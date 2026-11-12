Vespaએ ગ્લોબલ માર્કેટમાં રજૂ કરી પોતાની ઈલેક્ટ્રિક સ્કૂટર્સની રેન્જ, જુઓ કેવા હશે ફીચર્સ
Vespaએ પોતાના ઈલેક્ટ્રિક સ્કૂટર્સની નવી રેન્જ રજૂ કરી છે. તેમાં Vespa Sprint S, Vespa Primavera અને Vespa Primavera Tech સામેલ છે.
Published : November 12, 2026 at 1:38 PM IST
હૈદરાબાદઃ ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક Vespaએ વૈશ્વિક બજાર માટે ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર્સની એક તદ્દન નવી રેન્જ રજૂ કરી છે. આ નવી રેન્જમાં Vespaની વિશિષ્ટ ડિઝાઈન, મોનોકોક ચેસિસ અને જાણીતા મોડેલના નામો જાળવી રાખવામાં આવ્યા છે, જ્યારે તેમાં નવું ઇલેક્ટ્રિક પાવરટ્રેન સામેલ કરવામાં આવ્યું છે. સંપૂર્ણ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર્સની આ શ્રેણીમાં વેસ્પા સ્પ્રિન્ટ એસ (Vespa Sprint S), વેસ્પા પ્રિમાવેરા (Vespa Primavera) અને વેસ્પા પ્રિમાવેરા ટેક (Vespa Primavera Tech) નો સમાવેશ થાય છે.
Vespa ઈલેક્ટ્રિક સ્કૂટરમાં રેન્જ કેટલી મળશે
આ ત્રણેય સ્કૂટરમાં Vespaની વિશિષ્ટ ડિઝાઈન લેગ્વેજ જોવા મળે છે. કંપનીના ICE અને ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર વચ્ચે માત્ર એટલો જ તફાવત છે કે, ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરમાં એક્ઝોસ્ટ સિસ્ટમ (ધુમાડો બહાર કાઢવાની વ્યવસ્થા) હોતી નથી. ડિઝાઈન ઉપરાંત, વેસ્પા સ્પ્રિન્ટ એસ (Vespa Sprint S) અને પ્રિમાવેરા (Primavera) બંનેમાં સમાન પાવરટ્રેન છે, જેમાં 3.1kWની મોટર અને 2.3 kWhનું કાઢી શકાય તેવું (removable) બેટરી પેક સામેલ છે.
આ ઇલેક્ટ્રિક મોટર 2.7 kWનો પાવર અને 200 Nmનો મહત્તમ ટોર્ક આપે છે. બંને સ્કૂટરની ટોપ સ્પીડ 45 kmph છે અને WMTC રેન્જ 68 km છે. કંપનીનો દાવો છે કે 500Wના ચાર્જરનો ઉપયોગ કરીને બેટરીને 0 થી 80 ટકા સુધી ચાર્જ કરવામાં લગભગ 4 કલાકનો સમય લાગશે. બેટરી સાથે, બંને સ્કૂટરનું વજન 111 kg છે.
Vespa Primavera Tech એ કંપનીની નવી ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર રેન્જમાં ટોચનું મોડેલ છે. તેમાં 4.2kWhનું મોટું બેટરી પેક અને વધુ શક્તિશાળી મોટર આપવામાં આવી છે, જે 3.6kWનું સતત પાવર આઉટપુટ પ્રદાન કરે છે. આ મોટી બેટરીને કારણે, WMTC સ્ટાન્ડર્ડ મુજબ Vespa Primavera Tech 80 કિમીની રેન્જ આપે છે.
Vespa ઈલેક્ટ્રિક સ્કૂટર રેન્જના ફીચર્સ
અન્ય ફીચર્સની વાત કરીએ તો, તેમાં સ્માર્ટફોન કનેક્ટિવિટી અને ટર્ન-બાય-ટર્ન નેવિગેશન (જે પ્રથમ ત્રણ વર્ષ માટે મફત છે, ત્યારબાદ તેને રિન્યૂ કરાવવું પડશે) સાથે 4.3-ઇંચનું TFT ડિસ્પ્લે, કીલેસ ઇગ્નિશન, 'ફાઇન્ડ માય સ્કૂટર' (Find My Scooter) ફીચર અને બે રાઇડ મોડ્સ—ઇકો (Eco) અને પાવર (Power) આપવામાં આવ્યા છે. પ્રિમાવેરા ટેક (Primavera Tech) નું વજન 130 કિલો છે.
Vespa ઈલેક્ટ્રિક સ્કૂટર રેન્જની ડિઝાઈન
તદ્દપરાંત, ત્રણેય સ્કૂટર Vespa સ્ટાઈલિંગ પર આધારિત છે. તમામ સ્કૂટર્સમાં ઑલ-LED લાઈટિંગ મળે છે, અને તેમાં 12/11નું વ્હીલ સેટઅપ મળે છે, જેમાં આગળ 110-સેક્શન અને પાછળ 120-સેક્શનના ટાયર લગાવવામા આવ્યા છે. ત્રણેય સ્કૂટરોમાં બ્રેકિંગ માટે આગળ 200mmની ડિસ્ક અને પાછળ 140MMની ડ્રમ બ્રેક મળે છે, જ્યારે Primavera Techમાં સિંગલ-ચેનલ ABSની સુવિધા મળે છે.
જો કે આ બ્રાન્ડ હાલ ભારતમાં Vespa અને Vespa S જેવા ઈન્ટરનલ કોમ્બશન એન્જિન (ICE) વાળા મૉડલ વેચે છે, પણ ભારતીય બજારમાં કંપનીએ પોતાની નવી ઈલેક્ટ્રિક રેન્જ વિશે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાણકારી નથી આપી. જો વેસ્પા આ ઈલેક્ટ્રિક વાહન (EVs)ને ભારતમાં લૉન્ચ કરે છે, તો તેનો સીધો મુકાબલો Bajaj Chetak રેન્જ સાથે થશે.
આવું એટલા માટે કારણ કે તેની ડિઝાઈન અને બનાવટ ઘણી હદ સુધી એક જેવી છે. તદ્દપરાંત, આ ઈલેક્ટ્રિક સ્કૂટર્સને Hero, TVS, Honda અને Suzuki જેવી જૂની ઑટોમોબાઈલ કંપનીઓ સાથે-સાથે Ather અને River જેવા સ્થાપિત સ્ટાર્ટઅપ્સના મૉડલો સાથે પણ મુકાબલો કરવો પડશે.
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