Vivo S2 FE ભારતમાં લોન્ચ, 10,000mAhની બેટરી સાથે આવ્યો નવો મિડ-રેન્જ ફોન
Vivo S2 FEમાં 10,000mAh બેટરી, 44W ચાર્જિંગ અને 6.83 ઈંચ 120Hz એમોલેડ ડિસ્પ્લે આપેલી છે.
Published : October 6, 2026 at 6:58 PM IST
હૈદરાબાદ: Vivoએ આજે ભારતમાં ઘણા ફોન લોન્ચ કર્યા છે. તેમાં Vivo X Fold 6 (કંપનીનો નવો ફોલ્ડેબલ ફોન), Vivo V80 અને Vivo S2 FEનો સમાવેશ થાય છે. આ આર્ટિકલમાં આપણે Vivo S2 FE પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું. આ ફોનની સૌથી ખાસ વિશેષતા તેની 10,000mAhની બેટરી છે; આ ક્ષમતાની બેટરી ધરાવતો Vivoનો આ પ્રથમ ડિવાઈસ છે. આ વિશાળ બેટરી 44W ફાસ્ટ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે.
આ ફોન MediaTek Dimensity 7300e 5G ચિપસેટ આપેલી છે અને તેમાં 8GB સુધીની RAMનો સપોર્ટ મળે છે. તેને ત્રણ અલગ-અલગ કલર વિકલ્પોમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યા છે. ચાલો તમને Vivoના આ નવા મિડ-રેન્જ ફોન વિશે વધુ જણાવીએ.
ડિસ્પ્લે, પર્ફોર્મન્સ અને સોફ્ટવેર
આ ફોનમાં 6.83-ઇંચની 1.5K AMOLED Q10+ ડિસ્પ્લે છે, જેનું રિઝોલ્યુશન 1260 × 2800 પિક્સેલ્સ છે. સ્ક્રીન 120Hz રિફ્રેશ રેટ અને 449 ppiની પિક્સેલ ડેન્સિટી પ્રદાન કરે છે. હાઈ બ્રાઈટનેસ મોડમાં તેની પીક બ્રાઈટનેસ 2000 નિટ્સ સુધી પહોંચે છે.
પર્ફોર્મન્સ માટે, ફોનમાં 6nm પ્રોસેસ પર બનેલી ઓક્ટા-કોર MediaTek Dimensity 7300e 5G ચિપસેટ આપવામાં આવી છે. તે 8GB સુધીની LPDDR4x RAM સાથે આવે છે અને ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજ માટે UFS 2.2 ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે. તે ડ્યુઅલ નેનો-સિમ (dual Nano-SIMs)ને સપોર્ટ કરે છે અને OriginOS 6 ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પર ચાલે છે, જે Android 16 પર આધારિત છે. Vivoએ Origin OS 7 માટેનો રોલઆઉટ પ્લાન પણ જાહેર કર્યો છે; તે મુજબ, Vivo S2 FEને જાન્યુઆરી 2027ના અંત સુધીમાં Origin OS 7 (જે Android 17 પર આધારિત છે)નો સપોર્ટ મળવાનું શરૂ થશે.
કેમેરા, બેટરી અને અન્ય વિશેષતાઓ
ફોનની પાછળની બાજુએ ડ્યુઅલ-કેમેરા સેટઅપ આપવામાં આવ્યું છે, જેમાં મુખ્ય કેમેરામાં 50MP Sony IMX852 સેન્સરનો ઉપયોગ કરાયો છે. બીજા કેમેરામાં 2MPનું બોકેહ (bokeh) સેન્સર છે. સેલ્ફી અને વીડિયો કોલિંગ માટે, કંપનીએ આ ફોનમાં 32MPનો ફ્રન્ટ કેમેરો આપ્યો છે.
તેમાં 10,000mAhની બેટરી છે જે 44W વાયર્ડ ફાસ્ટ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે. કંપનીનો દાવો છે કે એકવાર ચાર્જ કરવા પર તે 68 કલાક સુધીનો ટોક-ટાઇમ અને 30 કલાક સુધીનું TikTok પ્લેબેક પ્રદાન કરે છે. ફોનમાં તાપમાન નિયંત્રણ માટે 3,800 ચોરસ મિમીનું વેપર ચેમ્બર આપવામાં આવ્યું છે.
આ ફોન IP68 અને IP69 રેટિંગ્સ સાથે આવે છે, જે ધૂળ અને પાણી સામે સુરક્ષા આપે છે. કનેક્ટિવિટી વિકલ્પોમાં 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB Type-C, OTG અને GPSનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં એમ્બિયન્ટ લાઇટ સેન્સર અને ઈ-કંપાસ જેવા વિવિધ સેન્સર્સ પણ આપવામાં આવ્યા છે.
આ ફોનનું વજન 225 ગ્રામ છે; તેની મોટી બેટરીને કારણે, હાલમાં લોન્ચ થતા મોટાભાગના ફોન કરતાં તે થોડો વધારે વજનદાર છે. જોકે, Realme એ અગાઉ ભારતમાં 10,001mAh બેટરી સાથે Realme P4 Power લોન્ચ કર્યો હતો, જેનું વજન 219 ગ્રામ હતું.
કિંમત અને ઉપલબ્ધતા
- કંપનીએ આ ફોનને બે વેરિઅન્ટમાં લોન્ચ કર્યો છે. પ્રથમ વેરિઅન્ટ 6GB RAM અને 128GB સ્ટોરેજ સાથે આવે છે, જેની કિંમત ₹38,999 છે.
- બીજું અને હાઈ-એન્ડ વેરિઅન્ટ 8GB RAM અને 128GB સ્ટોરેજ સાથે આવે છે, જેની કિંમત ₹42,999 છે.
- આ ફોન ત્રણ રંગોમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે: સ્ટેલર ગ્રીન, ટાઇટન બ્લેક અને ઝેન વ્હાઇટ.
ફોનનું વેચાણ 20 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે. તે Flipkart, Amazon, Vivo Indiaની વેબસાઇટ અને રિટેલ સ્ટોર્સ પર ખરીદી માટે ઉપલબ્ધ હશે. લોન્ચ ઓફર્સમાં 10% ઇન્સ્ટન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ અને 10% એક્સચેન્જ બોનસનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, 100GB Google One સ્ટોરેજ મફતમાં આપવામાં આવશે. V-Shield સ્ક્રીન ડેમેજ પ્રોટેક્શન પર 40% સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ પણ ઉપલબ્ધ છે.
આ પણ વાંચો: