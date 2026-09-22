કોલિંગ અને SMS માટે વધુ સસ્તા રિચાર્જ પ્લાન મળશે, TRAIનો ટેલિકોમ કંપનીઓને આદેશ
TRAIનું માનવું છે કે આવા ટેરિફ માળખાથી ગ્રાહકોની જરૂરિયાતો પૂરતા પ્રમાણમાં સંતોષાઈ શકશે.
Published : September 22, 2026 at 10:21 PM IST
નવી દિલ્હી: ટેલિકોમ ગ્રાહકો, ખાસ કરીને જેમને મોબાઈલ ડેટાની જરૂર નથી, તેમને હવે રિચાર્જ પ્લાન પસંદ કરતી વખતે વધુ વિકલ્પો મળશે. ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (TRAI) એ ટેલિકોમ ઓપરેટરોને માત્ર વોઈસ અને SMS માટેના જેમાં ટૂંકી માન્યતા (વેલિડિટી)ના વિશેષ ટેરિફ વાઉચર્સ (STVs) વિકલ્પોનો વધુ પ્રમાણમાં ઓફર કરવા જણાવ્યું છે.
ટેલિકોમ કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન (13મો સુધારો) નિયમન, 2026 હેઠળ, ઓપરેટરોએ 30 દિવસ કે તેથી ઓછી માન્યતા અવધિ માટે માત્ર વોઈસ અને SMS વાળા STVs ઓફર કરવા પડશે, જેના માટે તેઓ હાલમાં વોઈસ, SMS અને ડેટા વાઉચર્સ ઓફર કરે છે. આ વાઉચર્સના દરમાં (ટેરિફમાં) યોગ્ય ઘટાડો પણ કરવામાં આવશે. ઓપરેટરોએ દર મહિનાની સમાન તારીખે માન્યતા રિન્યૂ કરવાનો વિકલ્પ પણ આપવો પડશે; અને જો કોઈ મહિનામાં તે તારીખ ઉપલબ્ધ ન હોય, તો તે મહિનાની છેલ્લી તારીખને રિન્યુઅલની તારીખ ગણવામાં આવશે.
ગ્રાહકોની પસંદગી
ટેલિકોમ ઓથોરિટીનું માનવું છે કે આવી ટેરિફ વ્યવસ્થા ગ્રાહકોની જરૂરિયાતોને યોગ્ય રીતે સંતોષશે. આ સુધારા ઓછી આવક ધરાવતા ગ્રાહકોને વધુ વિકલ્પો પૂરા પાડશે, જેનાથી તેઓ તેમની જરૂરિયાતો અને આર્થિક ક્ષમતા મુજબ રિચાર્જ કરાવી શકશે. TRAI એવું પણ માને છે કે તેનાથી એવા ગ્રાહકો માટે પસંદગીના વિકલ્પોમાં સુધારો થશે જેઓ ડેટા સાથેના STVs વાપરવાનું પસંદ કરતા નથી.
આ પગલું એવા સમયે લેવામાં આવ્યું છે જ્યારે TRAIના ધ્યાનમાં આવ્યું કે માત્ર વોઈસ અને SMS માટેના STVs મર્યાદિત સંખ્યામાં જ ઉપલબ્ધ છે અને તેમાંના મોટાભાગના લાંબી માન્યતાવાળા હતા. આના કારણે ગ્રાહકો પાસે ખાસ કરીને જેઓ ઓછા ખર્ચ અને ટૂંકા ગાળાના વિકલ્પો શોધી રહ્યા હતા તેમને પસંદગીના વિકલ્પો ઓછા હતા.
TRAI એ જણાવ્યું હતું કે, નવું માળખું ગ્રાહકોને તેમની જરૂરિયાતો અને ચૂકવણી કરવાની ક્ષમતાના આધારે રિચાર્જ પસંદ કરવાની વધુ સુગમતા આપશે, અને સાથે જ એવા લોકોને વધુ વિકલ્પો પૂરા પાડશે જેઓ એવા ડેટા માટે ચૂકવણી કરવા માંગતા નથી જેનો તેઓ ઉપયોગ કરતા નથી. નિયમનકારે આ વર્ષે 7 એપ્રિલે પરામર્શ માટે સુધારાનો મુસદ્દો (ડ્રાફ્ટ) બહાર પાડ્યો હતો. તેને હિતધારકો પાસેથી 1,132 પ્રતિભાવો મળ્યા હતા અને સુધારાને આખરી ઓપ આપતા પહેલા 15 જૂને 'ઓપન હાઉસ ડિસ્કશન' યોજી હતી.
ફરિયાદોની યાદી
સંસદમાં 11 માર્ચ, 2026ના રોજ સંચાર મંત્રાલયના ટેલિકોમ્યુનિકેશન વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવેલા જવાબ મુજબ, આ અંગે 20 ફરિયાદો મળી છે. મંત્રાલયે જવાબ આપ્યો હતો કે 'સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ પબ્લિક ગ્રિવન્સ રિડ્રેસ એન્ડ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ' (CPGRAMS) પોર્ટલના ડેટા મુજબ, વોઇસ પ્લાન્સ સાથે ડેટા સેવાઓને ફરજિયાતપણે જોડવા (બંડલિંગ) અંગે ફેબ્રુઆરી 2026 સુધીમાં 20 ફરિયાદો મળી છે.
આ ફરિયાદો યોગ્ય કાર્યવાહી અને નિર્ણાયક નિવારણ માટે TRAI અને સંબંધિત ટેલિકોમ સેવા પ્રદાતાઓ (TSPs)ને મોકલવામાં આવી હતી. એ પણ જણાવવામાં આવ્યું હતું કે TRAI અને સંબંધિત TSPs પાસેથી મળેલા જવાબોના આધારે ત્યારપછી આ ફરિયાદોનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો છે.
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