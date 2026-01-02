જાન્યુઆરી 2026માં લોન્ચ થવા જઈ રહી છે આ 6 કાર, જાણો કઈ કાર યાદીમાં શામેલ છે
2026નું વર્ષ શરૂ થઈ ગયું છે, અને તેના પહેલા મહિનામાં, જાન્યુઆરીમાં જ ઘણી કાર બજારમાં લોન્ચ થવા જઈ રહી છે.
January 2, 2026
હૈદરાબાદ : 2026ની શરૂઆત સાથે, ઓટોમેકર્સે નવા ઉત્પાદનો લોન્ચ કરવાની તૈયારી શરૂ કરી દીધી છે. કાર ઉત્પાદકો જાન્યુઆરી 2026માં તેમના કેટલાક ઉત્પાદનો લોન્ચ કરવા માટે તૈયાર છે. આ પેકમાં સ્થાનિક કાર ઉત્પાદકો મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા અને ટાટા મોટર્સ અગ્રણી છે, જેમાં ભૂતપૂર્વ ચાર મોડેલ (એક EV સહિત) લોન્ચ કરશે.
સ્થાનિક કાર ઉત્પાદક મારુતિ સુઝુકી તેની પહેલી EV લોન્ચ કરે તેવી અપેક્ષા છે. કિયા ઇન્ડિયા આ યાદીમાં સામેલ હોત, પરંતુ કંપનીએ આજે નવી જનરેશનની કિયા સેલ્ટોસ લોન્ચ કરી છે. વધુમાં, નિસાન અને રેનો જાન્યુઆરી 2026માં એક-એક નવું મોડેલ રજૂ કરવાના છે. રેનો લગભગ ચાર વર્ષ પછી તેના લોકપ્રિય નેમપ્લેટમાંથી એકને માર્કેટમાં લાવી રહી છે.
1. મહિન્દ્રા XUV 7XO (લોન્ચ: 5 જાન્યુઆરી, 2026)
આ પ્રીમિયમ SUV, જે મૂળ મહિન્દ્રા XUV700 તરીકે જાણીતી હતી, તે જાન્યુઆરીમાં મહિન્દ્રા XUV 7XO તરીકે લોન્ચ થવાની ધારણા છે. તેની અંદાજિત કિંમત રુ.14.00 લાખ અને રુ.25.00 લાખની વચ્ચે હોવાની ધારણા છે. તે મહિન્દ્રાના સાબિત 2.0-લિટર ટર્બો-પેટ્રોલ અને 2.2-લિટર ટર્બો-ડીઝલ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત હશે, જે તેમની વર્તમાન સ્થિતિમાં અનુક્રમે 200hp અને 185hp સુધીનું ઉત્પાદન કરે છે.
મહિન્દ્રા XUV 7XO ડીઝલમાં ઓલ-વ્હીલ ડ્રાઇવ હશે, જ્યારે ટ્રાન્સમિશન વિકલ્પોમાં મેન્યુઅલ અને ટોર્ક-કન્વર્ટર ઓટોમેટિકનો સમાવેશ થાય છે. મહિન્દ્રા XUV 7XO ની મુખ્ય વિશેષતાઓમાં મહિન્દ્રા XEV 9e અને 9S જેવું જ ટ્રિપલ-સ્ક્રીન સેટઅપ શામેલ છે. તેમાં આગળની પેસેન્જર સીટ માટે પાવર્ડ 'બોસ' મોડ, ટુ-સ્પોક સ્ટીયરિંગ વ્હીલ અને હરમન કાર્ડન ઓડિયો પણ છે. બાહ્ય અને આંતરિક ડિઝાઇનમાં ફેરફાર 7XO ને XUV700 થી અલગ પાડવામાં મદદ કરશે.
2. ટાટા હેરિયર અને સફારી પેટ્રોલ વર્ઝન (લોન્ચ: જાન્યુઆરીના પહેલા અઠવાડિયામાં)
નવી ટાટા સિએરામાં રજૂ કરાયેલ, ટાટા મોટર્સનું નવું 1.5-લિટર 'હાયપરિયન' ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિન હવે ટાટા હેરિયર અને સફારીમાં પણ જોવા મળે છે. બંને વાહનોમાં, આ ચાર-સિલિન્ડર પેટ્રોલ એન્જિનનું આઉટપુટ 170 hp અને 280 Nm ટોર્ક સુધી વધારવામાં આવ્યું છે. તેને 6-સ્પીડ મેન્યુઅલ અથવા 6-સ્પીડ ટોર્ક-કન્વર્ટર ઓટોમેટિક સાથે જોડી શકાય છે.
નવી ટાટા હેરિયર પેટ્રોલની કિંમત રુ.13.00 લાખથી રુ.24.50 લાખની વચ્ચે હોવાની ધારણા છે, જ્યારે ટાટા સફારી પેટ્રોલ વેરિઅન્ટની કિંમત રુ.14.00 લાખથી રુ.25.50 લાખની વચ્ચે હોવાની ધારણા છે. આ SUVના ટોપ-સ્પેસિફિકેશન પેટ્રોલ વેરિઅન્ટમાં 14.5-ઇંચ QLED ટચસ્ક્રીન, ફ્રન્ટ અને રીઅર કેમેરા માટે 'વોશર' ફંક્શન, ડિજિટલ IRVM અને 10-સ્પીકર JBL ઓડિયો સિસ્ટમ છે.
