Union Budget 2026: EV બેટરી, ન્યૂક્લિયર અને રિન્યૂએબલ સેક્ટરને પ્રોત્સાહન આપવા કસ્ટમ ડ્યૂટીમાં છૂટ વધારાઈ

ભારતના સ્વચ્છ ઉર્જા ક્ષેત્રને મજબૂત બનાવવા માટે, 2026-27 ના બજેટમાં લિથિયમ-આયન બેટરી, સોલાર ગ્લાસ પર કસ્ટમ ડ્યુટીમાં મુક્તિ આપવામાં આવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 1, 2026 at 7:23 PM IST

હૈદરાબાદ: કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સંસદમાં 2026-27 માટેનું કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કર્યું. આ તેમણે સતત નવમી વખત કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કર્યું. આ બજેટમાં ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્ર માટે ઉચ્ચ અપેક્ષાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી હતી, પરંતુ નાણામંત્રીએ કોઈ મોટી જાહેરાત કરી ન હતી. જોકે, તેમણે લિથિયમ-આયન સેલ પર કસ્ટમ ડ્યુટી મુક્તિની જાહેરાત કરી હતી, જે ઇલેક્ટ્રિક વાહનોના ભાવ ઘટાડવામાં મદદ કરશે.

લિથિયમ-આયન સેલ માટે મૂડી માલ પર કસ્ટમ ડ્યુટી મુક્તિ
સીતારમણે બેટરી માટે લિથિયમ-આયન સેલના ઉત્પાદનમાં વપરાતા મૂડી માલ પર મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યુટી મુક્તિને બેટરી ઉર્જા સંગ્રહ પ્રણાલી માટે લિથિયમ-આયન સેલના ઉત્પાદનમાં વપરાતા મૂડી માલ સુધી લંબાવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો.

ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (EVs) અને મોબાઇલ ફોન માટે આવશ્યક લિથિયમ-આયન બેટરીના સ્થાનિક ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવાની આશા સાથે આ મુક્તિની જાહેરાત પાછલા બજેટમાં કરવામાં આવી હતી. સરકારે EV બેટરી ઉત્પાદન માટે 35 વધુ મૂડી માલ અને મોબાઇલ ફોન બેટરી ઉત્પાદન માટે 28 વધુ ઉમેર્યા છે.

સૌર કાચ પર કસ્ટમ ડ્યુટી મુક્તિ
આ વર્ષે, નાણામંત્રીએ સોલર ગ્લાસ બનાવવા ઉત્પાદનમાં વપરાતા સોડિયમ એન્ટિમોનેટની આયાત પર મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યુટી મુક્તિની પણ જાહેરાત કરી. સોલર ગ્લાસ એ એક ખાસ, ઓછા આયર્ન, ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ છે જેમાં એન્ટિ-રિફ્લેક્ટિવ ગુણધર્મો છે અને તેને સોલર એનર્જીના ઉપયોગ માટે બનાવવામાં આવે છે. તેનો ઉપયોગ ફોટોવોલ્ટેઇક (PV) પેનલ્સ માટે સૂર્યપ્રકાશ ટ્રાન્સમિશનને મહત્તમ કરવા અથવા ઇમારતોમાં સોલર કંટ્રોલ પ્રદાન કરવા માટે થાય છે.

પોતાના ભાષણમાં, સીતારામને પાછલા બજેટમાંથી ₹20,000 કરોડના ન્યૂક્લિયર એનર્જી મિશનમાં કોઈ ફેરફારની જાહેરાત કરી ન હતી, પરંતુ ન્યૂક્લિયર એનર્જી પ્રોજેક્ટ્સ માટે જરૂરી સામગ્રીની આયાત પર હાલની મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યુટી મુક્તિ 2035 સુધી લંબાવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. વધુમાં, આ મુક્તિ તમામ પરમાણુ પ્લાન્ટોને લાગુ પડશે, તેમની ક્ષમતાને ધ્યાનમાં લીધા વિના.

ભારતના પરમાણુ ઉર્જા મિશનનો હેતુ દેશની ન્યૂક્લિયર એનર્જી ક્ષમતાનો વિસ્તાર કરવાનો છે. આમાં 2033 સુધીમાં નાના મોડ્યુલર રિએક્ટર (SMRs) નો વિકાસ અને 2047 સુધીમાં પરમાણુ ઉર્જા ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર વધારો શામેલ છે, જેનો ધ્યેય 100 GW ની ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરવાનો છે. ગયા વર્ષે, સરકારે પરમાણુ ઉર્જા ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં ખાનગી કંપનીઓને આવા પ્રોજેક્ટ્સના વિકાસને વેગ આપવા અને સ્વચ્છ ઉર્જા ઉત્પાદનમાં સતત વધારો કરવાની મંજૂરી આપવાની યોજનાઓ પણ જાહેર કરી હતી.

તેમના બજેટ 2026 ના ભાષણમાં, સીતારામને ભારતમાં આવશ્યક ખનિજોની પ્રક્રિયા કરવા માટે જરૂરી મૂડી માલની આયાત પર મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યુટીમાંથી મુક્તિ આપવાનો પણ પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. તેવી જ રીતે, તેમણે બાયોગેસ-મિશ્રિત CNG પર ચૂકવવાપાત્ર કેન્દ્રીય એક્સાઇઝ ડ્યુટીની ગણતરી કરતી વખતે બાયોગેસના સમગ્ર મૂલ્યને બાકાત રાખવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો.

