25 નવેમ્બરે લોન્ચ થશે Toyota Innova Hycrossનું Facelift મોડેલ; જુઓ તેની પ્રથમ ઝલક
Toyota Kirloskar આગામી 25 નવેમ્બરે Toyota Innova Hycrossનું ફેસલિફ્ટ વર્ઝન લોન્ચ કરવા જઈ રહી છે. આ વાહન માટેનું પ્રથમ ટીઝર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
Published : November 15, 2026 at 10:29 PM IST
હૈદરાબાદ: કાર નિર્માતા Toyota Kirloskar 25 નવેમ્બરે Toyota Innova Hycrossનું ફેસલિફ્ટ વર્ઝન લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. કંપનીએ આ મોડેલ માટે પ્રથમ ટીઝર રજૂ કર્યું છે. આ અપડેટેડ MPVમાં ડિઝાઇનમાં ફેરફારો, ફીચર્સની વિસ્તૃત યાદી અને નવું 'ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ સ્ટ્રોંગ હાઇબ્રિડ' પાવરટ્રેન જોવા મળી શકે છે.
Toyota Innova Hycross Facelift પાસેથી શું અપેક્ષા રાખી શકાય?
કંપની દ્વારા જાહેર કરાયેલા ટીઝરમાં વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવી નથી, પરંતુ તે સ્પષ્ટ કરે છે કે, Toyota Innova Hycross Faceliftમાં નવા હેડલેમ્પ્સ હશે. આ હેડલેમ્પ્સમાં LED DRL સિગ્નેચર આપવામાં આવી છે, જે Toyota Taisor કોમ્પેક્ટ SUV માં જોવા મળેલી ડિઝાઇનની યાદ અપાવે છે.
બાહ્ય દેખાવમાં અન્ય સંભવિત ફેરફારોમાં નવી ડિઝાઇન કરેલી ગ્રિલ, સુધારેલા બમ્પર અને ટેલ-લેમ્પ્સ, તેમજ નવા એલોય વ્હીલ્સનો સમાવેશ થઈ શકે છે.
Toyota Innova Hycross Faceliftનું ઇન્ટિરિયર
ઇન્ટિરિયરની વાત કરીએ તો, આ ફેસલિફ્ટ મોડેલમાં 12.3-ઇંચની મોટી ઇન્ફોટેનમેન્ટ ટચસ્ક્રીન અને 12.3-ઇંચનું ડિજિટલ ડ્રાઇવર ડિસ્પ્લે જોવા મળી શકે છે, આ ફીચર્સ તાજેતરમાં ઇન્ડોનેશિયામાં અપડેટ થયેલી Innova Hycrossમાં પણ જોવા મળ્યા હતા. આ ઉપરાંત વાહનમાં નવી કલર સ્કીમ્સ અને અપહોલ્સ્ટરીના વિકલ્પો પણ મળી શકે છે.
Toyota Innova Hycross Faceliftનું પાવરટ્રેન
અગાઉ જણાવ્યા મુજબ, Toyota Innova Hycross Facelift ભારતનું પ્રથમ 'ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ સ્ટ્રોંગ-હાઇબ્રિડ' મોડેલ બની શકે છે. તેમાં હાલની Innova Hycrossમાં જોવા મળતું 2.0-લિટર, ફોર-સિલિન્ડર સ્ટ્રોંગ-હાઇબ્રિડ પાવરટ્રેન હોઈ શકે છે.
વધુમાં આ એન્જિન 'ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ' (વિવિધ ઇથેનોલ મિશ્રણ)ને સપોર્ટ કરશે. હવે એ જોવાનું રહેશે કે Toyota Innova Hycrossનું આ ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ હાઇબ્રિડ વર્ઝન કયા ઇથેનોલ મિશ્રણને સપોર્ટ કરે છે, અને શું તેના નોન-હાઇબ્રિડ વેરિઅન્ટ્સ પણ E20થી વધુ ઇથેનોલ મિશ્રણ પર ચાલી શકશે કે કેમ?
Toyota Innova Hycross ફેસલિફ્ટ માટે અપેક્ષિત કિંમત
કિંમતની વાત કરીએ તો, Toyota Innova Hycross ફેસલિફ્ટ તેના વર્તમાન મોડલ કરતાં થોડી વધુ મોંઘી હોવાની શક્યતા છે. સંદર્ભ માટે વર્તમાન મોડલની કિંમત ₹19.53 લાખથી ₹31.84 લાખ (એક્સ-શોરૂમ)ની વચ્ચે છે.
ભારતમાં લોન્ચ થયા બાદ નવી Innova Hycross ફેસલિફ્ટ Maruti Suzuki Invicto સામે સ્પર્ધા કરવાનું ચાલુ રાખશે. આ બંને વાહનો એક જ પ્લેટફોર્મ પર બનેલા હોવાથી, એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે શું Maruti Invicto માં પણ આવી જ ફેસલિફ્ટ અપડેટ આપવામાં આવે છે કે કેમ?
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