3. ટાટા પંચ ફેસલિફ્ટ (લોન્ચ: જાન્યુઆરી)
ટાટા મોટર્સ જાન્યુઆરી 2026માં ટાટા પંચ ફેસલિફ્ટ લોન્ચ કરે તેવી અપેક્ષા છે, જેની કિંમત રુ.6.00 લાખ થી રુ.9.50 લાખની વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે. અપડેટેડ ટાટા પંચ વધુ આધુનિક દેખાવ માટે પંચ EVમાંથી કેટલાક ડિઝાઇન તત્વો ઉધાર લે તેવી અપેક્ષા છે, જ્યારે નવી સુવિધા અને તકનીકી સુવિધાઓ એકંદર અનુભવને વધારશે.
2026 ટાટા પંચ હાલના 1.2-લિટર ત્રણ-સિલિન્ડર એન્જિન સાથે આવશે, જે લગભગ 88hp પાવર અને 115Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે, જે 5-સ્પીડ મેન્યુઅલ અથવા 5-સ્પીડ AMT ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલ છે.
4. નિસાન Gravite (લોન્ચ: જાન્યુઆરી)
જાપાની કાર ઉત્પાદક નિસાન પણ ભારતમાં તેની પહેલી MPV લોન્ચ કરવા માટે તૈયાર છે. નવી નિસાન Gravite CMF-A+ પ્લેટફોર્મ પર બનાવવામાં આવશે, જે રેનો ટ્રાઇબરને પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ કારની કિંમત ₹6 લાખથી ₹9 લાખની વચ્ચે હોવાની અપેક્ષા છે.
નિસાન ગ્રેવાઇટ માટેના એન્જિન વિકલ્પોમાં રેનો ટ્રાઇબરમાં જે 1.0-લિટર, ત્રણ-સિલિન્ડર પેટ્રોલ એન્જિન છે તેનો સમાવેશ થાય છે. આ એન્જિન 72 hp અને 96 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. ગિયરબોક્સ વિકલ્પોમાં 5-સ્પીડ મેન્યુઅલ અને 5-સ્પીડ AMT શામેલ હોવાની અપેક્ષા છે.
5. રેનો ડસ્ટર (લોન્ચ: 26 જાન્યુઆરી)
રેનોએ લગભગ ચાર વર્ષ પહેલાં ભારતમાં રેનો ડસ્ટરનું વેચાણ અને ઉત્પાદન બંધ કરી દીધું હતું. હવે, કંપની નેમપ્લેટને ફરીથી શરૂ કરવા જઈ રહી છે. નવી પેઢીની રેનો ડસ્ટર 2026 ના પ્રજાસત્તાક દિવસ પર નવા અવતારમાં રજૂ થવાની અપેક્ષા છે. નવી રેનો ડસ્ટરના હાઈ વેરિઅન્ટમાં 156hp 1.3-લિટર ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિનનો ઉપયોગ થવાની અપેક્ષા છે જે ગ્લોબલ-સ્પેક મોડેલમાં ઉપલબ્ધ છે.
લોઅર વેરિઅન્ટમાં રેનો કાઇગર જેવું જ 1.0-લિટર થ્રી-સિલિન્ડર ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિન હોઈ શકે છે, જે 100 hp અને 160 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. જોકે, રેનો વધુ પાવર ઉત્પન્ન કરવા માટે આ એન્જિનમાં ફેરફાર કરે તેવી શક્યતા છે, જે આ મધ્યમ કદની SUVના વધેલા વજનને વળતર આપશે. નવી રેનો ડસ્ટરની કિંમત ₹10 લાખથી ₹20 લાખની વચ્ચે હોવાની અપેક્ષા છે, અને ભારત-સ્પેક મોડેલ તેના વૈશ્વિક સમકક્ષ કરતા અલગ દેખાવાની શક્યતા છે.
6. મારુતિ સુઝુકી ઈ-વિટારા (લોન્ચ: જાન્યુઆરીના અંતમાં)
મારુતિ સુઝુકી પણ આ યાદીમાં છે, અને જો કોઈ સમસ્યા ન હોય, તો કંપની જાન્યુઆરી 2026 માં ભારતમાં તેની પહેલી EV, મારુતિ સુઝુકી e-Vitara લોન્ચ કરી શકે છે. કિંમત રુ.18.00 લાખ થી રુ.25.00 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) ની વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે.
મારુતિ ઇ-વિટારાના એન્ટ્રી-લેવલ વેરિઅન્ટમાં 49kWh બેટરી પેક સાથે 144hp ફ્રન્ટ-માઉન્ટેડ ઇલેક્ટ્રિક મોટર હોવાની અપેક્ષા છે. આ મારુતિ ઇવીના ટોપ-સ્પેક વેરિઅન્ટમાં 61kWh બેટરી પેક હોવાની અપેક્ષા છે, જે 174hp ઇલેક્ટ્રિક મોટરને પાવર આપે છે. મોટા બેટરી પેક સાથે ઇ-વિટારામાં ARAI દ્વારા દાવો કરાયેલ 543kmની રેન્જ છે.
