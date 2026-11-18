હવે આ દિગ્ગજ કંપની લૉન્ચ કરી શકે છે તેનાં પહેલા Smart Glasses; જાણો કેવા હોઈ શકે છે ફીચર્સ
Apple જૂન 2027માં WWDCમાં પોતાના પહેલા AI-પાવર્ડ સ્માર્ટ ગ્લાસ રજૂ કરશે, અને વર્ષ ખતમ થતા પહેલા તેનું વેચાણ શરુ થવાની આશા છે.
Published : November 18, 2026 at 10:02 AM IST
હૈદરાબાદઃ એપલ જૂન 2027માં યોજાનારી તેની વાર્ષિક ડેવલપર કોન્ફરન્સ, 'વર્લ્ડવાઇડ ડેવલપર્સ કોન્ફરન્સ' (WWDC) દરમિયાન તેના પ્રથમ સ્માર્ટ ગ્લાસ રજૂ કરી શકે છે. Bloombergના માર્ક ગુરમૈને તેમના 'પાવર ઓન' (Power On) ન્યૂઝલેટરમાં આ સ્માર્ટ ગ્લાસની ડિઝાઈન, ચાર્જિંગ સિસ્ટમ અને સિરી (Siri) સંબંધિત ફીચર્સ વિશે નવી વિગતો જણાવી છે.
Apple સ્માર્ટ ગ્લાસિસની ડિઝાઈન
રિપોર્ટ અનુસાર, હાલના પ્રોટોટાઈપનું ઈન્ટરનલ કોડનેમ N50 છે અને તે Metaના સેકન્ડ જનરેશનના Ray-Bansની તુલનામાં થોડા પાતળા છે.
કહેવાય છે કે આ સ્માર્ટ ગ્લાસ visionOSના એક હળવા વર્ઝન પર ચાલે છે અને તેમાં એક નવી ચિપ લગાવવામા આવી છે, જે જૂના Apple વૉચ મૉડલમાં ઉપયોગ થયેલી ચિપ જેવી જ છે. પહેલાની રિપોર્ટમાં પણ આ સંકેત આપવામા આવ્યો હતો કે આ ગ્સાસિસ ઘણા પ્રકારના ફ્રેમ સ્ટાઈલ અને કલર્સમાં આવી શકે છે.
Apple સ્માર્ટ ગ્લાસિસની ચાર્જિંગ સિસ્ટમ
પ્રોટોટાઈપ યૂનિટ્સમાં એક ફ્લેટ, ત્રણ-પિનવાળી મેગ્નેટિક કનેક્ટર આપવામા આવ્યું છે, જે લગભગ એક 'નાની ગોળી'ના આકારનું છે અને ચશ્માની ડાબી દાંડીના છેડા પાસે જોડાયેલું હોઈ શકે છે. રિપોર્ટ અનુસાર, 'MagSafe' જેવું દેખાતું આ આયતાકાર ચાર્જર, સ્માર્ટ ગ્લાસ પહેરીને પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે.
જો કે, એ હજુ સ્પષ્ટ નથી કે ફાઈનલ પ્રોડક્ટમાં પણ આ ડિઝાઈન હશે કે નહીં. આ ચશ્મામાં વાઈ-ફાઈ કનેક્ટિવિટી પણ હશે, જેનાથી iPhone પાસે ન હોવા પર પણ કેટલાક ફંક્શન્સ (થર્ડ-પાર્ટી એપ્સ ઉપરાંત) કામ કરતા રહેશે.
ઉદાહરણ માટે, બની શકે છે કે યુઝર પોતાના ફોનથી દૂર ગયા બાદ પણ વાઈ-ફાઈ મારફતે ગીત સાંભળી શકે છે, જોકે, આ ચશ્માં પોતાની મેળે સંપૂર્ણ રીતે કામ નહીં કરે. Metaના AI ચશ્માની જેમ, Appleના ચશ્મામાં પણ કેમેરા, માઈક્રોફોન અને સ્પીકર હોઈ શકે છે, સાથે જ તેમાં Siri AIનું એક્સેસ પણ મળશે.
Siri પર હશે વધારે ધ્યાન
રિપોર્ટના અનુસાર, આ ગ્સાસિસ મુખ્ય રીતે Appleના અપડેટેડ Siri AI પર નિર્ભર હશે, જે તેમાં એક મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવશે. Appleએ સૌથી પહેલા 2024માં આ એડવાન્સ્ડ એપ-કંટ્રોલ ક્ષમતાઓની ઝલક દેખાડી હતી, અને તાજેતરમાં, વ્યાપક સ્તરે રિલીઝ કરતા પહેલા, iOS 27.3 Betaમાં તેના માટે જરૂરી ફ્રેમવર્કનું રોલ આઉટ કરવાનું શરુ કરી દીધું છે.
સ્માર્ટ ગ્લાસિસનું વધતું બજાર
સ્માર્ટ ગ્લાસ હાલ શરુઆતી દૌરમાં છે, પણ તેમાં લોકોનો રસ ઝડપથી વધી રહ્યો છે. કાઉન્ટરપૉઈન્ટ રિસર્ચના અનુસાર, 2024ની તુલનામાં 2025ના બીજા ક્વાર્ટરમાં આ સેક્ટરમાં વર્ષે દિવસે 139 ટકાનો વધારો થયો છે. આ ગ્રોથનો એક મોટો ભાગ Metaના AI ગ્લાસની વધતી લોકપ્રિયતાના કારણે આવ્યો છે.
જો કે, આ ગ્લાસને લઈને પ્રાઈવેસી સાથે જોડાયેલી ગંભીર ચિંતાઓ પણ પેદા થઈ ગઈ છે. એ જોવાનું રસપ્રદ હશે કે Apple આવા ગ્લાસિસ કેવી રીતે ડિઝાઈન કરે છે, જેને લોકો પોતાની પ્રાઈવેસી માટે સતત જોખમ ન માને.
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