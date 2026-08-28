Tecno Spark Go 3 Pro ભારતમાં લોન્ચ, ભીના હાથથી પણ ચલાવી શકશો આ સ્માર્ટફોન
Tecno એ ભારતમાં એક નવો સ્માર્ટફોન લોન્ચ કર્યો છે જે બજેટ કિંમત શ્રેણીમાં વેચાશે અને તેમાં IR રિમોટ છે.
Published : August 28, 2026 at 4:41 PM IST
હૈદરાબાદ: Tecno એ ભારતમાં Tecno Spark Go 3 Pro નામનો નવો સ્માર્ટફોન લોન્ચ કર્યો છે. આ એન્ટ્રી-લેવલ સેગમેન્ટનો ફોન છે. તેમાં 120Hz રિફ્રેશ રેટ, વેટ-ટચ ક્ષમતા, IP69 રેટિંગ, ડ્રોપ રેઝિસ્ટન્સ અને 5200mAh બેટરી સહિત અનેક નોંધપાત્ર ફીચર્સ છે. ફોનના ફીચર્સ, વિશિષ્ટતાઓ અને કિંમત પર એક નજર કરીએ.
Tecno Spark Go 3 Pro: ફીચર્સ અને સ્પેસિફિકેશન
Tecno એ આ નવા સ્માર્ટફોનને 6.78-ઇંચ HD+ IPS LCD ડિસ્પ્લેથી સજ્જ કર્યો છે જે 720x1,526 પિક્સેલનું રિઝોલ્યુશન ધરાવે છે. સ્ક્રીન 120Hz સુધીના રિફ્રેશ રેટ, 580 nits સુધીની પીક બ્રાઇટનેસ, 20:9 આસ્પેક્ટ રેશિયો અને 240Hz ટચ સેમ્પલિંગ રેટને સપોર્ટ કરે છે.
Taiyaari hai poori, let's go! Aa gaya hai naya #SparkGo3Pro 😎— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) August 28, 2026
Desh Jaise Dumdaar features ke saath:
💪 Segment's First IP68 & IP69 Rated Phone*
🏋️ Drop Resistant* Upto 1.5m**
🎙️ AI Voiceprint Noise Cancellation
✅ Upto 12GB*** RAM
🔊Dual DTS Speakers
⚡ 5200mAh Battery… pic.twitter.com/IB6bQbL5co
આ ડિવાઇસમાં ઓક્ટા-કોર MediaTek Helio G81 4G ચિપસેટ આપેલી છે, જે ગ્રાફિક્સ માટે Mali-G52 MC2 GPU સાથે જોડાયેલ છે. તે 4GB LPDDR4X RAM સાથે આવે છે, જેને વર્ચ્યુઅલ RAM દ્વારા 12GB સુધી વધારી શકાય છે, અને 128GB UFS 2.2 સ્ટોરેજ ઓફર કરે છે.
પાછળના ભાગમાં, Tecno Spark Go 3 Pro માં f/1.8 અપર્ચર અને ઓટોફોકસ સાથે 13MP કેમેરા છે. સેલ્ફી અને વિડીયો ચેટ માટે, તેમાં f/2.0 અપર્ચર અને ફિક્સ્ડ ફોકસ સાથે 8MP ફ્રન્ટ કેમેરા શામેલ છે.
|સ્પેસિફિકેશન
|ડિટેલ્સ
|ડિસ્પ્લે
|6.78-ઇંચ HD+ (720×1526) IPS LCD, 120Hz, 580 nits પીક બ્રાઇટનેસ, 240Hz ટચ સેમ્પલિંગ
|પ્રોસેસર
|MediaTek Helio G81 (4G), Mali-G52 MC2 GPU
|રેમ + સ્ટોરેજ
|4GB LPDDR4X RAM (12GB વર્ચ્યુઅલ સુધી) + 64GB/128GB UFS 2.2
|રીઅર કેમેરા
|13MP (f/1.8, ઓટોફોકસ)
|ફ્રન્ટ કેમેરા
|8MP (f/2.0)
|બેટરી અને ચાર્જિંગ
|5,200mAh, 10W ચાર્જિંગ (બોક્સમાં ચાર્જર શામેલ છે)
|OS
|Android 16
|અન્ય મુખ્ય ફીચર્સ
|સાઇડ-માઉન્ટેડ ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર, IR રિમોટ, ડ્યુઅલ DTS સ્પીકર્સ, AI વોઇસપ્રિન્ટ નોઇઝ કેન્સલેશન, Wi-Fi, બ્લૂટૂથ, GPS, USB ટાઇપ-C, OTG
|કલર
|બર્ગન્ડી રેડ, એક્લિપ્સ બ્લેક, મિસ્ટ સિલ્વર, સનરાઇઝ ઓરેન્જ
|કિંમત
|₹15,999થી શરૂ થાય છે
ડસ્ટ અને પાણી સામે રક્ષણ માટે ફોન IP68 અને IP69 રેટિંગ સાથે આવે છે. આ Tecno ફોન 5,200mAh લિથિયમ-આયન પોલિમર બેટરીથી સજ્જ છે જે 10W ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે; બોક્સમાં ચાર્જર પણ શામેલ છે.
કનેક્ટિવિટીની દ્રષ્ટિએ, નવા Tecno ફોનમાં Wi-Fi, બ્લૂટૂથ, GPS, OTG સપોર્ટ અને ટાઇપ-C પોર્ટ છે. તે સાઇડ-માઉન્ટેડ ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર, ઇન્ફ્રારેડ સેન્સર અને એમ્બિયન્ટ લાઇટ સેન્સર સહિત અનેક સેન્સર સાથે પણ આવે છે.
ફોનમાં AI વોઇસપ્રિન્ટ નોઇઝ કેન્સલેશન છે. વધુમાં, તેમાં IR રિમોટ ફંક્શનનો સમાવેશ થાય છે, જે તમને AC અને ટીવી જેવા ઘરનાં ઉપકરણોને દૂરથી નિયંત્રિત કરવાની મંજૂરી આપે છે. તે ડ્યુઅલ DTS સ્પીકર્સ સાથે પણ આવે છે.
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