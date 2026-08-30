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સપ્ટેમ્બર 2026માં લોન્ચ થશે 4 ધમાકેદાર કાર, Baleno થી લઈને BMW 7 સીરીઝ સુધી, જુઓ સંપૂર્ણ યાદી

ઓગસ્ટમાં MG Hector Tomahawk EV અને PHEV લોન્ચ બાદ હવે સપ્ટેમ્બર 2026માં ભારતમાં કિયા સોરેન્ટો, બલેનો, BMW 7 સીરીઝ અને સ્કોડા સ્લાવિયા લોન્ચ થવાની છે.

સપ્ટેમ્બર 2026માં લોન્ચ થશે 4 ધમાકેદાર કાર, Baleno થી લઈને BMW 7 સીરીઝ સુધી
સપ્ટેમ્બર 2026માં લોન્ચ થશે 4 ધમાકેદાર કાર, Baleno થી લઈને BMW 7 સીરીઝ સુધી (Image Credit: BMW, Skoda, Kia, Nexa Experience)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 30, 2026 at 9:23 PM IST

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હૈદરાબાદ: સપ્ટેમ્બર મહિનામાં કિયા સોરેન્ટો, મારુતિ બલેનો ફેસલિફ્ટ, BMW 7 સીરીઝ અને સ્કોડા સ્લાવિયા જેવી ઘણી નવી કારો ભારતીય બજારમાં ઉતરવાની છે.

આ વર્ષે એટલે કે 2026માં અત્યાર સુધીમાં ઘણી બધી કારો લોન્ચ થઈ ચૂકી છે, જેમાં ઓછી કિંમતથી લઈને મોંઘી કિંમતની કારોનો પણ સમાવેશ થાય છે. ઓગસ્ટ 2026ના અંતમાં એટલે કે 26 ઓગસ્ટના રોજ પણ MG Motors એ ADAPT ટેકનોલોજી સાથે MG Hector Tomahawk EV અને Hector Tomahawk PHEV લોન્ચ કરી હતી, જેની સાથે ભારતમાં પહેલીવાર PHEV એટલે કે પ્લગ-ઇન હાઇબ્રિડ EV પણ લોન્ચ થઈ ગઈ, જેને બેટરી અને પેટ્રોલ બંનેની મદદથી ચલાવી શકાય છે.

હવે વારો સપ્ટેમ્બર મહિનાનો છે. સપ્ટેમ્બર 2026માં પણ ઘણી બધી કારો ભારતમાં લોન્ચ કરવામાં આવનાર છે. આવો, અમે તમને તે કારો વિશે જણાવીએ, જેને સંભવતઃ સપ્ટેમ્બરમાં લોન્ચ કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે.

Kia Sorento

લોન્ચ તારીખ: 4 સપ્ટેમ્બર 2026 (સંભવિત)

કોરિયાની કંપની કિયા ભારતમાં તેની નવી SUV Sorento લોન્ચ કરવાની છે. તેની સત્તાવાર તારીખ હજુ સુધી નક્કી થઈ નથી, પરંતુ કંપનીની વેબસાઇટ પર બુકિંગ શરૂ થઈ ગયું છે. અહેવાલો મુજબ, આ કારને 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવી શકે છે. સોરેન્ટો કિયાની સૌથી મોટી SUV હશે.

તે સેલ્ટોસથી ઉપર રહેશે અને સ્કોડા કોડિયાક અથવા ટોયોટા ફોર્ચ્યુનર જેવી કારોને ટક્કર આપશે. તેમાં વધુ સીટો હશે. અંદર બેજ અને કાળા રંગની કેબિન હશે. ટચસ્ક્રીન, મલ્ટી-ઝોન એસી, મોટી સનરૂફ, મેમરી સીટો, વેન્ટિલેટેડ સીટો અને લેવલ 2 ADAS સેફ્ટી સિસ્ટમ હોવાની અપેક્ષા છે. હાઇબ્રિડ અને ડીઝલ એન્જિન સાથે ઓલ-વ્હીલ ડ્રાઇવ વિકલ્પ પણ રહેશે.

Maruti Suzuki Baleno Facelift

લોન્ચ તારીખ: 5 સપ્ટેમ્બર 2026 (સંભવિત)

ભારતની સૌથી લોકપ્રિય કાર કંપનીઓમાંની એક મારુતિ સુઝુકી બલેનોનું નવું રૂપ લાવવાની છે. રિપોર્ટ્સ મુજબ, બલેનોના નવા વર્ઝનનું લોન્ચિંગ 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ કરવામાં આવી શકે છે. તેના બહારના ભાગમાં ફ્રન્ટ ગ્રિલ, હેડલાઇટ્સ, બમ્પર અને એલોય વ્હીલ્સમાં નાના ફેરફારો જોવા મળશે.

