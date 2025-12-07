TVS રોનિન એગોન્ડા લોન્ચ થયું, કંપનીએ Apache RTX 300ની 20મી એનિવર્સરી એડિશન પણ રજૂ કરી
ટીવીએસ મોટરે ટીવીએસ રોનિનના ખાસ એગોન્ડા એડિશન સાથે ટીવીએસ અપાચે આરટીએક્સ 300 ની 20મી એનિવર્સરી એડિશન પણ રજૂ કરી છે.
Published : December 7, 2025 at 3:54 PM IST
હૈદરાબાદ : TVS MotoSoulની પાંચમી આવૃત્તિ હાલમાં ચાલી રહી છે, અને પહેલા જ દિવસે, કંપનીએ TVS Ronin Agonda લોન્ચ કરી. આ સાથે, કંપનીએ તાજેતરમાં લોન્ચ થયેલ TVS Apache RTX 300ની 20મી એનિવર્સરી એડિશન પણ રજૂ કરી.
નોંધનીય છે કે TVS મોટર્સે ફક્ત TVS રોનિન એગોન્ડાની કિંમતો જાહેર કરી છે. તેની કિંમત રુ.1.31 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) છે. સ્પેશિયલ એડિશન TVS RTX 300ની કિંમતો આગામી દિવસોમાં જાહેર થવાની ધારણા છે.
ટીવીએસ રોનિન અગોન્ડાની વિગતો
કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, રોનિન અગોન્ડા દક્ષિણ ગોવાના અગોન્ડા બીચથી પ્રેરિત મર્યાદિત-આવૃત્તિનું વેરિઅન્ટ છે. તેમાં સફેદ રંગની યોજના છે, જે ઇંધણ ટાંકી પર પાંચ-પટ્ટાવાળા ગ્રાફિક્સ દ્વારા પૂરક છે, અને ડિઝાઇનમાં "અગોન્ડા" શબ્દ પણ એમ્બોસ થયેલ છે.
હેડલાઇટ કાઉલ પણ ટાંકી સાથે મેળ ખાતી વખતે સમાન શેડમાં ફિનિશ કરવામાં આવી છે. કિંમતની દ્રષ્ટિએ, નવી રોનિન એગોન્ડા, જે રુ.1.31 લાખમાં લોન્ચ થઈ છે, તે તેના બેઝ વેરિઅન્ટ કરતાં લગભગ રુ.5,300 મોંઘી છે. TVS રોનિનનું બેઝ વેરિઅન્ટ રુ.1.26 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) માં વેચાય છે.
હૂડ હેઠળ, રોનિન એગોન્ડા યથાવત રહે છે. તે હાલના 225.9 cc, સિંગલ-સિલિન્ડર, ઓઇલ-કૂલ્ડ એન્જિનનો ઉપયોગ કરે છે જે 7,750 rpm પર 20.12 bhp અને 3,750 rpm પર 19.93 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે, જે સ્લિપ-એન્ડ-સહાયક ક્લચ સાથે પાંચ-સ્પીડ ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલ છે.
TVS Apache RTX 300 20મી એનિવર્સરી એડિશન
Apache RTX 300 એ TVSની 20મી એનિવર્સરી એડિશન લાઇનઅપમાં જોડાનાર નવીનતમ મોડેલ બન્યું છે, જે અપાચે નેમપ્લેટના બે દાયકા પૂર્ણ કરે છે. આ સ્પેશિયલ એડિશનમાં અન્ય એનિવર્સરી મોડેલ્સ જેવી જ શેમ્પેન ગોલ્ડ અને બ્લેક કલર થીમ, લિમિટેડ-એડિશન બેજિંગ સાથે છે.
ઇંધણ ટાંકીમાં 20 વર્ષની ઉજવણી માટે લોગો છે, જ્યારે ડ્યુઅલ-ટોન ગોલ્ડ અને બ્લેક વ્હીલ્સ આ મોટરસાઇકલને સ્ટાન્ડર્ડ વર્ઝનથી વધુ અલગ પાડે છે. આ કોસ્મેટિક ફેરફારો ઉપરાંત, TVS RTX 300 એ જ રહે છે.
એન્જિનની વાત કરીએ તો, TVS Apache RTX 300 નવા 299.1cc RT-XD4 એન્જિનનો ઉપયોગ કરે છે જે 9,000 rpm પર 35.5 bhp અને 7,000 rpm પર 28.5 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. તે બાય-ડાયરેક્શનલ ક્વિકશિફ્ટર, સ્લિપ-એન્ડ-સિસ્ટ ક્લચ અને રાઇડ-બાય-વાયર સિસ્ટમ સાથે છ-સ્પીડ ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલું છે.
