BaaS સ્કીમ સાથે આ છે 5 સૌથી સસ્તી ઈલેક્ટ્રિક કાર, પહેલા નંબરની કાર માત્ર 4.70 લાખમાં મળશે
જો તમે BaaS સ્કીમ સાથે સસ્તી ઇલેક્ટ્રિક કાર ખરીદવા માંગતા હો, તો તમારે ચોક્કસપણે આ પાંચ કાર પર એક નજર નાખવી જોઈએ.
Published : August 2, 2026 at 10:30 PM IST
હૈદરાબાદ: પેટ્રોલ અને ડીઝલના સતત વધતા ભાવોને કારણે, ભારતમાં ઇલેક્ટ્રિક કાર ધીમે ધીમે મેનસ્ટ્રીમમાં પ્રવેશી રહી છે. લોકો પેટ્રોલ અને ડીઝલ વાહનોના વધુ ખર્ચ-અસરકારક વિકલ્પો શોધતા હોવાથી આ પરિવર્તન આવી રહ્યું છે. ઓછા રનિંગ ખર્ચ ઉપરાંત, પેટ્રોલ અને ઇથેનોલના ભવિષ્ય અંગેની અનિશ્ચિતતાએ ગ્રાહકોને ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી વિશે વિચારવા માટે પ્રેરિત કર્યા છે.
જો તમે કાર ખરીદવા માંગતા હો, તો 'બેટરી-એઝ-એ-સર્વિસ' (BaaS) પ્રોગ્રામ હેઠળ ભારતમાં ઉપલબ્ધ પાંચ સૌથી સસ્તી ઇલેક્ટ્રિક કાર અહીં છે. BaaS મોડેલમાં બેટરી વિના ઇલેક્ટ્રિક વાહન રાખવાનો સમાવેશ થાય છે. ગ્રાહક હકીકતમાં શેલ માટે પેમેન્ટ કરે છે અને મહિનાના ભાડા પર અથવા KM દીઠ વપરાશના આધારે બેટરી પેક લે છે.
5. Kia Syros EV
Kia Indiaએ તાજેતરમાં Kia Syrosનું ઇલેક્ટ્રિક વર્ઝન લોન્ચ કર્યું છે. BaaS સ્કીમ હેઠળ, Kia Syros EV ₹7.99 લાખથી શરૂ થાય છે, બેટરી રેન્ટલની કિંમત ₹3.3 પ્રતિ કિમી છે, જે Windsor કરતાં લગભગ ₹2 સસ્તી છે. નોંધનીય છે કે, Syros EV બે લિક્વિડ-કૂલ્ડ લિથિયમ-આયન બેટરી પેક વિકલ્પોથી સજ્જ છે.
પહેલો વિકલ્પ 42 kWh પેક છે, જ્યારે બીજો 51.4 kWh પેક છે. પહેલો પેક ફ્રન્ટ એક્સલ પર લગાવેલી ઇલેક્ટ્રિક મોટરને પાવર આપે છે, જે 132.76 bhp પાવર અને 255 Nm ટોર્ક આપે છે. એ જ રીતે, બીજો બેટરી પેક ફ્રન્ટ-એક્સલ-માઉન્ટેડ ઇલેક્ટ્રિક મોટરને પાવર આપે છે, જે 168.9 bhp પાવર અને 255 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે.
4. Citroen eC3X
Citroen eC3 ફ્રેન્ચ ઓટોમેકર Citroen નું ઇલેક્ટ્રિક હેચબેક છે. BaaS સ્કીમ સાથે તેની કિંમત ₹6.89 લાખથી શરૂ થાય છે, અને બેટરી રેન્ટલની કિંમત પ્રતિ કિલોમીટર ₹2.26 છે. Citroen eC3X 29.2 kWh હાઇ-ડેન્સિટી લિથિયમ-આયન બેટરી પેકથી સજ્જ છે.
આ બેટરી પરમેનન્ટ મેગ્નેટ સિંક્રનસ મોટરને પાવર આપે છે. આ મોટર 56.2 bhp પાવર અને 143 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. ખાસ કરીને, Citroën eC3 246 કિલોમીટરની રેન્જ આપે છે.
3. Tata Punch EV
યાદીમાં ત્રીજી કાર ટાટા મોટર્સની ઇલેક્ટ્રિક માઇક્રો-SUV, Tata Punch EV છે, જે બે અલગ અલગ બેટરી પેક વિકલ્પો સાથે આવે છે: 30 kWh બેટરી પેક અને 40 kWh બેટરી પેક. આ બેટરી પેક પરમેનન્ટ મેગ્નેટ સિંક્રનસ મોટર સાથે જોડાયેલા છે.
આ મોટર્સ અનુક્રમે 87.16 bhp અને 154 Nm ટોર્ક, અને 127.3 bhp અને 154 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. Tata Punch EV પ્રથમ બેટરી પેક સાથે 375 કિમી અને બીજા બેટરી પેક સાથે 468 કિમીની રેન્જ ઓફર કરે છે. કિંમતની દ્રષ્ટિએ, BaaS યોજના હેઠળ Tata Punch EV ₹6.49 લાખથી શરૂ થાય છે. જોકે, પ્રતિ કિમી ₹2.6 ની બેટરી રેન્ટલ ફી પણ લાગુ પડે છે.
2. MG Comet EV
ભારતની સૌથી નાની ઇલેક્ટ્રિક કાર, MG Comet EV માટે BaaS સ્કીમ હેઠળ પ્રારંભિક એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹4.99 લાખ છે, જેમાં બેટરી રેન્ટલની કિંમત ₹3.20 પ્રતિ કિમી છે.
MG Comet EV 17.3 kWh બેટરી પેક સાથે આવે છે જે પાછળના એક્સલ પર લગાવેલા મેગ્નેટ સિંક્રનસ ઇલેક્ટ્રિક મોટરને પાવર આપે છે. આ મોટર મહત્તમ 41.43 bhp પાવર અને 110 Nm ટોર્ક આપે છે.
1. Tata Tiago EV
યાદીમાં પહેલી કાર Tata Tiago EV છે, જે સ્વદેશી કાર નિર્માતાના પોર્ટફોલિયોમાંથી એક ઇલેક્ટ્રિક હેચબેક છે. તેનું BaaS (બેટરી-એઝ-એ-સર્વિસ) મોડેલ ₹4.69 લાખથી શરૂ થાય છે, જેની બેટરી રેન્ટલ કિંમત ₹2.6 પ્રતિ કિમી છે. Tata Tiago EV બે અલગ અલગ બેટરી પેક વિકલ્પો સાથે ઉપલબ્ધ છે.
તે 19.2 kWh અને 24 kWh બેટરી પેક સાથે આવે છે. આ બેટરી પેક ફ્રન્ટ એક્સલ પર માઉન્ટ થયેલ મેગ્નેટ સિંક્રનસ મોટરને પાવર આપે છે, જે અનુક્રમે આશરે 60 bhp પાવર અને 110 Nm ટોર્ક, અને 73.75 bhp પાવર અને 114 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે.
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