીમાં બનાવવામાં આવ્યા છે અને ફોટોગ્રાફીમાં નવા ધોરણો સ્થાપિત કરવાનો દાવો કરવામાં આવે છે.
સૌથી મોટી ખાસિયત Vivo X300 અલ્ટ્રામાં જોવા મળે છે, જે દુનિયાનો પહેલો એવો ફોન બન્યો છે જેમાં બે 200 મેગાપિક્સલ (MP)ના કેમેરા આપવામાં આવ્યા છે. પ્રથમ 200MP મુખ્ય સેન્સર છે, જ્યારે બીજો 200MP પેરિસ્કોપ ટેલિફોટો લેન્સ સાથે જોડાયેલો છે. ત્રીજો કેમેરા 50MPનો અલ્ટ્રાવાઇડ સેન્સર છે. Zeiss ટ્યુનિંગને કારણે રંગો અને વિગતોમાં સાતત્ય જળવાઈ રહે છે.
કંપનીએ X300 અલ્ટ્રા માટે એક અલગ ટેલીકન્વર્ટર એક્સેસરી પણ લોંચ કરી છે, જે ઝૂમને 400mm સુધી લઈ જઈ શકે છે અને 17x ઓપ્ટિકલ આઉટપુટ પ્રદાન કરે છે. આ ફોન ખાસ કરીને પ્રોફેશનલ લેવલની ઇમેજિંગ અને હાઇ-એન્ડ ઝૂમ ફોટોગ્રાફી ઇચ્છતા યુઝર્સ માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.
બીજા મોડેલ X300sમાં પણ મુખ્ય 200MP સેન્સર છે, પરંતુ તેની સાથે 50MP અલ્ટ્રાવાઇડ અને 50MP પેરિસ્કોપ ટેલિફોટો (3x ઓપ્ટિકલ ઝૂમ) આપવામાં આવ્યા છે. આ ફોન સંતુલિત પ્રદર્શન અને યુઝર-ફ્રેન્ડલી અનુભવ માટે જાણીતો બનશે.
પ્રદર્શનની વાત કરીએ તો, X300 અલ્ટ્રામાં ક્વાલકોમનો સ્નેપડ્રેગન 8 એલિટ Gen 5 ચિપસેટ, 16GB સુધીની RAM અને 1TB સ્ટોરેજ આપવામાં આવ્યું છે. તેની ડિસ્પ્લે 6.82 ઇંચની 2K LTPO OLED પેનલ છે જે 144Hz રિફ્રેશ રેટ સપોર્ટ કરે છે. બેટરી 7000mAhની છે જે 100W વાયર્ડ અને 40W વાયરલેસ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે.
X300s મોડેલમાં મીડિયાટેક ડાયમેન્સિટી 9500 ચિપસેટ, V3+ ઇમેજિંગ ચિપ અને 7100mAh બેટરી આપવામાં આવી છે. તેમાં 90W વાયર્ડ અને 40W વાયરલેસ ચાર્જિંગની સુવિધા છે. X300sની ડિસ્પ્લે 6.78 ઇંચની 1.5K AMOLED પેનલ છે, જે 144Hz રિફ્રેશ રેટ સાથે આવે છે.
ચીનમાં આ ફોનની કિંમતો જાહેર કરવામાં આવી છે. X300 અલ્ટ્રાની શરૂઆતી કિંમત CNY 6999 (આશરે રૂ. 95,900) અને ટોપ વેરિઅન્ટની કિંમત CNY 8999 (આશરે રૂ. 1.23 લાખ) રાખવામાં આવી છે. X300sની શરૂઆતી કિંમત CNY 4999 (આશરે રૂ. 68,500) છે. ભારતમાં આ ફોન મે મહિનાની આસપાસ લોન્ચ થઈ શકે છે, જોકે હજુ આ અંગે કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી.
