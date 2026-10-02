Oppo F35 Seriesથી લઈને Vivo V80 સુધી, ઓક્ટોબર 2026માં આ સ્માર્ટફોન્સ થશે લોન્ચ!
Vivo V80ની લૉન્ચ તારીખ નક્કી છે, જ્યારે અન્ય બીજા ફોનની કિંમત અને ઉપલબ્ધતા હજુ સત્તાવાર રીતે સામે નથી આવી.
Published : October 2, 2026 at 11:43 AM IST
હૈદરાબાદઃ સપ્ટેમ્બર 2026માં ઘણાબધા નવા ફ્લેગશિપ સ્માર્ટફોન લૉન્ચ થયા અને હવે ઓક્ટોબરનો વારો છે. ઓક્ટોબર 2026માં પણ ઘણા બધા નવા સ્માર્ટફોન લૉન્ચ થવાના છે અને ભારતમાં ફેસ્ટિવલ સીઝન પહેલા લોકોને કેટલાક નવા ફોન્સના વિકલ્પ મળવાના છે. આ મહિને Vivo, Oppo, Motorola અને OnePlus જેવી કંપનીઓ નવા ફોન રજૂ કરવાની તૈયારીમાં છે.
Oppo F35 Series - 5 ઓક્ટોબર
Oppo પણ 5 ઓક્ટોબરે ભારતમાં Oppo F35 Seriesને લૉન્ચ કરવાની છે. Oppo ભારતમાં F33 લાઈનઅપ બાદ F35 લાઈનઅપને લૉન્ચ કરવા જઈ રહી છે. આ ફોન સીરીઝમાં પણ સેલ્ફી ફોટોગ્રાફી, ડિઝાઈન અને વીડિયો વગેરે ફીચર્સ, સ્પેસિફિકેશન્સને એડવાન્સ કરવાની આશા છે. Oppo F35 proમાં 6.78 ઈંચની 1.5K LTPS OLED ડિસપ્લે, 120Hz રિફ્રેશ રેટ, Snapdragon 4 Gen 5 Processor ચિપસેટ આપવામા આવી શકે છે. તેમાં 10,000mAhની બેટરી પણ આપવામા આવી શકે છે.
Vivo V80
Vivo એ કન્ફર્મ કર્યું છે કે, તે ભારતમાં 6 ઓક્ટોબરે Vivo V80 લૉન્ચ કરશે. Vivoની V-સીરીઝમાં કેમેરા એક મોટું આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહ્યું છે અને આ વખતે પણ કંપની આ દિશામાં આગળ વધતી જોવા મળી રહી છે અને લોકોને Vivo V80માં પણ સારો કેમેરા સેટઅપ મળવાની આશા છે.
ફોનમાં Zeiss સાથે કો-એન્જિનિયર્ડ ટ્રિપલ રિયર કેમેરા સેટઅપ મળવાની વાત કહેવામા આવી રહી છે, જેનો મેન કેમેરા 50MP OIS સાથે આવશે, બીજો કેમેરા 50MP OIS ટેલીફોટો કેમેરા અને ત્રીજો કેમેરા પણ 8mpનો અલ્ટ્રાવાઈડ સેન્સર સાથે આવી શકે છે. આ ફોનમાં સેલ્ફી અને વીડિયો કૉલિંગ માટે પણ 50MPનો ફ્રન્ટ કેમેરા મળી શકે છે. ફોનમાં 7,200mAhની બેટરી મળવાની વાત કન્ફર્મ થઈ ચૂકી છે, જેની સાથે 90W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ પણ આપવામા આવશે.
Vivo S2 FE
Vivo પોતાના આ ફોનને પણ ઓક્ટોબરમાં જ ભારતમાં લૉન્ચ કરી શકે છે. જો કે આ ફોનના લૉન્ચિગ ન્યુઝ હજુ સુધી કંપનીએ કન્ફર્મ નથી કર્યા. લીક રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે ફોનમાં 6.83 ઈંચની 1.5K AMOLED સ્ક્રીન મળી શકે છે, જેનો રિફ્રેશ રેટ 120Hz હોઈ શકે છે. તેમાં પ્રોસેસર માટે MediaTek Dimensity 7300e ચિપસેટ આપવામા આવી શકે છે. જો કે, આ ફોન માટે સૌથી વધારે ચર્ચા બેટરીની છે. તેમાં 10,000mAhની બેટરી આપવામા આવી શકે છે, જે 44w ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ સાથે આવી શકે છે. તદ્દપરાંત ફોનના પાછલા ભાગ પર 50MP Sony IMX852 પ્રાઈમરી કેમેરા સેન્સર, 2MPનો સેકન્ડરી કેમેરા સેન્સર અને 32mpનો ફ્રન્ટ કેમેરા આપવામા આવી શકે છે.
Vivo X Fold 6
આ લિસ્ટમાં Vivoનો એક અન્ય ફોન સામેલ છે. જેની ચર્ચા ફક્ત ભારતમાં નહીં, પણ સમગ્ર દુનિયામાં થઈ રહી છે. આ Vivoનો પ્રીમિયમ ફોલ્ડેબલ સ્માર્ટફોન છે, જેનું નામ Vivo X Fold 6 છે. આ ફોનમાં 8.02 ઈંચની ઈનર ડિસ્પ્લે મળી શકે છે, જેનો રિફ્રેશ રેટ 120hz હોવાની આશા છે. તેનો લોકલ પીક બ્રાઈટનેસ 5000 નિટ્સ સુધી હોવાનું કહેવાય છે.
આ ફોનની કવર ડિસ્પ્લે 6.51 ઈંચની હોઈ શકે છે અને તેમાં પણ 120HZનો રિફ્રેશ રેટ મળવાની આશા છે. કવર સ્ક્રીનનો પીક બ્રાઈટનેસ પણ ઘણો વધારે હોઈ શકે છે. તેમાં પરફૉર્મેન્સ માટે MediaTek Dimensity 9500 Super Edition મળવાની આશા વ્યક્ત કરવામા આવી રહી છે. તેના કેમેરા સેટઅપમાં 200MPનો Samsung HPB Main Sensor OIS મળી શકે છે. તદ્દપરાંત 50MP અલ્ટ્રાવાઈડ અને 50MP પેરીસ્કોપ ટેલીફોટો કેમેરા આપવામા આવી શકે છે. તદ્દપરાંત ફોનમાં 7,000mAh Battery હોવાની આશા વ્યક્ત કરવામા આવી છે.
Motorola Edge 70 Neo
આ લિસ્ટમાં આગલા ફોનનું નામ Motorola Edge 70 Neo છે. ભારતમાં આ ફોન Android 17 Beta Sign-up Page પર જોવા મળ્યો છે, જેથી તેના ટૂંક સમયમાં આવવાની આશા વ્યક્ત કરવામા આવી રહી છે. જો કે લૉન્ચની સત્તાવાર તારીખની પુષ્ટિ નથી થઈ. ફોનમાં Motorolaનો સાફ-સુથરો અને ઓછી Apps વાળો Android Experience મળી શકે છે. Designને Slim રાખવાની પણ આશા છે. Leaks પ્રમાણે તેમાં Snapdragon 7s Gen 3 Processor અને 6GB RAM મળી શકે છે.
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