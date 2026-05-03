આવતા મહિને આ 6 નવી કાર થઈ શકે છે લોન્ચ, જાણો આ કારની વિશેષતા

મે 2026 માં ભારતમાં ઘણી નવી કાર લોન્ચ થશે જે અંગે કેટલીક કારની કેટલીક વિગતો અહીં જણાવી રહ્યા છીએ.

મે 2026 માં લોન્ચ થનાર નવી કાર (MG Motor, Honda Cars India, Toyota Bharat, Skoda Auto)
હૈદરાબાદ: એપ્રિલ મહિનો ઘણો વ્યસ્ત રહ્યો, જેમાં Vinfast VF MPV 7, Volkswagen Taigun Facelift, Tesla Model Y L, Mercedes CLA EV અને સ્થાનિક રીતે એસેમ્બલ કરાયેલી Range Rover Sport Autobiography જેવી ગાડીઓ લોન્ચ થઈ. ભારતીય ઓટોમોબાઇલ બજારમાં ધીમું પડવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી.

એપ્રિલની જેમ જ, મેમાં પણ અલગ-અલગ સેગમેન્ટમાં નવી ગાડીઓના લોન્ચિંગ અને ડેબ્યૂની એક નવી લહેર આવવાની છે, જેમાં સામાન્ય ફેમિલી કારથી માંડીને પરફોર્મન્સ SUV અને ઇલેક્ટ્રિક ગાડીઓ સુધીનો સમાવેશ થાય છે.

1. Honda City Facelift

અંદાજીત લોન્ચ: 22 મે, 2026

2026 Honda City ફેસલિફ્ટ, પાંચમી-જનરેશનની સેડાન માટે બીજું અપડેટ છે. આ પહેલાં સાલ 2023માં પહેલું અપડેટ આવ્યું હતું. બાહ્ય ફેરફારો નાના-મોટા થવાની અપેક્ષા છે, જેમાં હેડલાઇટ્સ, ટેલ-લેમ્પ્સ, બમ્પર અને વ્હીલ્સનો સમાવેશ થશે.

Honda City (ફોટો - Honda Cars India)

વધુ મહત્ત્વના અપગ્રેડ્સ કારની અંદરની તરફ કરાઈ શકે છે, જ્યાં Honda એક પાવર્ડ ડ્રાઈવર સીટ, વેન્ટિલેટેડ ફ્રન્ટ સીટ્સ, એક મોટી ટચસ્ક્રીન અને ડિજિટલ ડ્રાઈવર ડિસ્પ્લે રજૂ કરી શકે છે. તેમાં 1.5-લિટર પેટ્રોલ એન્જિનનો ઉપયોગ થશે, જે 121hpનો પાવર આપે છે. ઉપરાંત, 126hp પાવર ઉત્પન્ન કરતા હાઇબ્રિડ પાવરટ્રેનનો વિકલ્પ પણ આ કાર સાથે મળી શકે છે.

2. Honda ZR-V

અંદાજીત લોન્ચ: 22 મે, 2026

onda ZR-V ભારતમાં સંપૂર્ણપણે CBU આયાત તરીકે આવે તેવી અપેક્ષા છે. તેની કિંમત 40 લાખ રૂપિયાથી 50 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) વચ્ચે હોઈ શકે છે, અને તે Volkswagen Tiguan અને Skoda Kodiaqને ટક્કર આપશે. Honda ZR-V એક નવું નામ હશે, જે ભારતમાં Hondaની ફ્લેગશિપ SUV તરીકે કામ કરશે.

Honda ZR-V (ફોટો - Honda Cars India)

તેની લંબાઈ આશરે 4,568mm હોવાની સંભાવના છે, અને તેમાં 2-લિટર પેટ્રોલ-હાઇબ્રિડ એન્જિન હશે, જે e-CVT સાથે જોડાયેલું હશે. આ કોમ્પેક્ટ ક્રોસઓવર SUVમાં ADAS, ડ્યુઅલ-ઝોન ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, પાવર્ડ ટેલગેટ અને વાયરલેસ ચાર્જિંગ જેવાં ફીચર્સ હોઈ શકે છે.

3. MG Majester

અંદાજીત લોન્ચ: મેના બીજા અઠવાડિયામાં

MG Majester, Glosterનું સ્થાન લેશે અને તેની કિંમત 40 લાખ રૂપિયાથી 45 લાખ રૂપિયા વચ્ચે હોવાની અપેક્ષા છે. ભારતમાં તેનો મુકાબલો Toyota Fortuner સાથે થશે. આ ફુલ-સાઇઝ SUVમાં છ કે 7 સીટ, બે 12.4-ઇંચની સ્ક્રીન, એક પૅનોરેમિક સનરૂફ અને 3-ઝોન ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ જેવાં ફીચર્સ મળશે.

MG Majester (ફોટો - MG Motor India)

આ ઉપરાંત, આ કારમાં 12-સ્પીકર JBL ઑડિયો, અને વેન્ટિલેશન તથા મસાજ સાથે 12-વે એડજસ્ટેબલ પાવર્ડ ડ્રાઈવર સીટ્સ પણ આપવામાં આવશે. આ કારમાં 2-લિટર ટ્વીન-ટર્બો ડીઝલ એન્જિનનો ઉપયોગ થશે. જે 211.88 bhpનો પાવર અને 478.5 Nmનો ટોર્ક આપે છે. આ એન્જિન 8-સ્પીડ ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન અને 4WD સિસ્ટમ સાથે આવશે, જેમાં ત્રણ લોકિંગ ડિફરન્શિયલ અને દસ ઑફ-રોડ મોડ આપવામાં આવશે.

4. Tata Sierra EV

અનુમાનિત લોન્ચ: મેના ત્રીજા સપ્તાહમાં

Tata Sierra EV ભારતમાં મે 2026ના ત્રીજા સપ્તાહમાં લોન્ચ થવાની અપેક્ષા છે. સંભાવના છે કે Tataની ઇલેક્ટ્રિક લાઇનઅપમાં તેને Tata Harrier EVથી નીચે રાખવામાં આવશે.

Tata Sierra EV (ફોટો - Tata Motors)

આ કાર Hyundai Creta Electric, Maruti e Vitara અને Mahindra BE 6 જેવી બીજી ઇલેક્ટ્રિક ગાડીઓને ટક્કર આપશે. Tata Sierra EVના કેબિનમાં 10.25-ઇંચની સેન્ટ્રલ ટચસ્ક્રીન, 12.3-ઇંચનું પેસેન્જર ડિસ્પ્લે, પૅનોરેમિક સનરૂફ અને વેન્ટિલેટેડ ફ્રન્ટ સીટ્સ હોવાની અપેક્ષા છે.

5. Toyota Urban Cruiser Ebella

અંદાજીત લોન્ચ: મેના ચોથા સપ્તાહમાં

Toyotaએ આ સાલ જાન્યુઆરીમાં Urban Cruiser Ebella રજૂ કરી હતી. અપેક્ષા છે કે આ આવનારી ઇલેક્ટ્રિક ગાડી, Maruti Suzuki e Vitaraનું જ એક રીબેજ્ડ વર્ઝન હશે, જેની કિંમત 15.99 લાખથી 20.01 લાખ રૂપિયા વચ્ચે હશે.

Toyota Urban Cruiser Ebella (ફોટો - Toyota Kirloskar Motor)

તેમાં 49kWh અને 61kWh LFP બેટરીના વિકલ્પો મળશે, જેમની દાવો કરાયેલી રેન્જ અનુક્રમે 440km અને 543km હશે. તેનાં ફીચર્સમાં 10.25-ઇંચની ટચસ્ક્રીન, વેન્ટિલેટેડ ફ્રન્ટ સીટ્સ અને ફ્લેક્સિબલ રિયર સીટિંગ સામેલ છે.

6. Skoda Kodiaq RS

અંદાજીત લોન્ચ: મેના ચોથા સપ્તાહમાં

Skoda Kodiaq RS ભારતમાં Skodaની પહેલી RS-બેજવાળી SUV હશે, જેની કિંમત 57 લાખ રૂપિયાથી 60 લાખ રૂપિયા વચ્ચે હોવાની અપેક્ષા છે. તેમાં 2-લિટર ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિન આપી શકાય છે, જે 7-સ્પીડ DCT અને ઓલ-વ્હીલ ડ્રાઇવ સાથે આવશે.

Skoda Kodiaq RS (ફોટો - Skoda Auto India)

આ હાઇ-પરફોર્મન્સ 7-સીટર SUVનું ગ્લોબલ વર્ઝન 6.3 થી 6.4 સેકન્ડમાં 0 થી 100 kmphની ઝડપ પકડી શકે છે, અને 231 kmphની ટોપ સ્પીડ સુધી પહોંચે છે. તેમાં ખાસ RS સ્ટાઇલિંગ હોવાની અપેક્ષા છે, જેમ કે લાલ બ્રેક કૅલિપર્સ, 20-ઇંચનાં એલોય વ્હીલ્સ, અને લાલ રંગના ઍક્સેન્ટવાળું સંપૂર્ણપણે કાળું કેબિન મળશે.

