iPhone 18e લીક રિપોર્ટ: સંભવિત લોન્ચ ડેટથી લઈને સ્પેસિફિકેશન્સ સુધી, વાંચો તમામ માહિતી!
iPhone 18eમાં 2-નેનોમીટરવાળી A20 ચિપ અને 24-મેગાપિક્સલનો સેલ્ફી કેમેરો હોઈ શકે છે, પરંતુ ડિસ્પ્લે 60Hz પર જ રહેવાની અપેક્ષા છે.
Published : October 29, 2026 at 1:05 PM IST
હૈદરાબાદ: એપલનો આગામી સૌથી સસ્તો આઈફોન એટલે કે, 'iPhone 18e', હજુ સુધી લોન્ચ થયો નથી, પરંતુ તેના વિશે સામે આવેલા લીક અહેવાલોને લઈને ચર્ચાઓએ વેગ પકડ્યો છે. ચીનના જાણીતા લીકર 'ડિજિટલ ચેટ સ્ટેશન' (Digital Chat Station)એ 'વેઈબો' (Weibo) પર આ અંગે કેટલીક વિગતો શેર કરી છે. આ લીક રિપોર્ટ દ્વારા આપણને iPhone 18eના સંભવિત સ્પેસિફિકેશન્સનું અનુમાન મળી શકે છે. જોકે, એ જાણવું જરૂરી છે કે આ માહિતી સંપૂર્ણપણે લીક થયેલા અહેવાલો પર આધારિત છે અને એપલ દ્વારા હજુ સુધી તેની પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી.
iPhone 18eનો લીક રિપોર્ટ
અહેવાલો અનુસાર, એપલ આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં ત્રણ નવા આઈફોન (iPhones) લોન્ચ કરી શકે છે. તેમાં iPhone 18e, iPhone 18 અને iPhone Air 2નો સમાવેશ થઈ શકે છે. આ વર્ષના સપ્ટેમ્બરમાં, કંપનીએ ત્રણ નવા આઈફોન લોન્ચ કર્યા હતા, જે iPhone 18 સિરીઝના 'પ્રો' (Pro) મોડલ્સ હતા. તેમાં iPhone 18, iPhone 18 Pro અને એપલનો પહેલો ફોલ્ડેબલ આઈફોન, 'iPhone Duo' પણ સામેલ હતો.
iPhone 18eના ભારતમાં માર્ચ અને એપ્રિલ 2027ની વચ્ચે લોન્ચ થવાની અપેક્ષા છે. લીક થયેલી માહિતી અનુસાર, આ ડિવાઇસમાં 6.12-ઇંચની OLED સ્ક્રીન હોઈ શકે છે, જે તેના પાછલા મોડેલ, iPhone 17eમાં પણ હતી. સ્ક્રીનનો 60Hz રિફ્રેશ રેટ હોઈ શકે છે. iPhone 18eમાં સૌથી મોટો ફેરફાર તેના પ્રોસેસરમાં જોવા મળશે; કંપની તેમાં A20 ચિપ આપી શકે છે, જે 2-નેનોમીટર ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવી છે. આ એક મોટું અપગ્રેડ હશે, કારણ કે A20 ચિપનું સામાન્ય (standard) વર્ઝન હજુ સુધી કોઈ પણ iPhone મોડેલમાં જોવા મળ્યું નથી. જો આ વાત સાચી સાબિત થાય, તો iPhone 18eનું પરફોર્મન્સ અને તેની સ્પીડજોવા લાયક હશે. 'Digit'ના એક રિપોર્ટ મુજબ, આ ફોનમાં 9GB RAM હોઈ શકે છે, જે iPhone 17eમાં રહેલી 8GB RAM કરતાં વધુ છે.
કેમેરામાં શું ફેરફાર થશે?
iPhone 18eમાં પાછળની બાજુએ 48MPનો સિંગલ કેમેરો હોવાની અપેક્ષા છે, જે અગાઉના મોડેલ જેવો જ હશે. જોકે, સેલ્ફી અને વીડિયો કોલ માટે વપરાતા ફ્રન્ટ કેમેરામાં ફેરફાર થઈ શકે છે; લીક રિપોર્ટના મતે તેમાં 24MPનો ફ્રન્ટ કેમેરો હોઈ શકે છે. સરખામણી કરીએ તો, iPhone 17eમાં માત્ર 12MPનો ફ્રન્ટ કેમેરો હતો. જોકે, 9to5Mac નું અનુમાન છે કે જો ફ્રન્ટ કેમેરાને અપગ્રેડ કરવામાં આવે, તો તેમાં 18MP સેન્સર હોવાની શક્યતા વધુ છે.
iPhone 18eના પાછલા ભાગે જૂના
લીક થયેલા અહેવાલોમાં હજુ સુધી એ સ્પષ્ટ થયું નથી કે iPhone 18e માં 'નોચ' (notch) હશે કે 'ડાયનેમિક આઇલેન્ડ' (Dynamic Island); કેટલાક અહેવાલો સૂચવે છે કે નોચની જગ્યાએ ડાયનેમિક આઇલેન્ડ હોઈ શકે છે. મોડેમ અને સોફ્ટવેરની વાત કરીએ તો, અગાઉના લીક સંકેત જણાવે છે કે આ ઉપકરણમાં Appleનું C2 સેલ્યુલર મોડેમ આવી શકે છે. જે iPhone 18 Pro સિરીઝમાં વપરાયેલું મોડેમ જ છે. વધુમાં, iPhone 18 સિરીઝનું સૌથી સસ્તું મોડેલ iOS 27 ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ સાથે આવી શકે છે.
ભારતમાં કિંમત કેટલી હોઈ શકે છે?
ભારતમાં iPhone 17eની કિંમત ₹79,900 થી શરૂ થાય છે. સ્વાભાવિક છે કે, iPhone 18e વધુ મોંઘો હશે; એક અંદાજ મુજબ, Apple આ નવા iPhoneની કિંમત ₹90,000થી ₹1 લાખની વચ્ચે રાખી શકે છે.
જોકે, અત્યાર સુધી સામે આવેલા લીક અહેવાલો પરથી જણાય છે કે, iPhone 18eમાં સૌથી મહત્વના ફેરફારો તેની ચિપસેટ અને ફ્રન્ટ કેમેરામાં હશે. અન્ય મોટાભાગના સ્પેસિફિકેશન્સ અને ફીચર્સ અગાઉના મોડેલ જેવા જ રહેવાની અપેક્ષા છે.
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