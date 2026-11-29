ટૂંક સમયમાં લોન્ચ થશે TVS Jupiter 125નું નવું ABS વર્ઝન, જાણો શું હશે તેમાં ખાસ
TVS મોટર પોતાનું લોકપ્રિય સ્કૂટર TVS Jupiter 125નું નવું ABC વર્ઝન માર્કેટમાં ઉતારવા જઈ રહી છે.
Published : November 29, 2026 at 3:42 PM IST
હૈદરાબાદ: ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક TVS મોટર તેના લોકપ્રિય સ્કૂટર, TVS Jupiter 125નું નવું ABS વર્ઝન લોન્ચ કરવાની તૈયારીમાં છે. તેનું વર્તમાન વર્ઝન 2021માં રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારથી તેમાં ખાસ કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. તાજેતરમાં જ જાણવા મળ્યું છે કે TVS Jupiter શ્રેણીના સ્કૂટર્સનું ઉત્પાદન 10 મિલિયન (1 કરોડ) યુનિટના આંકડાને વટાવી ગયું છે.
કંપની આ ફેમિલી-ઓરિએન્ટેડ સ્કૂટરનું એક નવું વેરિઅન્ટ રજૂ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે, જેમાં સિંગલ-ચેનલ ABS સિસ્ટમ આપવામાં આવશે. જોકે આ વેરિઅન્ટ સૌથી મોંઘું હોવાની અપેક્ષા છે, પરંતુ તેનો અર્થ એ નથી કે તેમાં સૌથી વધુ ફીચર્સ હશે.
સિંગલ-ચેનલ ABS TVS Jupiter 125માં શું ખાસ હશે?
હાલમાં, TVS મોટર Jupiter 125ને ચાર વેરિઅન્ટમાં ઓફર કરે છે, જેમાં ટોપ-ટિયર 'SmartXonnect' વેરિઅન્ટની કિંમત ₹91,235 છે. TVS Raider 125 અને Suzuki Access 125 જેવા મોડલ્સની સરખામણીમાં, આગામી ABS વેરિઅન્ટની કિંમત લગભગ ₹4,000 થી ₹7,000 વધુ હોઈ શકે છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, TVS Jupiter 125માં 'SmartXonnect' વેરિઅન્ટમાં જોવા મળતું TFT ડિસ્પ્લે નથી હોતું. તેના બદલે, તેમાં 'DT (ડ્યુઅલ ટોન) SXC' વેરિઅન્ટ જેવી જ નેગેટિવ LCD સ્ક્રીનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જેની કિંમત ₹90,550 છે.
TVS Raider SXC DD—જે ટોચથી બીજા ક્રમનું વેરિઅન્ટ છે તેમાં આગળ અને પાછળ ડિસ્ક બ્રેક્સ અને સિંગલ-ચેનલ ABS આપવામાં આવ્યા છે. તેની કિંમત ₹1.01 લાખ છે, જે તેનાથી નીચેના નોન-ABS SSE વેરિઅન્ટ કરતાં ₹3,800 વધુ છે.
બીજી તરફ, Suzuki Access 125ના 'Ride Connect ABS' વેરિઅન્ટની કિંમત ₹98,432 છે, જ્યારે 'Ride Connect non-ABS' વેરિઅન્ટની કિંમત ₹91,627 છે, એટલે કે બંને વચ્ચે ₹6,805નો તફાવત છે.
ભારતમાં, 'સુઝુકી એક્સેસ 125' એ 150ccથી ઓછી એન્જિન ક્ષમતા ધરાવતા એવા માત્ર બે સ્કૂટર્સમાંથી એક છે, જેમાં સિંગલ-ચેનલ ABS આપવામાં આવી છે. બીજું સ્કૂટર 'VLF મોબ્સ્ટર 135' (VLF Mobster 135) છે, જેની કિંમત 1.30 લાખ રૂપિયા છે અને તેમાં ડ્યુઅલ-ચેનલ ABS મળે છે.
આ બે સિવાય, જો તમે ભારતમાં સિંગલ-ચેનલ ABS ધરાવતું સ્કૂટર શોધી રહ્યા હોવ, તો તમારે મોટા એન્જિન ક્ષમતાવાળા મોડલ્સ પર વિચાર કરવો પડશે. આ શ્રેણીમાં યામાહા એરોક્સ 155 (Yamaha Aerox 155), હીરો ઝૂમ 160 (Hero Xoom 160) અને એપ્રિલિયા SXR GT 175 hp-e (Aprilia SXR GT 175 hp-e) જેવા સ્કૂટર્સનો સમાવેશ થાય છે, જે તમામની કિંમત 1.30 લાખ રૂપિયા કે તેથી વધુ છે.
ABSના ઉમેરા સિવાય, સ્કૂટરની ડિઝાઇનમાં કોઈ મોટા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા નથી. રસપ્રદ વાત એ છે કે, તેના નાના મોડલ, 'TVS જ્યુપિટર 110' માં 2024માં વ્યાપક અપડેટ આપવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તેની ડિઝાઇનથી લઈને ફીચર્સ સુધીની દરેક બાબતમાં સંપૂર્ણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હતો.
પાવરટ્રેનની વાત કરીએ તો, તેમાં અગાઉનું જ 124.8cc એન્જિન આપવામાં આવશે, જે 8.57hp પાવર અને 11.1Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તેમાં 'ઇન્ટિગ્રેટેડ સ્ટાર્ટર-મોટર-જનરેટર' પણ સામેલ હશે. અહેવાલો અનુસાર, ABS યુક્ત 'TVS જ્યુપિટર 125' ડીલરશિપ પર પહોંચવાનું શરૂ થઈ ગયું છે અને કંપની ટૂંક સમયમાં તેને બજારમાં લોન્ચ કરે તેવી અપેક્ષા છે.
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