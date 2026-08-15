નવા ફીચર્સ સાથે અપડેટ થઈ Royal Enfield Continental GT 650, કિંમતમાં પણ થયો વધારો
Royal Enfieldએ ભારતમાં પોતાની Continental GT 650ને અપડેટ કરી છે. તેની શરૂઆતની કિંમત 3,58,427 રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) છે.
Published : August 15, 2026 at 8:09 PM IST
હૈદરાબાદ: રેટ્રો-મોડર્ન મોટરસાઇકલ બનાવતી કંપની રોયલ એનફિલ્ડે ભારતમાં પોતાની Royal Enfield Continental GT 650ને અપડેટ કરી છે. આ અપડેટ સાથે કેફે રેસરના લુક અને ફીચર્સમાં કેટલાક મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે.
કંપનીએ આ મોટરસાઇકલને 3,58,427 રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ, ચેન્નાઈ)ની શરૂઆતની કિંમતે લોન્ચ કરી છે. એટલે કે તેની કિંમત અગાઉની સરખામણીએ લગભગ 5,322 રૂપિયા વધુ થઈ છે.
Royal Enfield Continental GT 650માં શું ફેરફાર થયા
અપડેટેડ બાઇક હવે તમામ કલર સ્કીમમાં બ્લેક વિન્ડસ્ક્રીન સાથે વેચવામાં આવશે, જેના કારણે કેફે રેસરનો ફ્રન્ટ લુક પહેલાં કરતાં વધુ સ્ટાઇલિશ દેખાય છે. આ ઉપરાંત, રસ્તામાં મોબાઇલ ફોન ચાર્જ કરવા માટે તેમાં USB Type-C ચાર્જિંગ પોર્ટ પણ ઉમેરવામાં આવ્યો છે. આ અપડેટ હેઠળ બાઇકના ઇન્ડિકેટર્સને પણ હવે LED યુનિટ્સમાં બદલવામાં આવ્યા છે.
આ અપડેટ સાથે મોટરસાઇકલની રોકર રેડ કલર સ્કીમમાં હવે એપેક્સ ગ્રે કલર જેવી બ્લેક-આઉટ એન્જિન ક્રેન્કકેસ અને એક્ઝોસ્ટ પાઇપ આપવામાં આવ્યા છે. તેમાં બ્લેક-આઉટ એલોય વ્હીલ્સનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત, બ્રિટિશ રેસિંગ ગ્રીન અને મિસ્ટર ક્લીન જ એવા શેડ છે, જેમાં સ્પોક વ્હીલ્સ ઉપલબ્ધ છે.
નોંધનીય બાબત એ છે કે, આ ફેરફારો સાથે નવી Royal Enfield Continental GT 650ની કિંમતોમાં વધારો થઈ ગયો છે
|Royal Enfield Continental GT 650ના વેરિએન્ટ્સ
|કિંમત (એક્સ-શોરૂમ)
|Rocker Red – કાસ્ટ એલૉય વ્હીલ્સ સાથે બ્લેક-આઉટ એન્જિન
|3,58,427 રૂપિયા
|British Racing Green– પરંપરાગત સ્પોક વ્હીલ્સ સાથે પૉલિશ એન્જિન
|3,58,427 રૂપિયા
|Apex Grey – કાસ્ટ એલૉય વ્હીલ્સ સાથે બ્લેક-આઉટ એન્જિન
|3,80,921 રૂપિયા
|Mr Clean - પરંપરાગત સ્પોક વ્હીલ્સ સાથે પૉલિશ એન્જિન
|3,87,667 રૂપિયા
Royal Enfield Continental GT 650નું એન્જિન
આ ઉપરાંત, મોટરસાઇકલમાં યાંત્રિક રીતે કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. તેમાં પહેલાની જેમ જ 648cc, પેરેલલ-ટ્વિન એન્જિનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે E20 પેટ્રોલ માટે સુસંગત છે. આ એન્જિન 47bhp પાવર અને 52Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. આ એન્જિન સાથે 6-સ્પીડ ગિયરબોક્સ જોડવામાં આવ્યું છે.
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