Maruti Suzuki Baleno facelift
Maruti Suzuki Baleno facelift (Maruti)

આ કારની અંદર મોટી ઇન્ફોટેનમેન્ટ સ્ક્રીન, વાયરલેસ ચાર્જર, સીટ વેન્ટિલેશન અને લેવલ 1 ADAS ફીચર્સ જોડાઈ શકે છે. આ કારમાં પહેલીવાર CNG સાથે ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ મળવાની વાત પણ કહેવામાં આવી રહી છે. જૂનું ચાર સિલિન્ડર પેટ્રોલ એન્જિન બદલીને સ્વિફ્ટ વાળું 1.2 લિટર ત્રણ સિલિન્ડર એન્જિન લાગી શકે છે. મેન્યુઅલ અને AMT બંને વિકલ્પો રહેશે.

BMW 7 Series Facelift

લોન્ચ તારીખ: 11 સપ્ટેમ્બર 2026 (સંભવિત)

જર્મનીની કાર કંપની BMW તેની 7 સીરીઝ અને ઇલેક્ટ્રિક i7નું નવું રૂપ લઈને આવી રહી છે. રિપોર્ટ્સ મુજબ, 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ આ કાર લોન્ચ કરવામાં આવી શકે છે. જો કે, BMW 7 સીરીઝનું બુકિંગ કંપનીની વેબસાઇટ પર શરૂ થઈ ગયું છે. આ કારમાં આગળના ભાગમાં પ્રકાશિત કિડની ગ્રિલ અને નવી સ્પ્લિટ હેડલાઇટ્સ મળશે. પાછળ પાતળી ટેલ લાઇટ્સ હશે.

W 7 Series Facelift
W 7 Series Facelift (BMW)

રંગોમાં કાર્બન બ્લેક, મિનરલ વ્હાઇટ, ઓક્સાઇડ ગ્રે, વેન્કુવર ગ્રીન અને તાંઝાનાઇટ બ્લુ વિકલ્પો રહેશે. સીટોના રંગો સ્મોક વ્હાઇટ, ટાર્ટુફો અને મોચા હશે. પાછળ બેસનારાઓ માટે 31.3 ઇંચની થિયેટર સ્ક્રીન અને બોવર્સ એન્ડ વિલ્કિન્સ સ્પીકર્સ મળશે. 740i પેટ્રોલ અને 740d ડીઝલ વર્ઝન આવશે. બંનેમાં 3.0 લિટર સિક્સ સિલિન્ડર એન્જિન હશે.

તેનું ઇલેક્ટ્રિક i7 પણ નવી ગ્રિલ, સ્પ્લિટ LED હેડલાઇટ્સ અને બદલાયેલા બમ્પર સાથે આવશે. તેની પાછળ પાતળી લાઇટ્સ અને નવું ટેલગેટ રહેશે. અંદર પેનોરેમિક iDrive ડિસ્પ્લે, મોટી ટચસ્ક્રીન અને અપડેટેડ રિયર સ્ક્રીન હોઈ શકે છે. 112.5 કિલોવોટ અવર બેટરીથી 625 કિલોમીટર રેન્જ મળવાનો દાવો છે.

Skoda Slavia Facelift

લોન્ચ તારીખ: સપ્ટેમ્બર 2026 (સંભવિત)

સ્કોડાએ પણ તેની આવનારી આ કાર એટલે કે Slaviaનું બુકિંગ શરૂ કરી દીધું છે. જો કે, કંપનીએ હજુ સુધી આ કારની કિંમતનો ખુલાસો કર્યો નથી, પરંતુ તેને સપ્ટેમ્બર મહિનામાં જ લોન્ચ કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. આ કારમાં નવી ફ્રન્ટ ગ્રિલ, LED લાઇટ્સ, બદલાયેલી હેડલાઇટ્સ, નવો બમ્પર, ફ્રેશ એલોય વ્હીલ્સ અને અપડેટેડ ટેલ લેમ્પ જોવા મળશે.

પાછળની સીટમાં મસાજર, નવી ટચસ્ક્રીન, 10.24 ઇંચ ડ્રાઇવર ડિસ્પ્લે, ઓટો ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, ઇલેક્ટ્રિક સનરૂફ અને સીટ વેન્ટિલેશન જેવા ફીચર્સ જોડાશે. આ કારનું એન્જિન એ જ 1.0 અને 1.5 લિટર TSI રહેશે. નાના એન્જિન સાથે હવે 8 સ્પીડ ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ પણ મળશે.

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TAGGED:

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