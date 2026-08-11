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TRAI એ યુટિલિટી અને કુરિયર કૉલ માટે 1601 સિરીઝના નંબર શરૂ કર્યા

TRAI એ 1601 સિરીઝના નંબરોનો વ્યાપ યુટિલિટી અને લોજિસ્ટિક્સ સેક્ટર સુધી વિસ્તાર્યો છે. આથી ગ્રાહકોને અસલી સર્વિસ કૉલની ઓળખ કરવામાં મદદ મળશે.

પ્રતિકાત્મક ફોટો
પ્રતિકાત્મક ફોટો (IANS Photo)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2026 at 9:02 PM IST

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હૈદરાબાદ: ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઑફ ઈન્ડિયા (TRAI)એ સોમવારે યુટિલિટી, કુરિયર અને લોજિસ્ટિક્સ કંપનીઓની સર્વિસ અને ટ્રાન્ઝેક્શન સંબંધિત કૉલ્સ માટે 1601 સિરીઝના ફોન નંબર શરૂ કર્યા છે.

આ પગલું એટલા માટે ભરવામાં આવ્યું છે કે જેથી ગ્રાહકો અસલી કૉલ્સની ઓળખ કરી શકે અને તેમને એવા દગાબાજો સામે બચાવી શકાય જેઓ સામાન્ય 10 અંકના મોબાઈલ નંબરોનો ઉપયોગ કરીને પોતાને અસલી સર્વિસ અને ટ્રાન્ઝેક્શન કૉલ કરનારી કંપનીના પ્રતિનિધિ તરીકે રજૂ કરે છે. આથી આ પ્રકારની વૉઈસ આધારિત વાતચીત પર વિશ્વાસ વધશે.

પ્રથમ તબક્કામાં, 1601 સિરીઝ વીજ વિતરણ કંપનીઓ, પાણી સપ્લાય કરનારી કંપનીઓ, સિટી ગેસ કંપનીઓ, LPG ડિસ્ટ્રિબ્યુટર્સ, કુરિયર કંપનીઓ, પાર્સલ ડિલિવરી સેવાઓ અને માલની ડિલિવરી કરનારી લોજિસ્ટિક્સ ફર્મો માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.

BFSI સેક્ટર અને સરકારી સંસ્થાઓ વચ્ચે થતા સંચારની મહત્વની અને સંવેદનશીલ પ્રકૃતિને ધ્યાનમાં લઈને, આ નિર્દેશ BFSI અને સરકારી સેક્ટર સિવાયના અન્ય સેક્ટરો માટે જારી કરવામાં આવ્યો છે, જેથી સર્વિસ અને અન્ય સેક્ટરોમાંથી આવતી ફાઇનાન્શિયલ વાતચીત એકબીજામાં મિશ્રિત થતી અટકાવી શકાય.

TRAI એ જાહેરાત કરી છે કે 1601 નંબર સીધા જ યોગ્ય કંપનીઓને આપવામાં આવશે, વચેટિયા અથવા એગ્રીગેટર્સને નહીં. ટેલિકોમ સર્વિસ પ્રોવાઈડર નંબર આપતા પહેલાં કંપનીઓની તપાસ કરશે. આ ઉપરાંત, ટીઆરએઆઈએ પ્રથમ તબક્કામાં સમાવિષ્ટ યોગ્ય કંપનીઓની ઓનબોર્ડિંગ અને માઇગ્રેશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે 90 દિવસની સમયમર્યાદા નક્કી કરી છે.

1601 નંબરનો ઉપયોગ કરનારી કંપનીઓએ આ અંડરટેકિંગ આપવું પડશે કે આ નંબરોનો ઉપયોગ ફક્ત સર્વિસ અને ટ્રાન્ઝેક્શન માટે જ કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે કોઈપણ કંપની અથવા સંસ્થા દ્વારા આ નંબરોનો ઉપયોગ પ્રમોશનલ વૉઈસ કૉલ માટે નહીં કરી શકાય.

બેન્કિંગ, ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ અને ઇન્શ્યોરન્સ (BFSI) સેક્ટરની કંપનીઓ અને સરકારી સંસ્થાઓ દ્વારા સર્વિસ અને ટ્રાન્ઝેક્શન સંબંધિત કૉલ્સ માટે 1600 સિરીઝ અપનાવ્યા પછી 1601 સિરીઝ આવી છે.

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TRAI
NEW 1601 SERIES NUMBERS
TRAI NEW 1601 SERIES NUMBERS
1601 SERIES NUMBERS
TRAI INTRODUCES 1601 SERIES NUMBERS

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