ETV Bharat / technology

KTM એ ગ્લોબલ માર્કેટ માટે લોંચ કરી અપડેટેડ 790 Duke: ઘણા મોટા અપગ્રેડ સાથે આવી નવી મિડલવેટ નેકેડ બાઇક

105hp પાવર અને 87Nm ટોર્ક સાથે 799cc LC8c એન્જિન યથાવત, પરંતુ રીડિઝાઇન્ડ સીટ-હેન્ડલબાર અને નવા સબફ્રેમથી રાઇડિંગ પોઝિશન થઈ વધુ નેચરલ.

KTM એ ગ્લોબલ માર્કેટ માટે લોંચ કરી અપડેટેડ 790 Duke
KTM એ ગ્લોબલ માર્કેટ માટે લોંચ કરી અપડેટેડ 790 Duke (ફોટો KTM)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 5:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: સ્પોર્ટ્સ ટુ-વ્હીલર નિર્માતા કંપની KTM એ પોતાની અપડેટેડ KTM 790 Dukeને ગ્લોબલ માર્કેટ માટે લોંચ કરી દીધી છે, જેને લઈને આ મિડલવેટ નેકેડ મોટરસાઇકલને અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું અપડેટ મળ્યું છે. જોકે, તેના Euro 5+ કમ્પ્લાયન્ટ 799cc LC8c એન્જિનમાં કોઈ ફેરફાર કરાયો નથી, પરંતુ કંપનીએ બાઇકના એર્ગોનોમિક્સ, ચેસીસ, સસ્પેન્શન, બ્રેકિંગ પેકેજ અને સ્ટાઇલિંગમાં મોટા પાયે સુધારા કર્યા છે.

2027 KTM 790 Dukeમાં નવું શું છે?
બાઇકના એર્ગોનોમિક્સ સંપૂર્ણપણે બદલાયા છે. કંપનીએ વધુ ઓપન એંગલવાળું નવું હેન્ડલબાર લગાવ્યું છે, રાઇડર અને પાછળના બેસનાર માટે ફૂટપેગને રિપોઝિશન કર્યા છે, અને વધુ નેચરલ રાઇડિંગ પોઝિશન ઊભી કરવા સીટને ફરીથી ડિઝાઇન કરી છે. નવા સબફ્રેમ, રિવાઇઝ્ડ ટ્રિપલ ક્લેમ્પ અને રીડિઝાઈન કરેલી ફ્યુઅલ ટેન્કથી ફ્રન્ટ-વ્હીલ ફીડબેક પહેલા કરતા સારો થયો છે. બાઈકના મોટા દેખાવ છતાં, કંપનીનો દાવો છે કે નવી અપડેટેડ 790 Duke પહેલાના મોડલ કરતાં 2kg હલકી બનાવવામાં આવી છે.

KTM એ ગ્લોબલ માર્કેટ માટે લોંચ કરી અપડેટેડ 790 Duke
KTM એ ગ્લોબલ માર્કેટ માટે લોંચ કરી અપડેટેડ 790 Duke (ફોટો KTM)

નવી KTM 790 Dukeમાં કંપનીની લેટેસ્ટ ડ્યૂક ફેમિલી સ્ટાઇલિંગ આપવામાં આવી છે. જેમાં રીડિઝાઇન કરેલી LED હેડલાઇટ, પાતળું બોડીવર્ક, મોટું ફ્રન્ટ કાઉલ અને રીશેપ કરેલી ફ્યુઅલ ટેન્ક મળે છે, જે તેને મોટી 990 Duke અને 1390 Super Duke R જેવો દેખાવ આપે છે.

2027 KTM 790 Dukeનું એન્જિન
મોટરસાઇકલને પાવર આપવા માટે તેમાં હાલનું Euro 5+ કમ્પ્લાયન્ટ, 799cc, LC8c, પેરેલલ-ટ્વિન, લિક્વિડ-કૂલ્ડ એન્જિન જાળવી રાખવામાં આવ્યું છે, જે સ્ટાન્ડર્ડ તરીકે 105hpનો પાવર અને 87Nmનો ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. કેટલાક બજારોમાં તેનું 95hp A2 લાઇસન્સ-કમ્પેટિબલ વર્ઝન પણ ઉપલબ્ધ છે. આ એન્જિનને સ્લિપ-એન્ડ-અસિસ્ટ ક્લચ સાથે 6-સ્પીડ ગિયરબોક્સ જોડાયું છે, અને તેમાં રીડિઝાઇન કરાયેલ એક્ઝોસ્ટ અને મફલર પણ સામેલ છે.

KTM એ ગ્લોબલ માર્કેટ માટે લોંચ કરી અપડેટેડ 790 Duke
KTM એ ગ્લોબલ માર્કેટ માટે લોંચ કરી અપડેટેડ 790 Duke (ફોટો KTM)

સસ્પેન્શનની વાત કરીએ તો, બાઇકમાં WP APEX યુનિટ્સ આપવામાં આવ્યા છે. જેમાં 43mmની અપસાઇડ-ડાઉન ફોર્ક એડજસ્ટેબલ કમ્પ્રેશન અને રિબાઉન્ડ ડેમ્પિંગ પૂરું પાડે છે, જ્યારે પાછળના મોનોશોકમાં એડજસ્ટેબલ પ્રીલોડ અને રિબાઉન્ડ ડેમ્પિંગની સુવિધા મળે છે. કંપની કહે છે કે ફાઇવ-ક્લિક એડજસ્ટરની મદદથી સસ્પેન્શનને સરળતાથી ગોઠવી શકાય છે.

બ્રેકિંગ અને ડેમો મોડ
એક ખાસ અપડેટ એ છે કે, તેમાં નવી ઇન-હાઉસ ડેવલપ કરાયેલી WP રેડિયલ બ્રેકિંગ સિસ્ટમ લગાવવામાં આવી છે, જે જૂના મોડલમાં KTM-બેજવાળી J.Juan યુનિટ્સનું સ્થાન લેશે. KTMનો દાવો છે કે નવું સેટઅપ વધુ સ્ટોપિંગ પાવર, વધુ પ્રોગ્રેસિવ લીવર ફીલ અને સારું કંટ્રોલ આપે છે. સ્ટાન્ડર્ડ તરીકે WP સ્ટિયરિંગ ડેમ્પર ફીટ કરાયું છે અને બાઇક પિરેલી ડિયાબ્લો રોસો IV ટાયર્સ પર ચાલે છે.

KTM એ ગ્લોબલ માર્કેટ માટે લોંચ કરી અપડેટેડ 790 Duke
KTM એ ગ્લોબલ માર્કેટ માટે લોંચ કરી અપડેટેડ 790 Duke (ફોટો KTM)

KTM એ પુષ્ટિ કરી છે કે, આવનારા મોડલ્સમાંથી ડેમો મોડ દૂર કરવામાં આવશે, કારણ કે આ ફીચરને ગ્રાહકો તરફથી સારો પ્રતિસાદ મળ્યો નથી. આ સિસ્ટમ, જે રાઇડર્સને ઑપ્શનલ ઇલેક્ટ્રોનિક ફંક્શન્સ કાયમી ધોરણે ખરીદતા પહેલા ટેમ્પરરી એક્સેસ આપતી હતી, તેની ખરીદદારોએ ટીકા કરી હતી, જેથી KTM એ આગામી મોડલ્સમાંથી તેને બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો.

KTM એ ગ્લોબલ માર્કેટ માટે લોંચ કરી અપડેટેડ 790 Duke
KTM એ ગ્લોબલ માર્કેટ માટે લોંચ કરી અપડેટેડ 790 Duke (ફોટો KTM)

જાણકારી મુજબ, અપડેટેડ KTM 790 Duke જુલાઈના અંતથી આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ થશે, અને તે દરેક વિસ્તાર પ્રમાણે અલગ-અલગ સમયે આવશે. ભારતીય બજારમાં લૉન્ચ અંગે, KTM Indiaએ હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર માહિતી આપી નથી. હાલમાં, કંપની ભારતમાં વધુ પરફોર્મન્સ-ફોકસ્ડ KTM 890 Duke R વેચી રહી છે, જેની કિંમત 14.50 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) છે.

આ પણ વાંચો...

  1. Ampereએ લૉન્ચ કર્યું સૌથી સસ્તું Reo VYB ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર, કિંમત માત્ર 69499 રૂપિયા
  2. 1 જુલાઈથી Kiaની કાર્સ થશે મોંઘી, જાણો કેટલો વધારો કરશે કંપની

TAGGED:

UPDATED GLOBAL MODEL
WP RADIAL BRAKES
ERGONOMIC DESIGN UPGRADE
KTM
KTM 790 DUKE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.