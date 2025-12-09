ETV Bharat / technology

નવી 2026 MG હેક્ટર ફેસલિફ્ટનું પહેલું ટીઝર રિલીઝ, જાણો નવા ફેરફાર વિશે

JSW MG મોટર ઇન્ડિયાએ 2026 MG હેક્ટર ફેસલિફ્ટ માટે ટીઝર રિલીઝ કર્યું છે. તે ટૂંક સમયમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે.

નવી 2026 MG હેક્ટર ફેસલિફ્ટનું પહેલું ટીઝર રિલીઝ
નવી 2026 MG હેક્ટર ફેસલિફ્ટનું પહેલું ટીઝર રિલીઝ (Photo - MG Motor India)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 9, 2025 at 3:26 PM IST

હૈદરાબાદ: JSW MG મોટર ઇન્ડિયાએ 2026 MG હેક્ટર ફેસલિફ્ટ માટે તેનું પહેલું સત્તાવાર ટીઝર રિલીઝ કર્યું છે. આ નવું ફેસલિફ્ટ મોડેલ ટૂંક સમયમાં બજારમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે. નવી MG હેક્ટરને તેની અપીલ વધારવા માટે કેટલાક કોસ્મેટિક અપડેટ્સ પણ પ્રાપ્ત થશે.

MG હેક્ટર ભારતીય બજારમાં કંપનીની પહેલી SUV હતી અને હવે બજારમાં વધુ પ્રીમિયમ પોઝિશનિંગ માટે તેમાં સુધારેલી ડિઝાઇન ફિલોસફી દર્શાવવામાં આવશે. MG મોટરે JSW ગ્રુપ સાથે ભાગીદારી કર્યા પછી આ SUVનું પહેલું મોટું અપડેટ હશે.

MG હેક્ટર ભારતમાં કંપનીના સૌથી મહત્વપૂર્ણ મોડેલોમાંનું એક છે, જે અગાઉ કુલ વેચાણમાં નોંધપાત્ર હિસ્સો ધરાવતું હતું. તાજેતરના મહિનાઓમાં, ભારતીય બજારમાં MG નામ સ્થાપિત કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવવા છતાં, કાર ધીમે ધીમે રેન્કિંગમાં નીચે સરકી ગઈ છે. તેના નવા અપડેટ સાથે, કંપનીનો ઉદ્દેશ્ય નેમપ્લેટને રિફ્રેશ કરવાનો અને અત્યંત સ્પર્ધાત્મક સેગમેન્ટમાં તેની અપીલ પુનઃસ્થાપિત કરવાનો છે.

2026 MG Hector ડિઝાઇન

તેની ડિઝાઇન અંગે, ટીઝર ક્લિપમાં અપડેટ્સ વિશે ઘણી વિગતો જાહેર કરવામાં આવી નથી, પરંતુ MG Hector ફેસલિફ્ટના ટેસ્ટ મ્યુલ્સ ભારતીય રસ્તાઓ પર જોવા મળ્યા છે, જે તેમાં શું હોઈ શકે છે તેની ઝલક આપે છે. નવીનતમ અપડેટમાં સુધારેલી બાહ્ય ડિઝાઇન દર્શાવવામાં આવશે, જેમાં બોલ્ડ દેખાવ માટે અપડેટેડ બમ્પર્સનો સમાવેશ થાય છે.

નવા ડિઝાઇન તત્વોમાં અપડેટેડ ફ્રન્ટ ફેસિયા અને ફરીથી ડિઝાઇન કરેલ ગ્રિલનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, સિગ્નેચર LED સેટઅપ જાળવી રાખવામાં આવ્યું છે, જેમ કે MG Hector ના એકંદર સિલુએટ છે. જો કે, 2026 મોડેલમાં નવા એલોય વ્હીલ્સ હશે, જે કદમાં 19-ઇંચ યુનિટ સુધી વધી ગયા છે.

2026 MG Hector ઇન્ટિરિયર અને સુવિધાઓ

2026 MG Hector તેના મોટાભાગના હાલના ટેક સ્યુટને જાળવી રાખે તેવી અપેક્ષા છે, પરંતુ કેટલીક નવી સુવિધાઓ સાથે વધુ પ્રીમિયમ અને સુવિધાથી ભરપૂર હશે. આમાં વેન્ટિલેટેડ રીઅર સીટ્સ અને તેના ડિસ્પ્લે માટે અપડેટેડ યુઝર ઇન્ટરફેસનો સમાવેશ થાય છે.

પેનોરેમિક સનરૂફ, ડિજિટલ ક્લસ્ટર, એમ્બિયન્ટ લાઇટિંગ, વાયરલેસ ચાર્જિંગ, પાવર્ડ ડ્રાઇવર સીટ અને એર પ્યુરિફાયર જેવી અન્ય સુવિધાઓ એ જ રહેશે. જોકે, તેના કનેક્ટેડ ટેક સ્યુટને નવી સુવિધાઓ અને ADAS ફંક્શન્સના વ્યાપક સેટ સાથે અપગ્રેડ કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.

2026 MG હેક્ટર પાવરટ્રેન

હેક્ટર SUV બે પાવરટ્રેન વિકલ્પો સાથે વેચાઈ રહી છે: 1.5-લિટર ટર્બોચાર્જ્ડ પેટ્રોલ એન્જિન અને 2.0-લિટર ટર્બોડીઝલ એન્જિન. પેટ્રોલ યુનિટ 141 bhp અને 250 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે અને તેને 6-સ્પીડ મેન્યુઅલ અથવા CVT સાથે જોડી શકાય છે. બીજી તરફ, ડીઝલ એન્જિન 167 bhp અને 350 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે અને તે ફક્ત 6-સ્પીડ મેન્યુઅલ ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલું છે.

