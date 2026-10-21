Lava Aura Curve ભારતમાં લોન્ચ; મોંઘા ફોનના યુગમાં તમને મળશે એક નવું બજેટ ઑપ્શન!
Lava Aura Curve ફોન એક બજેટ-ફ્રેન્ડલી વિકલ્પ છે, જેમાં કર્વ્ડ સ્ક્રીન, મજબૂત બેટરી અને ઝડપી પ્રોસેસર આપવામાં આવ્યા છે.
Published : October 21, 2026 at 4:59 PM IST
હૈદરાબાદઃ લાવાએ તાજેતરમાં પોતાનો એક નવો સ્માર્ટફોન લૉન્ચ કર્યો છે, જેનું નામ Lava Aura Curve છે. આ એક કર્વ્ડ ડિસ્પ્લે ફોન છે અને તેને કંપનીની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર લિસ્ટેડ કરી દેવામા આવ્યો છે.
આ ફોનની ડિઝાઈન Lava Virat Curve સાથે ઘણી ભળતી લાગી રહી છે, જેને લાવાએ સપ્ટેમ્બરમાં જ લૉન્ચ કર્યો હતો. આ બન્ને ફોન્સની પાછળ એક નાની મિની ડિસ્પ્લે લાગી છે, જે ટાઈમ, બેટરી અને કસ્ટમ મેસેજ દેખાડી શકે છે અને આ ફોનની આ જ સૌથી ખાસ વાતોમાંથી એક છે.
Lava Aura Curve: સ્પેસિફિકેશન
તેની મેન સ્ક્રીન 6.67 ઈંચની ફુલ એચડી પ્લસ 3D કર્વ્ડ ડિસ્પ્લે સાથે આવે છે. તેનો રિફ્રેશ રેટ 120Hz અને પીક બ્રાઈટનેસ 1100 નિટ્સ છે. તેમાં 6GB LPDDR5 RAM અને 128GB UFS 2.2 સ્ટોરેજ આપવામા આવ્યું છે. આ ફોનમાં 6nm ઑક્ટા-કોર MediaTek Dimensity 7100 ચિપસેટ લગાવવામા આવી છે, જેનો AnTuTu સ્કોર 8,00,000થી ઉપર છે. આ ફોન Android 16 સાથે આવે છે અને તેમાં બે વર્ષ સુધીની ઓએસ અપગ્રેડ સહિત ત્રણ વર્ષની સિક્યોરિટી અપડેટ આપવાનો વાયદો કરવામા આવ્યો છે.
તેની પાછળના ભાગ પર 50MPની ડ્યુઅલ એઆઈ કેમેરા આપવામા આવ્યો છે, જેમાં Sony IMX752 સેન્સર લાગેલું છે. આ ફોનમાં સેલ્ફી અને વીડિયો કૉલિંગ માટે કંપનીએ 13MPનો ફ્રન્ટ કેમેરા આપવામા આવ્યો છે. તેમાં 6,000mAhની બેટરી આપવામા આવી છે, જે 45Wનું ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ સાથે આવે છે. કંપનીનું કહેવું છે કે તેને એકવાર ચાર્જ કરવા પર 660 મિનિટ સુધી યુટ્યૂબ ચલાવી શકાય છે. તેની બૉડીને MIL-STD-810H સર્ટિફિકેશન અને IP64 રેટિંગ મળે છે, જેના કારણે ફોન ધૂળ અને હળવા પાણીના છાંટાથી બચી શકે.
વેરિયન્ટ અને કિંમત
Lava Aura Curveને કંપનીએ ભારતમાં એકમાત્ર વેરિયન્ટમાં લૉન્ચ કર્યો છે, જે 6GB RAM અને 128GB સ્ટોરેજ સાથે આવે છે અને તેની કિંમત 23,999 રૂપિયા રાખવામા આવી છે. આ ફોન Him Silver અને Ambar Blue કલર્સમાં ઉપલબ્ધ છે. કંપનીએ સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે, તેને ફક્ત ઑફલાઈન લાવા રિટેલર્સ પાસેથી જ ખરીદી શકાશે.
અહીં ધ્યાન આપવા જેવી વાત એ છે કે, Lava Virat Curve પણ ઠીક એટલા જ રૂપિયામાં મળે છે અને તેને તમે Ellora Slate Heritage Indigo અને Makrana Ivory કલર્સમાં ખરીદી શકો છો. Vayu AI ફીચર્સ પણ છે જેને AI Circle Search, AI Call Summary અને 80 ભાષાઓવાળુ AI Voice Translation.
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