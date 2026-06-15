Vivoના ઘણા સ્માર્ટફોન થયા મોંઘા: કંપનીએ 4000 રૂપિયા સુધી વધારી કિંમત
Vivoએ V70, V70 Elite, Y21 અને Y400 સહિત ઘણા સ્માર્ટફોનની કિંમતમાં 1000થી 4000 સુધી વધારો કર્યો છે.
Published : June 15, 2026 at 9:37 PM IST
હૈદરાબાદ: જો તમે Vivo સ્માર્ટફોન ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. કંપનીએ તેના ઘણા લોકપ્રિય મોડેલોની કિંમતોમાં વધારો કર્યો છે. આ ભાવ વધારો ફક્ત પ્રીમિયમ રેન્જ પૂરતો મર્યાદિત નથી; મિડ-રેન્જ Y-સિરીઝ સ્માર્ટફોન પણ મોંઘા થઈ ગયા છે.
જાણીતા ભારતીય ટિપસ્ટર સંજુ ચૌધરીએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા ઘણા Vivo સ્માર્ટફોનની જૂની અને નવી કિંમતો અંગે વિગતો શેર કરી છે. જોકે Vivo તરફથી ભાવ વધારા અંગે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આવ્યું નથી, Vivo વેબસાઇટની તપાસ પુષ્ટિ કરે છે કે કિંમતોમાં ખરેખર વધારો થયો છે. આ મોડેલોમાં Vivo V70 Elite, Vivo V70, Vivo Y21 અને Vivo Y400 શામેલ છે. આ ફોનની અપડેટ કરેલી કિંમતો હવે Vivo વેબસાઇટ પર લાઇવ છે.
V70 અને V70 Elite મોંઘા થયા
- Vivo V70 Elite ના 8GB + 256GB વેરિઅન્ટની કિંમત હવે ₹58,999 (₹54,999 થી વધીને) છે, જે ₹4,000 નો વધારો દર્શાવે છે.
- Vivo V70 Elite ના 12GB + 256GB વેરિઅન્ટની કિંમત ₹59,999 થી વધીને ₹63,999 થઈ ગઈ છે, જે ₹4,000 નો વધારો દર્શાવે છે.
- Vivo V70 ના 8GB + 256GB વેરિઅન્ટની કિંમત ₹49,999 થી વધીને ₹53,999 થઈ ગઈ છે, જે ₹4,000 નો વધારો દર્શાવે છે.
- Vivo V70 ના 12GB + 256GB વેરિઅન્ટની કિંમત ₹53,999 થી વધીને ₹56,999 થઈ ગઈ છે, જે ₹3,000 નો વધારો દર્શાવે છે.
Vivo ના મિડ-રેન્જ ફોન પણ મોંઘા થયા
માત્ર Vivo ના પ્રીમિયમ ફોન જ નહીં; તેના બજેટ અને મિડ-રેન્જ સ્માર્ટફોનના ભાવમાં પણ વધારો થયો છે. Vivo Y21 (6GB + 128GB વેરિઅન્ટ) ની કિંમત ₹20,999 થી વધીને ₹21,999 થઈ ગઈ છે - જે ₹1,000 નો વધારો છે. Vivo Y400 પર સૌથી વધુ અસર જોવા મળી છે; તેના 8GB + 128GB વેરિઅન્ટની કિંમત ₹28,999 થી વધીને ₹31,999 થઈ ગઈ છે, જે ₹3,000 નો વધારો દર્શાવે છે. 8GB + 256GB વેરિઅન્ટની કિંમતમાં પણ ₹31,999 થી વધીને ₹34,999 થઈ ગઈ છે. Y400 માટેનો આ વધારો કંપનીના સમગ્ર લાઇનઅપમાં સૌથી મોટો વધારો માનવામાં આવે છે.
Exclusive: Price hike alert 🚨— Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) June 15, 2026
Vivo increased the prices of their smartphones by up to ₹4k:
V70 Elite
• 8/256GB: ₹54999 → ₹58,999
• 12/256GB: ₹59,999 → ₹63,999
V70
• 8/256GB: ₹49,999 → ₹53,999
• 12/256GB: ₹53,999 → ₹56,999
Y21:
• 6/128GB: ₹20,999 →…
Vivo એ પહેલા પણ કિંમતોમાં વધારો કર્યો છે
આ પહેલીવાર નથી જ્યારે Vivo એ તેના ફોનના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. મે 2025 માં, કંપનીએ Vivo T5x, V70 Elite, Y400, Y51 Pro અને Y31 5G જેવા મોડેલો સહિત અનેક સ્માર્ટફોનના ભાવમાં વધારો કર્યો હતો. આ વખતે જે ફોનના ભાવમાં વધારો થયો છે તેમાં V70 Elite અને Y400 ફરી એકવાર દેખાયા છે, જેનો અર્થ એ છે કે આ બે મોડેલના ભાવ બીજી વખત વધારવામાં આવ્યા છે.
સ્માર્ટફોનની વધતી કિંમતનું કારણ સમગ્ર દુનિયામાં મેમરી પાર્ટ્સની અછતને જણાવાઈ રહી છે. જે ખાસ કરીને એન્ટરપ્રાઈઝ ડેટા સેન્ટર્સની વધતી માંગના કારણે થઈ છે. આ અછતની અસર હવે રોજિંદા ગ્રાહકોના ખિસ્સા પર પડી રહી છે. તાજેતરમાં, Nothing ના સહ-સ્થાપક કાર્લ પેઈએ એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, "સ્માર્ટફોન ખરીદવાનો યોગ્ય સમય ગઈકાલનો હતો, કારણ કે આગામી મહિનાઓમાં સ્માર્ટફોનના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની તૈયારી છે."
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