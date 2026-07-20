VinFastએ ભારત માટે બે વાહન ડિઝાઇન પેટન્ટ ફાઇલ કર્યા, એક ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર માટે અને બીજું બાઇક માટે
વિનફાસ્ટે ભારતીય બજાર માટે બે નવા ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર્સ: એક સ્કૂટર અને એક બાઇક માટે ડિઝાઇન પેટન્ટ ફાઇલ કરી છે.
Published : July 20, 2026 at 8:11 PM IST
હૈદરાબાદ : વિયેતનામી ઇલેક્ટ્રિક વાહન નિર્માતા કંપની VinFastએ આ વર્ષની શરૂઆતમાં એ વાતની પુષ્ટિ કરી હતી કે તે 2026માં પોતાના ગ્લોબલ લાઇનઅપના ત્રણ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર સાથે ભારતીય ટૂ-વ્હીલર માર્કેટમાં એન્ટ્રી કરશે. જોકે, EV બનાવતી કંપની VinFastએ બે નવા ઇલેક્ટ્રિક ટૂ-વ્હીલર્સ માટે ડિઝાઇન પેટન્ટ ફાઇલ કર્યા છે.
આ બે ઇલેક્ટ્રિક ટૂ-વ્હીલર્સમાંથી એક પ્રોડક્શન-સ્પેસિફિકેશનવાળું VinFast Viper ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર છે, જ્યારે બીજું ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ છે, જે VinFast Sulad કૉન્સેપ્ટથી આધારીત હોવાનું જણાય છે. તાજેતરની ફાઇલિંગથી સંકેત મળે છે કે કંપની ભારતમાં અગાઉની જાહેરાતની સરખામણીએ વધુ મોટું પોર્ટફોલિયો લાવી શકે છે.
જણાવી દઈએ કે VinFast Viperનું પેટન્ટ ખાસ ધ્યાન આપવા લાયક છે, કારણ કે તે હાલમાં વિયેતનામમાં વેચાઈ રહેલા સ્કૂટર સાથે ઘણું મળતું આવે છે. અગાઉ ફાઇલ કરવામાં આવેલા પેટન્ટમાં સ્ટાઇલિંગના ઘણા તફાવતો જોવા મળ્યા હતા, પરંતુ આ વર્ઝનમાં પ્રોડક્શન મોડલ જેવું શાર્પ બોડીવર્ક, સિંગલ-પીસ LED હેડલેમ્પ, ફાઇવ-સ્પોક એલોય વ્હીલ્સ અને હબ-માઉન્ટેડ મોટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.
બેટરી પેકની વાત કરીએ તો વિયેતનામી માર્કેટમાં VinFast Viperમાં 4.8 kWhનું બેટરી પેક અને 3 kWની ઇલેક્ટ્રિક મોટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જ્યારે બીજી ફાઇલિંગની વાત કરીએ તો આ ફાઇલિંગ એક ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ માટે છે, જે VinFast Sulad કૉન્સેપ્ટ સાથે ઘણી મળતી આવે છે.
જણાવી દઈએ કે VinFastએ આ કૉન્સેપ્ટને આ વર્ષની શરૂઆતમાં પોતાની ભવિષ્યની ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ સ્ટ્રેટેજીના ભાગરૂપે રજૂ કર્યો હતો. જોકે કંપનીએ હજુ સુધી તેના સત્તાવાર સ્પેસિફિકેશન્સનો ખુલાસો કર્યો નથી, પરંતુ વિયેતનામથી સામે આવેલા અહેવાલો અનુસાર, તેના પ્રોડક્શન વર્ઝનમાં 50 kW સુધીની પાવર આપતી ઇલેક્ટ્રિક મોટર મળી શકે છે, જે લગભગ 130 kmphની ટોપ સ્પીડ આપી શકે છે.
જોકે, પેટન્ટ માટે તાજેતરમાં કરવામાં આવેલી આ ફાઇલિંગથી જાણવા મળે છે કે કંપની પોતાના વિકલ્પો ખુલ્લા રાખી રહી છે અને ભવિષ્યમાં ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ સહિત વધુ મોડલ રજૂ કરી શકે છે. જોકે, ડિઝાઇન પેટન્ટનો અર્થ એ નથી કે આ વાહનોને બજારમાં ઉતારવામાં આવશે જ.
તેમ છતાં, તેનાથી એ વાતનો સંકેત ચોક્કસ મળે છે કે VinFast ભારત માટે આ પ્રોડક્ટ્સ પર ગંભીરતાથી વિચાર કરી રહી છે. કંપનીએ હજુ સુધી VinFast Viper અથવા ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલને બજારમાં ઉતારવાની સમયસીમા અંગે કોઈ સત્તાવાર માહિતી આપી નથી.
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