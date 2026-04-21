Vivoએ વધારી સ્માર્ટફોન્સની કિંમત, મોંઘા થયા મિડ-રેન્જ ફોન
Vivoના કિંમત વધારાએ મિડ રેન્જ સ્માર્ટફોન બજારમાં સ્પર્ધાને વધુ કડક કરી દીધી છે, જેનાથી ગ્રાહકોના ખરીદીના વિકલ્પને અસર પડશે.
Published : April 21, 2026 at 10:19 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતના મિડ-રેન્જ સ્માર્ટફોન સેગમેન્ટમાં ફરી એકવાર કિંમત વધતી જોવા મળી રહી છે. Vivoએ એક સાથે તેના ઘણા લોકપ્રિય સ્માર્ટફોનના ભાવમાં વધારો કર્યો છે, જેના કારણે ખરીદદારો માટે ઉપલબ્ધ વિકલ્પોમાંથી પસંદગી કરવાનું હવે પહેલા જેટલું સરળ નથી રહ્યું. આ વખતે, ભાવ વધારો ફક્ત એક કે બે મોડેલ પૂરતો મર્યાદિત નથી; તેના બદલે, T, V અને Y શ્રેણીના અસંખ્ય ડિવાઈસને અસર થઈ છે.
આ પગલાની અસર Vivo T5x પર સૌથી વધુ જોવા મળે છે, જેના બધા વેરિએન્ટ્સની કિંમતમાં આશરે ₹4,000 નો વધારો જોવા મળ્યો છે. પરિણામે, ખરીદદારો માટે નવા વિકલ્પ પસંદ કરવાનું પહેલા જેટલું સરળ નથી રહ્યું.
EXCLUSIVE: Price hike alert—
Starting 21 April (tomorrow), multiple vivo models are getting a ₹1K–₹4K increase
T5x
• 6/128 → ₹18,999 ➝ ₹22,999 (+₹4K)
• 8/128 → ₹20,999 ➝ ₹24,999 (+₹4K)
• 8/256 → ₹22,999 ➝ ₹26,999 (+₹4K)
V70 Elite
• 8/256 → ₹51,999 ➝…
Vivoના આ ફોનની કિંમતમાં વધારો
સૌથી નોંધપાત્ર અસર Vivo T5x પર જોવા મળે છે, જેના તમામ વેરિએન્ટ્સની કિંમતમાં લગભગ ₹4,000નો વધારો થયો છે. તેના બેઝ વેરિઅન્ટની શરૂઆત હવે ₹22,999થી થાય છે, જ્યારે ટોપ વેરિઅન્ટની કિંમત ₹26,999 સુધી પહોંચી ગઈ છે. એ જ રીતે, Vivo ની V-સિરીઝના સ્માર્ટફોન પણ વધુ મોંઘા થયા છે. Vivo V70 હવે ₹44,999 થી શરૂ થાય છે, જ્યારે V70 Elite ની કિંમત ₹59,999 સુધી વધી ગઈ છે. આ ફેરફારો પછી, આ ડિવાઈસ હવે પ્રીમિયમ સ્માર્ટફોન સેગમેન્ટની નોંધપાત્ર રીતે નજીક આવી ગયા છે.
Vivoની Y-કેટેગરીમાં પણ ફેરફારો જોવા મળ્યા છે. Vivo Y51 Pro ની કિંમતમાં ₹3,000 નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે તેની શરૂઆતની કિંમત ₹27,999 થઈ ગઈ છે. વધુમાં, એવા સંકેતો છે કે અન્ય ઘણા મોડેલોની કિંમતોમાં પણ ટૂંક સમયમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. આ કિંમત વધારો એવા સમયે થયો છે જ્યારે ભારતનું સ્માર્ટફોન બજાર પહેલાથી જ દબાણ હેઠળ છે. અહેવાલો અનુસાર, 2026 ની શરૂઆતમાં બજારમાં આશરે 9% નો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. આ મંદી માટે મુખ્ય કારણોમાં વધતી કિંમતો, ગ્રાહકોનું સાવચેત વલણ અને ઘટતી ખરીદી શામેલ છે. મેમરી જેવા પાર્ટ્સની કિંમત પણ સતત વધી રહી છે, જેની સીધી અસર સ્માર્ટફોનના ભાવ પર પડી રહી છે.
પરિસ્થિતિ હવે એવા તબક્કે પહોંચી ગઈ છે જ્યાં ₹3,000 થી ₹4,000 નો ભાવ વધારો સ્માર્ટફોનને સંપૂર્ણપણે અલગ કેટેગરીમાં પહોંચાડી શકે છે. આ સંજોગોમાં, શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ પસંદ કરવા માટે તમારા બજેટને થોડું વધારવું સમજદારીભર્યું હોઈ શકે છે. નિષ્ણાતો માને છે કે આગામી મહિનાઓમાં, અન્ય બ્રાન્ડ્સ પણ તેમના ઉત્પાદનોની કિંમતોમાં વધારો કરી શકે છે. પરિણામે, ખરીદી કરતા પહેલા ઑફર્સ, ડિસ્કાઉન્ટ અને એક્સચેન્જ ડીલ્સની રાહ જોવી એ એક સમજદારીભર્યું પગલું હશે.
