HPના નવા AI લેપટૉપ લૉન્ચ, જાણો સ્ટૂડન્ટ્સ અને પ્રોફેશનલ્સ માટે શું છે ખાસ
બન્ને લેપટૉપમાં Intel Core 7 પ્રોસેસર સુધીનું ઑપ્શન છે અને બન્નેમાં OLED ડિસ્પ્લે પણ લાગેલી છે, પણ ડિઝાઈન અને હાર્ડવેરમાં બન્ને અલગ છે.
Published : November 4, 2026 at 9:48 AM IST
હૈદરાબાદઃ એચપીએ ભારતમાં બે નવા લેપટૉપ લૉન્ચ કર્યા છે. એકનું નામ OmniBook 5 અને બીજાનું નામ ProBook 4 G2iS છે. OmniBook 5ને ખાસકરીને વિદ્યાર્થીઓ માટે બનાવવામા આવ્યું છે. જ્યારે ProBook 4 G2iS નાના બિઝનેસ અને પ્રોફેશનલ્સના કામ માટે છે. બન્ને લેપટૉપમાં Intel Core 7 પ્રોસેસર સુધીનું ઑપ્શન છે અને બન્નેમાં OLED ડિસ્પ્લે પણ લાગેલી છે, પણ ડિઝાઈન અને હાર્ડવેરમાં બન્ને અલગ છે.
બન્ને લેપટૉપની તુલના
આ બન્ને લેપટૉપમાં 14 ઈંચની OLED સ્ક્રીન આપવામા આવી છે. ProBookમાં 2.8K રેઝોલ્યૂશનવાળી સ્ક્રીન છે. OmniBook 5માં 100% DCI-P3 કલર અને HP Eye Ease ટેક્નોલૉજી છે. આ બન્ને લેપટોપમાં Intel Core 7 પ્રોસેસર સુધીનો સપોર્ટ છે. OmniBookનું NPU 16 TOPS સુધીનો છે. ProBookનું 17 TOPSનું છે.
ProBookમાં 32GB રેમ અને 1TB સ્ટોરેજ સુધીનું ઑપ્શન આપવામા આવ્યું છે. OmniBookમાં 16GB રેમ અને 512GB સ્ટોરેજ સુધી મળે છે. બન્નેના કેમેરામાં પણ ફર્ક છે. OmniBookમાં FHD IR કેમેરા છે. ProBookમાં FHD HDR કેમેરા IR સેન્સર સાથે છે. આ બન્નેમાં Windows Hello ફેશિયલ રિકગ્નિશન અને ડ્યૂલ માઈક્રોફોન છે.
OmniBookના સ્પીકર Poly Studioથી ટ્યૂન કરવામા આવ્યા છે અને DTS:X Ultra સપોર્ટ કરે છે. ProBookમાં કૉલ દરમિયાન બેકગ્રાઉન્ડ નૉઈસ ઓછું કરવા માટે AI નૉઈસ રિડક્શન છે. ProBookમાં બિઝનેસ યુઝર્સ માટે ફિઝિકલ કેમેરા પ્રાઈવેસી શટર, HP Drive Lock અને HP Secure Erase જેવા ફીચર્સ આપવામા આવ્યા છે. OmniBookમાં મુખ્ય સિક્યોરિટી Windows Hello છે.
બેટરી અને ડિઝાઈન
OmniBook 5 લોકલ વીડિયો પ્લેબેકમાં 42 કલાક સુધી ચાલી શકે છે. તેમાં 65W USB Mini GaN ચાર્જર બૉક્સમાં મળે છે. ProBookમાં 70Wh બેટરી છે અને HP Fast Charge સપોર્ટ છે. OmniBook 11.77mm મોટું અને 1.16kg વજનનું છે. ProBook 12mm મોટું અને 1.18KGથી શરુ થાય છે. OmniBookમાં 180 ડિગ્રી હિંજ અને બે ફુલ-ફંક્શન USB Type-C પોર્ટ છે.
કિંમત અને ઉપલબ્ધતા
OmniBook 5 14ની કિંમત 1,09,999 રૂપિયાથી શરુ થાય છે. જો તમે તેને 10 નવેમ્બર સુધી પ્રી-બુકિંગ કરી લો છો તો આ લેપટૉપ તમને 79,999 રૂપિયામાં મળી શકે છે. તેને તમે એચપીની ઑનલાઈન સ્ટોર કે એચપી વર્લ્ડ સ્ટોર પરથી પ્રી-બુક કરનારા લોકોને 10 નવેમ્બરથી લેપટૉપ મળશે. એ જ દિવસથી એચપીના ઑથોરાઈઝ્ડ રિટેલર્સ પર પણ તેનું વેચાણ શરુ થશે.
ProBook 4 G2iS 14ની કિંમત 86,000 રૂપિયાથી શરુ થાય છે. જો કે, તેમાં ટેક્સ સામેલ નથી, તે અલગથી લાગશે. આ લેપટોપનું મિસ્ટ સિલ્વર વાળુ મૉડલ 6 નવેમ્બરથી ઉપલબ્ધ થશે. કેટલીક કૉન્ફિગરેશન પહેલાથી ઑનલાઈન ઑર્ડર કરી શકાશે. Atmospheric Blue અને Eclipse Grey વાળા મૉડલ ડિસેમ્બર 2026ના અંતમાં આવશે.
આ બન્ને લેપટૉપ અલગ-અલગ જરૂરિયાતવાળા યુઝર્સના હિસાબેથી ડિઝાઈન કરાશે. જો તમે સ્ટૂડન્ટ છો તો હળવા વજનવાળા અને લાંબી બેટરીવાળા OmniBook 5ને પસંદ કરી શકકો છો. જ્યારે, બિઝનેસવાળા વધારે સ્ટોરેજ અને સિક્યોરિટીવાળા ProBookને પસંદ કરશે.
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