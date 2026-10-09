ટુ-વ્હીલર સેગમેંટમાં એન્ટ્રી કરશે VinFast, 30 શહેરોમાં ખોલશે શોરૂમ!
VinFast ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર્સ સાથે ભારતીય બજારમાં પ્રવેશ કરવા માટે સજ્જ, કંપની 30 શહેરોમાં તેનું ડીલરશિપ નેટવર્ક વિસ્તરવાની યોજના ધરાવે છે.
Published : October 9, 2026 at 1:13 PM IST
હૈદરાબાદ: વિયેતનામી ઇલેક્ટ્રિક વાહન ઉત્પાદક VinFast, જેણે અગાઉ ઇલેક્ટ્રિક કાર સાથે ભારતમાં પ્રવેશવાની જાહેરાત કરી હતી, તે હવે દેશના ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર સેગમેન્ટમાં પણ પોતાનો વ્યવસાય વિસ્તરવાની યોજના બનાવી રહી છે.
આ EV ઉત્પાદકે 15 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં 50થી વધુ ડીલર ભાગીદારો સાથે 'લેટર્સ ઓફ ઇન્ટેન્ટ' (LOIs) પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. આ કરારો VinFastના રિટેલ નેટવર્કની સ્થાપનાના પ્રથમ તબક્કાને દર્શાવે છે, જેના હેઠળ કંપની 34 શહેરોમાં 50થી વધુ શોરૂમ ખોલવાની યોજના ધરાવે છે.
સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, VinFast દ્વારા હસ્તાક્ષર કરાયેલ LOIs એ કંપની અને તેના સંભવિત ડીલર ભાગીદારો વચ્ચેના ઈરાદાને વ્યક્ત કરતા સત્તાવાર દસ્તાવેજો છે. આ સૂચવે છે કે ડીલરો VinFastના આઉટલેટ્સ ખોલવાની દિશામાં કામ કરવા માટે સંમત થયા છે.
અહેવાલો અનુસાર, આ LOIs પર ભારતીય ડીલર ભાગીદારોની વિયેતનામના હાઈ ફોંગ (Hai Phong) ખાતે આવેલ VinFastના મેન્યુફેક્ચરિંગ કોમ્પ્લેક્સની મુલાકાત દરમિયાન હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. કંપની ભારતના ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર ક્ષેત્રમાં પોતાની હાજરી સ્થાપિત કરવા માટે તૈયાર છે, અને તે દેશભરના બજારો પર નજર રાખી રહી છે.
આ ડીલરશિપ નેટવર્ક ભારતના ઉત્તરી, મધ્ય, પશ્ચિમી, દક્ષિણી અને પૂર્વીય પ્રદેશોમાં ફેલાયેલું હશે. ઉત્તર ભારતમાં, VinFastનું ડીલર નેટવર્ક દિલ્હી-NCR, રાજસ્થાન અને પંજાબને આવરી લેવાશે, જ્યારે મધ્ય ભારત માટેની યોજનાઓમાં મધ્ય પ્રદેશ, છત્તીસગઢ અને ઉત્તર પ્રદેશનો સમાવેશ થાય છે.
વધુમાં, પશ્ચિમી પ્રદેશમાં મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતનો સમાવેશ થશે. દક્ષિણમાં, કંપની કર્ણાટક, તેલંગાણા, તમિલનાડુ, કેરળ અને આંધ્ર પ્રદેશમાં ડીલર ભાગીદારો ધરાવશે. પૂર્વીય પ્રદેશમાં ડીલર નેટવર્ક પશ્ચિમ બંગાળ અને ઓડિશા જેવા રાજ્યોને આવરી લે છે.
ભારતમાં કયા ટુ-વ્હીલર્સ આવી રહ્યા છે?
કંપનીએ હજુ સુધી એ પુષ્ટિ કરી નથી કે ભારતીય બજારમાં કયા ચોક્કસ ઇલેક્ટ્રિક મોડલ્સ લોન્ચ કરવામાં આવશે. જોકે, VinFastએ ભારત માટે શરૂઆતમાં ત્રણ ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર્સ રજૂ કરવાની યોજનાની પુષ્ટિ કરી છે. તેમાંથી એક VinFast Viper છે, જેનું પેટન્ટ દેશમાં પહેલેથી જ મેળવી લેવામાં આવ્યું છે. વિયેતનામમાં, VinFast Viper 3 kWની ઇલેક્ટ્રિક મોટર અને 4.8 kWhની બેટરીથી સજ્જ છે.
VinFastએ ભારતમાં નીચી ઊંચાઈ ધરાવતી (low-slung) ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ માટે પેટન્ટ પણ મેળવ્યું છે, જે 'Sulad' કન્સેપ્ટને મળતી આવે છે. કંપનીની ભવિષ્યની ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ વ્યૂહરચનાના ભાગરૂપે આ કન્સેપ્ટનું અનાવરણ આ વર્ષની શરૂઆતમાં કરવામાં આવ્યું હતું.
જોકે સત્તાવાર વિગતો હજુ જાહેર કરવામાં આવી નથી, પરંતુ અહેવાલો સૂચવે છે કે તેના પ્રોડક્શન મોડેલમાં 67 bhp સુધીની શક્તિ આપતી ઇલેક્ટ્રિક મોટર હોઈ શકે છે અને તે 130 kmphની ટોપ સ્પીડ હાંસલ કરી શકે છે. VinFast Viper અને આ મોટરસાઇકલ - બંને માટે ભારતમાં જુલાઈ 2026માં પેટન્ટ દાખલ કરવામાં આવી હતી.
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