Truecallerએ ભારતમાં ફ્રી Voicemail ફીચર લૉન્ચ કર્યું, ગુજરાતી સહિત 12 ભાષા સપોર્ટ કરશે
Truecallerની નવી voicemail સુવિધા યૂઝર્સને Spam કોલ્સથી બચાવવાની સાથે મેસેજ સાંભળવા અથવા સરળ અને પ્રાઇવેટ રીત છે.
Published : December 18, 2025 at 5:20 PM IST
હૈદરાબાદ: Truecallerએ ભારતમાં એન્ડ્રોઇડ યુઝર્સ માટે એક નવી અને મફત AI-સંચાલિત વોઇસમેઇલ સુવિધા લોન્ચ કરી છે. કંપનીનો દાવો છે કે તે પરંપરાગત વોઇસમેઇલ સિસ્ટમ્સ કરતાં સંપૂર્ણપણે અલગ, વધુ બુદ્ધિશાળી, પ્રાઇવેટ અને યૂઝર્સને ફ્રેન્ડલી એક્સપીરિયન્સ આપે છે. આ ફીચરની સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ વિશેષતા એ છે કે વોઇસમેઇલ મેસેજ સીધા યૂઝર્સના ફોનમાં સેવ થાય છે એટલે કે કોઇ પણ નંબર પર કૉલ કરવાની કે PIN યાદ રાખવાની જરૂર નથી.
Truecallerની નવી વોઇસમેઇલ ફીચર સ્પામ અથવા અનિચ્છનીય કોલ્સનો સામનો કરવા માટે બનાવવામાં આવી છે. યૂઝર્સ હવે અજાણ્યા અથવા હેરાન કરનારા કોલ્સનો જવાબ આપવાને બદલે વોઇસમેઇલ પર ફોરવર્ડ કરી શકે છે. Truecaller અનુસાર, વોઇસમેઇલ સેટ કરવામાં માત્ર થોડીક સેકન્ડ લાગે છે અને તે સંપૂર્ણપણે મફત છે, જેમાં અમર્યાદિત વોઇસમેઇલનો વિકલ્પ છે.
Truecaller Voicemailની ખાસિયતો
Truecaller Voicemail કોલિંગ એક્સપીરિયન્સની વચ્ચે રાખવામાં આવ્યું છે જેનાથી આ એપ માત્ર caller ID સુધી સીમિત નથી રહેતી પણ એક ડેલી-યૂઝ કોમ્યુનિકેશન પ્લેટફોર્મ બનાવે છે. કંપનીનું કહેવું છે કે આ પગલું સ્પેમ અને ફ્રૉડ કૉલ્સ વિરૂદ્ધ તેમની લડાઇને વધારે મજબૂત બનાવે છે. આ ફીચર સાથે યૂઝર્સને કેટલાક સ્માર્ટ ટૂલ્સ પણ મળે છે.
- Voicemail મેસેજ સીધા ડિવાઇસ પર રેકોર્ડ અને સ્ટોર થાય છે.
- Automatic spam protection અને smart call categorisation
- Playback speed કંટ્રોલ, જેનાથી મેસેજ ઝડપી અથવા ધીમા સાંભળવાની મંજૂરી આપે છે.
- AI સંચાલિત ટ્રાન્સક્રિપ્શન જે મેસેજને સેકન્ડોમાં ટેકસ્ટમાં રૂપાંતરિત કરે છે.
ગુજરાતી સહિત 12 ભારતીય ભાષા સપોર્ટ કરશે
Truecaller Voicemailની એક મોટી તાકાત એ છે કે તે કેટલીક ભારતીય ભાષાઓ સપોર્ટ કરે છે. આ સુવિધા ગુજરાતી, હિન્દી, બંગાળી,મરાઠી, તમિલ,તેલુગુ, કન્નડ, મલયાલમ, ગુજરાતી, નેપાળી, પંજાબી, સંસ્કૃત અને ઉર્દૂ સહિત 12 ભારતીય ભાષાઓમાં વોઇસમેઇલ ટ્રાન્સક્રિપ્શનને સપોર્ટ કરે છે. જેનાથી યૂઝર્સ ચુપચાપ મેસેજ વાંચી શકે છે, ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે તેઓ સાંભળવાનું પસંદ ન કરતા હોય.
આ પણ વાંચો: