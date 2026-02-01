ETV Bharat / technology

Budget 2026: 15,000 સ્કૂલોમાં ખુલશે કન્ટેન્ટ ક્રિએટર લેબ્સ, ગેમિંગ સેક્ટર પર મોટો દાવ

બજેટ 2026માં સરકાર કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સ, AVCG ઈન્ડસ્ટ્રી અને ડિઝાઈન એજ્યુકેશનને પ્રોત્સાહન આપવાની જાહેરાત કરી.

15,000 સ્કૂલોમાં ખુલશે કન્ટેન્ટ ક્રિએટર લેબ્સ, ગેમિંગ સેક્ટર પર મોટો દાવ
15,000 સ્કૂલોમાં ખુલશે કન્ટેન્ટ ક્રિએટર લેબ્સ, ગેમિંગ સેક્ટર પર મોટો દાવ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 1, 2026 at 5:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: કેન્દ્રીય નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે રવિવાર, 1 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ દેશનું બજેટ રજૂ કર્યું. આ બજેટમાં, નાણાં પ્રધાને ઘણી મોટી જાહેરાતો કરી. તેમણે ભારતની ક્રિએટિવિટીનું પણ ધ્યાન રાખ્યું. આ વખતે, બજેટ રજૂ કરતી વખતે, કેન્દ્રીય નાણાં પ્રધાને કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સ, એનિમેશન, ગેમિંગ અને કોમિક્સ જેવા ક્ષેત્રો પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. સરકાર માને છે કે ભવિષ્યમાં, આ ઉદ્યોગ દેશના યુવાનો માટે નોંધપાત્ર રોજગારીની તકો ઉભી કરી શકે છે.

AVCG ક્ષેત્ર માટે એક મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી હતી
બજેટ ભાષણ દરમિયાન, નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું, "ભારતનું એનિમેશન, વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ્સ, ગેમિંગ અને કોમિક્સ, અથવા AVCG, ઝડપથી વિકસતો ઉદ્યોગ છે જેને 2030 સુધીમાં આશરે 2 મિલિયન વ્યાવસાયિકોની જરૂર પડશે."

તેમણે વધુમાં સમજાવ્યું કે, આ જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને, સરકાર મોટા પાયે કૌશલ્ય વિકાસ માટે તૈયારી કરી રહી છે. નાણાં પ્રધાને જાહેરાત કરી કે ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ક્રિએટિવ ટેક્નોલોજી, મુંબઈના સહયોગથી દેશભરની 15,000 માધ્યમિક શાળાઓ અને 500 કોલેજોમાં AVCG કન્ટેન્ટ ક્રિએટર લેબ્સ ખોલવામાં આવશે.

તેણીએ કહ્યું, "હું દેશભરની 15,000 માધ્યમિક શાળાઓ અને 500 કોલેજોમાં AVCG કન્ટેન્ટ ક્રિએટર લેબ્સ સ્થાપિત કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂકું છું જેથી વિદ્યાર્થીઓને શરૂઆતથી જ આધુનિક સર્જનાત્મક કૌશલ્યો શીખવી શકાય."

આ લેબ્સ દ્વારા, વિદ્યાર્થીઓને એનિમેશન, વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ્સ, ગેમ ડેવલપમેન્ટ, ડિજિટલ સ્ટોરીટેલિંગ અને કોમિક ડિઝાઇન જેવા ક્ષેત્રોમાં વ્યવહારુ તાલીમ મળે તેવી અપેક્ષા છે. જોકે, સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું નથી કે આ લેબ્સ કેવી રીતે કાર્ય કરશે અથવા તેમનું ઓપરેશનલ મોડેલ શું હશે.

નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ડિઝાઇન માટે દરખાસ્ત
વધુમાં, બજેટમાં ડિઝાઇન શિક્ષણ અંગે પણ એક મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું, "ભારતીય ડિઝાઇન ઉદ્યોગ ઝડપથી વિકસી રહ્યો છે, પરંતુ હજુ પણ ભારતીય ડિઝાઇનર્સની અછત છે."

તેમણે આ અંતરને દૂર કરવા માટે એક નવી નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ડિઝાઇનની સ્થાપનાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. તેમણે કહ્યું, "હું ડિઝાઇન શિક્ષણ અને વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એક નવી નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ડિઝાઇનની સ્થાપના કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂકું છું." આ સરકારી જાહેરાતો સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ભારત આગામી વર્ષોમાં માત્ર ટેકનોલોજી માટે જ નહીં પરંતુ સર્જનાત્મક ઉદ્યોગ માટે પણ વૈશ્વિક કેન્દ્ર બનવા માટે તૈયાર છે.

આ પણ વાંચો:

  1. Budget 2026: કેન્દ્રીય બજેટની મહત્વની જોગવાઈઓ, જે તમારે જાણવી જરુરી છે
  2. બજેટ 2026: ખેડૂતો, પશુપાલકો અને મહિલાઓની આવક વધારવા નાણાંમંત્રી લાવ્યા નવી સ્કિમ
  3. Budget 2026: સંરક્ષણ બજેટમાં મોટો વધારો, 7.84 લાખ કરોડ રૂપિયા ફાળવાયા
  4. Union Budget 2026: દરેક જિલ્લામાં બનશે ગર્લ્સ હોસ્ટેલ, નિર્મલા સીતારમણની મોટી જાહેરાત

TAGGED:

CONTENT CREATORS INDIA
ANIMATION GAMING BUDGET
NIRMALA SITHARAMAN BUDGET IN HINDI
BUDGET 2026 ANNOUNCEMENT
CONTENT CREATORS INDIA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.