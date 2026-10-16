Teslaની Roadster કાર હવામાં ઉડી, એલન મસ્કે શેર કર્યો વીડિયો
ટેસ્લાએ એક નવી ડિઝાઇન ધરાવતું Roadsterનું પ્રદર્શન કર્યું જેમાં SpaceX દ્વારા વિકસિત કોલ્ડ-ગેસ થ્રસ્ટર્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
Published : October 16, 2026 at 3:41 PM IST
હૈદરાબાદ: 'લાગે છે ભવિષ્યમાં હવામાં ઉડનારી કાર જોવા મળશે'. એલન મસ્કે X પર આ વાત કરી છે. એલન મસ્કે પોતાની કંપની SpaceX દ્વારા વિકસિત થ્રસ્ટર્સનો ઉપયોગ કરતા એક નવી ડિઝાઇન કરવામાં આવેલી Tesla Roadsterનો વીડિયો પોસ્ટ કર્યો છે જેમાં આ કાર અન્ય વાહનોની ઉપરથી ઉડે છે. થોડી વાર હવામાં સ્ટન્ટ કર્યા બાદ આ કાર સુરક્ષિત રીતે નીચે ઉતરે છે.
Teslaના ઓફિશિયલ X એકાઉન્ટ પર આ વીડિયો શેર કરવામાં આવ્યો છે જેમાં ગાડી અને રૈંપ પર ચઢે છે અને ઊંધી ચાલે છે. હવામાં ઉડે છે અને પછી જમીન પર ઊતરતી જોવા મળે છે. આ ડેમો ટેક્સાસના મેકગ્રેગરના SpaceXની એક ફેસિલિટી સેન્ટરમાં આયોજિત એક કાર્યક્રમ દરમિયાન આપવામાં આવ્યો હતો.
Turns out the future does have flying cars https://t.co/6fexPp6SXI— Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026
આ પ્રદર્શન નિયંત્રિત પરિસ્થિતિઓમાં યોજવામાં આવ્યું હતું અને આ વાતની શક્યતા ઓછી છે કે Tesla Roadsterને સાર્વજનિક રસ્તા પર ઉડાન ભરવા માટે મંજૂરી મળશે, છતા પણ આ ફ્લાઇંગ કાર કોન્સેપ્ટ મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
આ નવી ડિઝાઇન ધરાવતા વાહનમાં SpaceX દ્વારા વિકસિત 'કોલ્ડ-ગેસ થ્રસ્ટર્સ' લાગેલા છે, જે થ્રસ્ટ (ધક્કો) ઉભો કરવા માટે દબાણ ધરાવતી ગેસનો ઉપયોગ કરે છે. અન્ય વિશેષ પ્રણાલીઓ સાથે મળીને આ ટેકનિક વાહનને હવામાં રહેવા અને આવી હરકતો કરવામાં સક્ષમ બનાવે છે, જે એક સામાન્ય કાર માટે શક્ય છે.
રીડિઝાઇન કરવામાં આવી Tesla RoadSter
Tesla Roadsterની જાહેરાત પ્રથમ વખત 9 વર્ષ પહેલા, નવેમ્બર 2017માં કરવામાં આવી હતી. જોકે, આ પ્રોજેક્ટમાં વિલંબ થયો, જેને કારણે ગ્રાહકને આ વાહન માટે વર્ષો સુધી રાહ જોવી પડે છે. હવે આશા છે કે કંપની 2028માં આ ઇલેક્ટ્રિક સ્પોર્ટ્સ કારનું ઉત્પાદન શરૂ કરશે.
Real life, baby https://t.co/3QEqn18wig— Tesla (@Tesla) October 16, 2026
રીડિઝાઇન કરવામાં આવેલા Tesla Roadsterમાં એક મલ્ટી-મોડ ફેન અને ગ્રાઉન્ડ સીલિંગ સિસ્ટમ આપવામાં આવી છે, જે ગાડીની નીચેથી હવાને ખેચે છે. Teslaનું કહેવું છે કે આ સક્શન એટલું છે કે ગાડી એક જગ્યાએ ઉભી રહેવા પર ઊંધી લટકેલી રહી શકે છે.
આ કારમાં લાગેલા ફેન અને એક્ટિવ વિંગ્સ દરેક પ્રકારની સ્થિતિમાં ટ્રેક્શન અને કોર્નરિંગ સ્પીડને વધારે છે. આ સિવાય, તેમાં એડવાન્સ્ડ કોલ્ડ-ગેસ થ્રસ્ટર અને સંપૂર્ણ ઇલેક્ટ્રિક એક્ચુએટર્સ આપવામાં આવ્યા છે, જે કારને હવામાં ઉડવામાં તેને સ્થિર રાખવા માટે ઘણા નાના ભાગમાં જરૂરી બદલાવ કરી શકે છે.
આ નવી ડિઝાઇન ધરાવતા વાહનમાં હેડલાઇટ્સ, પુરી લંબાઇ ધરાવતી ટેલલાઇટ અને સમતલ સપાટી સાથે એક સરળ અને ટેકનિકલ રૂપ આપવામાં આવ્યું છે. સુધારેલ માળખાકીય મજબૂતાઈ માટે પાતળા-સ્પોક વ્હીલ્સ, એરોસ્પેસ-પ્રેરિત ફિનિશ માટે ઇનો વ્હાઇટ પેઇન્ટ, યુવી અને ક્રાયોજેનિક સુરક્ષા, ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ડિસીપેશન અને કાટ પ્રતિકાર મળે છે.
Do a kickflip! https://t.co/DJ1Bq1yu8m— Tesla (@Tesla) October 16, 2026
આ કારમાં "ગોલ્ડ ગ્લેઝ્ડ" ટિન્ટેડ ગ્લાસ છે જે સ્પેસસુટના વાઇઝર પર કોપર કોટિંગ જેવો દેખાય છે. અંદર, કારમાં "અલ્ટ્રા-વ્હાઇટ" ઇન્ટિરિયર છે જેમાં ગ્રે માઇક્રોસ્યુડ ડિટેલિંગ અને સારી પકડ માટે સીટ બોલ્સ્ટર્સ છે. તેમાં મેન્યુઅલ કંટ્રોલ અને ફિક્સ્ડ સીટ પોઝિશન છે. સમગ્ર માળખું મેગ્નેશિયમ, ટાઇટેનિયમ અને કાર્બન ફાઇબર જેવા હળવા છતાં અત્યંત મજબૂત સામગ્રીથી બનેલું છે.
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